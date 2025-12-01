English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
UP BLO Death: ‘মা, আমি বাঁচতে চাই, কিন্তু... আমার ৪টে মেয়েকে দেখো', এবার BJP রাজ্যেরই BLO-র শেষ বিস্ফোরক ভিডিয়ো...

UP BLO last Video: এই ঘটনায় তাঁর পরিবার শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, কমিশনের চাপই তাঁকে এই পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে।  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 1, 2025, 07:49 PM IST
নিজস্ব ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ‘মা, আমি বাঁচতে চাই, কিন্তু… যদি আর একটু সময় পেতাম...’ আক্ষেপ এক অসহায় BLO-র। SIR-এর কাজের চাপে ফের আত্মঘাতী এক BLO। এবার যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশে SIR-এর কাজের চাপে আত্মঘাতী এক BLO। আত্মহত্যার আগে উত্তর প্রদেশের ওই বিএলও অফিসার একটি ভিডিয়ো করেন (UP BLO suicide)। সেখানে তিনি তাঁর অসহায়তার কথা, মানসিক চাপের কথা তুলে ধরেন। ইতিমধ্যেই ভাইরাল ওই বিএলও অফিসারের সেই শেষ ভিডিয়ো। 

সর্বেশ কুমার (Sarvesh Kumar) নামে উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদের ৪৬ বছরের ওই শিক্ষক বুথ লেভেল অফিসার (BLO) হিসেবে কাজ করছিলেন। রবিবার বাড়িতেই তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয় (UP BLO suicide)। মৃত্যুর এক দিন পর, সোমবার, পরিবারের উদ্দেশে তাঁর রেকর্ড করা একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে ((UP BLO Last Video Before Suicide)। যেখানে সর্বেশ কুমার বলেছেন তিনি ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (SIR)–এর কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেননি। তিনি পরিবারের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন "তাদের পৃথিবী থেকে দূরে চলে যাওয়ার" জন্য। তাঁর মা ও বোনকে অনুরোধ করেছেন তাঁর ৪ মেয়ের যত্ন নেওয়ার জন্য।

সরকারি স্কুলের সহকারী শিক্ষক সর্বেশ কুমারকে ৭ অক্টোবর BLO–র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এটাই ছিল তাঁর প্রথমবার BLO–র দায়িত্ব পালন। BLO হিসেবে তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে SIR-এর কাজ করছিলেন। ভোটারের তথ্য ও নথি সংগ্রহ করছিলেন। কিন্তু রবিবার সকালে সর্বেশের স্ত্রী বাবলি তাঁকে বাড়িতে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। সেইসঙ্গে সর্বেশের লেখা একটি নোটও পান তিনি। যেখানে সর্বেশ লিখেছেন, BLO–র কাজের চাপ তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না। একদিন পর আজ পরিবারের হাতে আসে ভিডিয়োটি।

ভিডিয়োতে সর্বেশ কুমার বলছেন,“দিদি, আমাকে ক্ষমা করো। মা, দয়া করে আমার বাচ্চাদের দেখে রেখো। আমি এই নির্বাচনী কাজটায় ব্যর্থ হয়েছি। আমি একটি পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি, আর এর জন্য শুধু আমি দায়ী। কারও কোনও দোষ নেই। আমি খুব কষ্টে আছি। ২০ দিন ধরে ঘুমোতে পারিনি। সময় পেলে কাজটা শেষ করে দিতাম। আমার ৪টে ছোট মেয়ে আছে। দয়া করে আমাকে ক্ষমা কোরো। আমি তোমাদের পৃথিবী থেকে দূরে চলে যাচ্ছি।” কথাগুলো বলার সময় তিনি আপ্রাণ তাঁর কান্না চেপে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হন। তিনি আরও বলেন, তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন, কিন্তু চাপটা 'অতিরিক্ত'।

বলাই বাহুল্য যে সর্বেশ কুমারের মৃত্যু SIR বিতর্কে নয়া ঘৃতাহুতি দিয়েছে। দেশের নানা প্রান্ইতে BLO–দের কাজের পরিবেশ নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। অনেকেই বলছেন, তাঁরা দিনে ১৪–১৫ ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন, অথচ পারিশ্রমিক খুবই কম। তার উপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারলে রয়েছে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ভয়। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু ও গুজরাটেও BLO-দের আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে। 

সর্বেশ কুমার ছিলেন মোরাদাবাদের ভোজপুর এলাকার বাহেদি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ। এই ঘটনায় তাঁর পরিবার শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, কমিশনের চাপই তাঁকে এই পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

