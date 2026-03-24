Unseen City in Mumbai: ডাইনোসরদের চেয়েও প্রাচীন; ব্যস্ত মুম্বইয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ৬৬০ লক্ষ বছরের পুরনো পাথর-শহর

Unseen City Older Than Dinosaur:'গিলবার্ট হিল'! বিশাল এক খাঁড়া কালো পাথর, একটা মনোলিথও বলা চলে, সোজা উঠে গিয়েছে আকাশের দিকে। যেটি, বিজ্ঞানীদের মতে, ডাইনোসরদের যুগের থেকেও প্রাচীন!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুম্বই (busy Mumbai suburb) মানেই তো আকাশছোঁয়া অট্টালিকা, জনাকীর্ণ রাস্তা। কিন্তু ক'জন জানেন যে, এই আধুনিক শহরের বুকেই লুকিয়ে আছে এক প্রাচীন রহস্য? অন্ধেরির ব্যস্ত আবাসন এবং বহুতলের ভিড়ে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে একটি ২০০ ফুট উঁচু পাথর (black rock rising 200 feet)! নাম তার-- 'গিলবার্ট হিল' (Gilbert Hill)! বিশাল এক খাঁড়া কালো পাথর (sheer vertical cliff of dark stone), একটা মনোলিথও বলা চলে। যেটি বিজ্ঞানীদের মতে, ডাইনোসরদের যুগের থেকেও প্রাচীন! আশ্চর্য নয়?
প্রায় ২০০ ফুট উঁচু এই একশিলা (Monolith) পাহাড়টি আগ্নেয় শিলা বা 'ব্ল্যাক ব্যাসাল্ট' দিয়ে তৈরি। এটি কেবল মুম্বই নয়, বিশ্বের বিরল ভূতাত্ত্বিক কাঠামোগুলির একটি। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, এই পাহাড়টির বয়স প্রায় ৬৬ মিলিয়ন (৬.৬ কোটি) বছর। অর্থাৎ, পৃথিবীতে যখন ডাইনোসরদের বিচরণ ছিল, তারও আগে থেকে এই পাহাড়ের অস্তিত্ব রয়েছে। আগ্নেয়গিরির লাভা জমে এই বিশেষ আকৃতির সৃষ্টি হয়েছিল।
আরও পড়ুন: Mega Tsunami: ৬৫০ ফুট উঁচু মেগা সুনামি; বিশ্ব জুড়ে ৯টি ভূমিকম্প, ভীত স্তম্ভিত মানবসভ্যতা, এই কি প্রলয়?
পৃথিবীতে এই ধরনের গঠন বা 'কলামনার ব্যাসাল্ট' (Columnar Basalt) খুব কম জায়গায় দেখা যায়। মুম্বইয়ের 'গিলবার্ট হিলে'র (Gilbert Hill) সঙ্গে উচ্চারিত হয় আমেরিকার ওয়াইওমিংয়ের 'ডেভিলস টাওয়ার' এবং দক্ষিণ কোরিয়ার 'জুসাংজিওলি ক্লিফস'।
১৯৫২ সালে ভারত সরকার এটিকে একটি জাতীয় ঐতিহ্যবাহী স্থান (National Heritage Site) হিসেবে ঘোষণা করেছিল। পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত দুটি প্রাচীন মন্দির পর্যটক ও স্থানীয়দের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়।
আরও পড়ুন: Earthquake in Kolkata: দ্রুত মাটির নীচে ঢুকে যাচ্ছে কলকাতা! শুক্রবারের ভূমিকম্পে শহরের ঘটল কত বড় বিপদ...
আশ্চর্যের যে, মুম্বইয়ের ক্রমবর্ধমান নগরায়নের মাঝেও এই প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনটি আজও টিকে আছে। তবে পরিবেশবিদদের মতে, পাহাড়টির ক্ষয় রোধে এবং এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বজায় রাখতে আরও কড়া আইনি সুরক্ষা প্রয়োজন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)