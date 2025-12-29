Kuldeep Senger Bail Plea Haulted: সুপ্রিম কোর্টে খারিজ সেঙ্গারের জামিন!'কুলদীপ ভারতের এপস্টাইন', উঠল আওয়াজ

Kuldeep Senger Bail Plea Haulted: সুপ্রিম কোর্টে খারিজ সেঙ্গারের জামিন!'কুলদীপ ভারতের এপস্টাইন', উঠল আওয়াজ
Kuldeep Senger Bail Plea Haulted: ২০১৮ সালে ওই কিশোরী নিজের গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে খোদ যোগী আদিত্যনাথের বাসভবনের সামনে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: দিল্লি হাইকোর্ট জামিন দিলেও সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে আটকে গেলেন উন্নাও ধর্ষণকাণ্ডে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামী ও বিজেপির প্রাক্তন বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গার। সর্বোচ্চ আদালতে তরফে আজ বলে দেওয়া হল, কুলদীপ সেঙ্গারকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, এই মামলায় আইন সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন তুলে দেয়। সেঙ্গারকে জেলেই থাকতে হবে। উনি অন্য একটি মামলাতে জেল খাটলেও কিছু যায় আসে না।
উল্লেখ্য, গোটা বিষয়টি ২০১৭ সালের। উত্তর প্রদেশের উন্নাওয়ের এক কিশোরীকে ধর্ষণের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হন বিজেপির তত্কালীন বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গার। পুলিস প্রথমে কোনও অভিযোগ নিতেই চায়নি। পাশাপাশি ওই কিশোরীর পরিবারকে ক্রমাগত হুমকি ও হেনস্থা করা হয়।
পুলিস কোনও কাজ করছে না এই অভিযোগে, ২০১৮ সালে ওই কিশোরী নিজের গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে খোদ যোগী আদিত্যনাথের বাসভবনের সামনে। মানুষের প্রবল ক্ষোভ ও মিডিয়ায় প্রবল প্রচারের ফলে শেষপর্যন্ত রাজ্য সরকার ওই মামলা সিবিআইকে দিতে বাধ্য হয়। নির্যাতিত ও সাক্ষীদের নিরাপত্তার কারণ ওই মামলা উত্তর প্রদেশ থেকে সরিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।
২০১৯ সালে কুলদীপ সেঙ্গারকে দোষী সাব্যস্ত করে দিল্লি হাইকোর্ট এবং তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেয়। পুলিসি হেফাজতে নির্যাতিতার বাবার মৃত্যুর মামলায় কুলদীপ সেঙ্গারকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।
গত ২৩ ডিসেম্বর দিল্লি হাইকোর্ট উন্নাওয়ের চারবারের সাবেক বিধায়ক সেঙ্গারের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড স্থগিত করে। আদালতের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, সেঙ্গার ইতিমধ্যেই সাত বছর পাঁচ মাস জেল খেটেছেন, তাই তাঁর আপিল চলাকালীন সময় পর্যন্ত তাঁকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দেওয়া হয়েছে। তবে জামিন পেলেও তিনি এখনই জেল থেকে বের হতে পারবেন না। কারণ নির্যাতিতার বাবার পুলিসি হেফাজতে মৃত্যুর মামলায় তিনি ১০ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন এবং সেই মামলায় তিনি এখনও জামিন পাননি।
শুনানির সময় সিবিআই-এর পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এই মামলাকে অত্যন্ত "ভয়াবহ" বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমাদেরকে ওই মেয়েটির কাছে জবাবদিহি করতে হবে।"
সেঙ্গার যখন অপরাধটি করেছিলেন তখন তিনি বিধায়ক ছিলেন। উচ্চ আদালত বলেছিল যে, পকসো আইনের আওতায় বিচার করার জন্য সেঙ্গারকে 'পাবলিক সার্ভেন্ট' বা সরকারি চাকুরিজীবী হিসেবে গণ্য করা যাবে না। মেহতা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও আপত্তি জানান। সেঙ্গারের আইনজীবী জানান যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় দিল্লি হাইকোর্টের বিচারকদের ছবি ছড়িয়ে দিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করা হচ্ছে। এর প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, আদালত বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য এসব করা হচ্ছে তা তাঁরা জানেন। এমনকি সেরা বিচারকদেরও ভুল হতে পারে, আর সেই ভুল সংশোধনের জন্যই বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার ব্যবস্থা রয়েছে।
#WATCH | Delhi | Supreme Court stays the order of Delhi High Court, which suspended the life sentence of expelled Bharatiya Janata Party (BJP) leader Kuldeep Singh Sengar in the 2017 Unnao rape case of a minor girl
Mehmood Pracha, Advocate for Unnao rape case survivor, says, "I… pic.twitter.com/zh0KKfsHBN
— ANI (@ANI) December 29, 2025
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর নির্যাতিতার আইনজীবী সিনিয়র অ্যাডভোকেট মাহমুদ প্রাচা বলেন, এই স্থগিতাদেশকে নির্যাতিতার জন্য এখনই কোনো বড় জয় হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। বরং নির্যাতিতা এবং তাঁর পরিবারের জন্য কেবল "সামান্য স্বস্তির নিঃশ্বাস" ফেলার সুযোগ দিয়েছে। কুলদীপ সেঙ্গারকে 'ভারতের এপস্টিন গ্যাং'-এর সদস্য হিসেবে উল্লেখ করে প্চাছা বলেন, এই অপরাধীর পেছনে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী চক্র বা নেটওয়ার্ক কাজ করছে। সিবিআইকে নিশানা করে প্রাচা বলেন, সিবিআই আদালতে খুব ক্ষীণ যুক্তি দিয়েছে। তারা নির্যাতিতার আইনি দলের সঙ্গে কোনো পরামর্শ করেনি। রেকর্ডে থাকা জোরাল তথ্য-প্রমাণগুলো সিবিআই আদালতে যথাযথভাবে পেশ করেনি। আদালত এখন পর্যন্ত হিমশৈলের কেবল চূড়াটি দেখেছে। মামলার মূল মেরিট বা গুণাগুণ নিয়ে এখনো কোনো বিতর্ক হয়নি।
