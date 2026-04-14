English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Lucknow Shocker: অন্তরঙ্গ হতে চাইলে আগে ৯০ লাখ ছাড়ো: ফুলশয্যার রাতে নতুন বউয়ের মারাত্মক চাহিদা, না মেটাতেই লাগাল আগুন

Lucknow Shocker: আগ্রার বিবাহিত ওই তরুণের নাম গৌরব ও তরুণীর নাম কল্পনা। এক বছর আগে তাদের বিয়ে হয়। কিন্তু সেই বিয়ে টেকেনি

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 14, 2026, 07:28 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যোগী রাজ্যে সবই সম্ভব! ফুলশয্যার রাতে স্বামীকে কঠিন শর্ত দিলেন নববধূ। শারীরিক সম্পর্ক করতে গেলে দিতে হবে ৯০ লাখ টাকা। বিয়ের রাতের রোমান্টিক স্মৃতি তো দূরের কথা, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার তোলপাড় হল বাড়ি। স্ত্রীর সাফ কথা, বিয়ের কোনও ইচ্ছে তার ছিল না। টাকা আদায়ের জন্য সে বিয়েতে রাজি হয়েছিল। 

Add Zee News as a Preferred Source

আগ্রার বিবাহিত ওই তরুণের নাম গৌরব ও তরুণীর নাম কল্পনা। এক বছর আগে তাদের বিয়ে হয়। কিন্তু সেই বিয়ে টেকেনি। বাড়ি ছেড়ে চলে যায় কল্পনা। এর পরেই গৌরবের বোন থানায় অভিযোগ করেন যে কল্পনা তার ভাইদের ডেকে এনে নিজের গহনার পাশাপাশি তার শাশুড়ির গহনাও নিয়ে চলে গিয়েছে। শাশুড়ির গহনা পরবে বলে চেয়ে নিয়েছিল। তার পর থেকে আর ফেরত দেয়নি।

পুলিস সূত্রে খবর,  ঘর ছাড়ার পর থেকেই গৌরবের পরিবারের উপরে ওই ৯০ লাখ টাকা দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে কল্পনা ও তার পরিবারের লোকজন। নববধূর চাপে পড়ে প্রবল চাপে পড়ে যায় গৌরবের পরিবার। গত বছর জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে কল্পনা তার বাবার বাড়ি চলে যায়। যাওয়ার সময় তিনি হুমকি দিয়ে যান যে— হয় ৯০ লক্ষ টাকা দিতে হবে,না হয় মরার জন্য তৈরি থাক। বর্তমানে গৌরবের পরিবার অভিযোগ করছে, কনের বাড়ির লোকজন তাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার হুমকি দিচ্ছে।

এদিকে, কয়েক মাস পর গত ২৫শে মার্চ কল্পনা হঠাৎ করে তার বাবা (নরেন্দ্র), দুই ভাই (বিকাশ ও রাহুল) এবং ঘটক মুন্না মাস্টারকে নিয়ে গৌরবের বাড়িতে চড়াও হয়। তারা গৌরবের পুরো পরিবারকে গালিগালাজ করে বাড়ির ভেতরে বন্দি করে ফেলে এবং তাদের মেরে ফেলার হুমকি দেয়। কল্পনার পরিবার গৌরবকে মাত্র দুই ঘণ্টা সময় বেঁধে দেয়। তাদের দাবি ছিল, বেঁচে থাকতে হলে এই দুই ঘণ্টার মধ্যেই ৯০ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। গৌরবের বাবা উমেদ সিং (৬৭) হার্টের রোগী, চোখেও দেখেন না। এমন একজন অসুস্থ বৃদ্ধ মানুষকেও তারা চরম অপমান ও গালিগালাজ করে। 

শুধুমাত্র হুমকিতেই শেষ নয়, কল্পনা ও তার পরিবার বাড়ির গ্যাস লাইন ভেঙে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে যাতে মনে হয় গৌরবের পরিবারের লোকজনের মৃত্যু "দুর্ঘটনা" বলে মনে হয়। শেষ পর্যন্ত পুলিসের সহায়তায় গৌরবের পরিবার সেই বন্দিদশা থেকে উদ্ধার পায়।

অভিযোগকারী জানিয়েছেন যে, কল্পনা এবং তার পরিবারের সদস্যরা প্রায়ই তাদের বাড়ির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে এবং পরিবারটিকে আতঙ্কে রাখার জন্য ক্রমাগত হুমকি দিয়ে যাচ্ছে।

সবচেয়ে চমকে ওঠার মতো তথ্য হল, ঘটক মুন্না মাস্টার স্বীকার করেছে যে এটি একটি পূর্বপরিকল্পিত ছক ছিল। তারা মূলত এই বিয়েটিই দিয়েছিল পরিবারটিকে জিম্মি করে টাকা হাতানোর উদ্দেশ্যে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author
Tags:
US ShockerBride demands Rs 90 lakhdomestic violence
