  Unseen City in Mumbai: ডাইনোসরদের চেয়েও প্রাচীন; ব্যস্ত মুম্বইয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ৬৬০ লক্ষ বছরের পুরনো পাথর-শহর

Unseen City in Mumbai: ডাইনোসরদের চেয়েও প্রাচীন; ব্যস্ত মুম্বইয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ৬৬০ লক্ষ বছরের পুরনো পাথর-শহর

Unseen City Older Than Dinosaur:'গিলবার্ট হিল'! বিশাল এক খাঁড়া কালো পাথর, একটা মনোলিথও বলা চলে, সোজা উঠে গিয়েছে আকাশের দিকে। যেটি, বিজ্ঞানীদের মতে, ডাইনোসরদের যুগের থেকেও প্রাচীন!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 24, 2026, 07:57 PM IST
Unseen City in Mumbai: ডাইনোসরদের চেয়েও প্রাচীন; ব্যস্ত মুম্বইয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ৬৬০ লক্ষ বছরের পুরনো পাথর-শহর
প্রাচীন শহরের ভিতরে রহস্য-শহর! একলা পাথরের মাথায় ম্যাজিক সিটি!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুম্বই (busy Mumbai suburb) মানেই তো আকাশছোঁয়া অট্টালিকা, জনাকীর্ণ রাস্তা। কিন্তু ক'জন জানেন যে, এই আধুনিক শহরের বুকেই লুকিয়ে আছে এক প্রাচীন রহস্য? অন্ধেরির ব্যস্ত আবাসন এবং বহুতলের ভিড়ে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে একটি ২০০ ফুট উঁচু পাথর (black rock rising 200 feet)! নাম তার-- 'গিলবার্ট হিল' (Gilbert Hill)! বিশাল এক খাঁড়া কালো পাথর (sheer vertical cliff of dark stone), একটা মনোলিথও বলা চলে। যেটি বিজ্ঞানীদের মতে, ডাইনোসরদের যুগের থেকেও প্রাচীন! আশ্চর্য নয়?

গিলবার্ট হিলে

প্রায় ২০০ ফুট উঁচু এই একশিলা (Monolith) পাহাড়টি আগ্নেয় শিলা বা 'ব্ল্যাক ব্যাসাল্ট' দিয়ে তৈরি। এটি কেবল মুম্বই নয়, বিশ্বের বিরল ভূতাত্ত্বিক কাঠামোগুলির একটি। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, এই পাহাড়টির বয়স প্রায় ৬৬ মিলিয়ন (৬.৬ কোটি) বছর। অর্থাৎ, পৃথিবীতে যখন ডাইনোসরদের বিচরণ ছিল, তারও আগে থেকে এই পাহাড়ের অস্তিত্ব রয়েছে। আগ্নেয়গিরির লাভা জমে এই বিশেষ আকৃতির সৃষ্টি হয়েছিল।

আরও পড়ুন: Mega Tsunami: ৬৫০ ফুট উঁচু মেগা সুনামি; বিশ্ব জুড়ে ৯টি ভূমিকম্প, ভীত স্তম্ভিত মানবসভ্যতা, এই কি প্রলয়?

পৃথিবীতে মাত্র ৩

পৃথিবীতে এই ধরনের গঠন বা 'কলামনার ব্যাসাল্ট' (Columnar Basalt) খুব কম জায়গায় দেখা যায়। মুম্বইয়ের 'গিলবার্ট হিলে'র (Gilbert Hill) সঙ্গে উচ্চারিত হয় আমেরিকার ওয়াইওমিংয়ের 'ডেভিলস টাওয়ার' এবং দক্ষিণ কোরিয়ার 'জুসাংজিওলি ক্লিফস'।

১৯৫২ সালে

১৯৫২ সালে ভারত সরকার এটিকে একটি জাতীয় ঐতিহ্যবাহী স্থান (National Heritage Site) হিসেবে ঘোষণা করেছিল। পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত দুটি প্রাচীন মন্দির পর্যটক ও স্থানীয়দের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

আরও পড়ুন: Earthquake in Kolkata: দ্রুত মাটির নীচে ঢুকে যাচ্ছে কলকাতা! শুক্রবারের ভূমিকম্পে শহরের ঘটল কত বড় বিপদ...

ক্রমবর্ধমান নগরায়নের মাঝেও 

আশ্চর্যের যে, মুম্বইয়ের ক্রমবর্ধমান নগরায়নের মাঝেও এই প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনটি আজও টিকে আছে। তবে পরিবেশবিদদের মতে, পাহাড়টির ক্ষয় রোধে এবং এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বজায় রাখতে আরও কড়া আইনি সুরক্ষা প্রয়োজন।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

পরবর্তী
খবর

IPS Anshika Verma Wedding Card: বরের আগে কনের নাম, ছক-ভাঙা বিয়ের কার্ডে ঝড় তুললেন ‘লেডি সিংঘম’- মজে নেটদুনিয়া
.

পরবর্তী খবর

Santosh Pathak Joins BJP: ভোটের মুখ বড় ধাক্কা, কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে মধ্য কলকাতার এই প্রভ...