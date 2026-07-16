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'মুসলিম ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, দিনে ৫ বার নমাজও পড়তেন... ইসলামের প্রচার করেন রামও', মওলানার মন্তব্যে তোলপাড়

Maulana Jarjis Ansari: বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে এক যুবতীকে একাধিকবার ধর্ষণ ও ব্ল্যাকমেইল করার অপরাধে মওলানা জারজিস আনসারিকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে বারাণসীর আদালত। ফের তাঁকে গ্রেফতারের দাবি উঠেছে।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 16, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:48 PM IST
'মুসলিম ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, দিনে ৫ বার নমাজও পড়তেন... ইসলামের প্রচার করেন রামও', মওলানার মন্তব্যে তোলপাড়
Image Credit: মওলানা জারজিস আনসারিSource: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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