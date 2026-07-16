'মুসলিম ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, দিনে ৫ বার নমাজও পড়তেন... ইসলামের প্রচার করেন রামও', মওলানার মন্তব্যে তোলপাড়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের মৌলবি মওলানা জারজিস আনসারি দাবি করেছেন, মুসলিম ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এমনকি প্রতিদিন নিময় করে ৫ বার নমাজও পড়তেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় মওলানা জারজিস আনসারির এই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই তোলপাড় পড়ে গিয়েছে দেশজুড়ে। হিন্দু সংগঠনগুলো তাঁর এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। তুমুল বিতর্কের মাঝেই তাঁর এই বক্তব্যের জন্য মওলানা জারজিস আনসারির গ্রেফতারির দাবিও জানিয়েছে হিন্দু সংগঠনগুলো।
জানা গিয়েছে, ২৩ জুন ঝাড়খণ্ডে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন উত্তরপ্রদেশের মৌলবি মওলানা জারজিস আনসারি। ভাইরাল ভিডিয়োটি ২৩ জুন ঝাড়খণ্ডে দেওয়া তাঁর সেই ধর্মীয় বক্তব্যেরই অংশ।
ভগবত গীতার শ্লোকে ভুল ব্যাখ্যা
মওলানা জারজিস নিজের দাবি প্রমাণ করতে শ্রীমদ্ভগবত গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১০ নম্বর শ্লোকটি ("যোগী যুঞ্জীত সততম্ আত্মানং রহস্য স্থিতঃ...") আবৃত্তি করেন। তিনি দাবি করেন, এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদের 'সরাসরি পুরো শরীর দিয়ে' উপাসনার নির্দেশ দিয়েছেন। যার অর্থ দাঁড়ায় ইসলামি কায়দায় নমাজ পড়া। তিনি বলেন, "জেনে রাখুন শ্রীকৃষ্ণ মুসলিম ছিলেন, নিজেও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন।"
বিশেষজ্ঞরা বলছেন
তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গীতার এই শ্লোকটির প্রকৃত অর্থের সঙ্গে মওলানার ব্যাখ্যার কোনও মিল নেই। শ্লোকটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হল "যোগ সাধনা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নির্জনে একা থেকে, মন ও আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে, বাসনা ও আসক্তিহীন হয়ে নিরন্তর ধ্যানে মগ্ন থাকবেন।" সেখানে নমাজ, ইসলাম বা পাঁচবার প্রার্থনা করার কোনও উল্লেখ নেই।
'রাম ও কৃষ্ণও ইসলামের প্রচার করেছিলেন'
মওলানা জারজিস তাঁর ভাষণে আরও দাবি করেন, হিন্দুরা যদি তাদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়েন, তবে তাঁরা সবাই ইসলাম ধর্মকে ভালোবাসতে শুরু করবেন। বলেন, "ইসলাম কেবল মুসলমানদের ধর্ম নয়, এটি পৃথিবীর সর্বজনীন ধর্ম। শ্রী রামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণও এই ধর্মেরই বাণী প্রচার করেছিলেন।"
মওলানার পূর্ব বিতর্ক
প্রসঙ্গত, মওলানা জারজিস আনসারি এর আগেও একাধিকবার বিতর্কিত মন্তব্য করে খবরের শিরোনামে এসেছেন। ২০২২ সালে তাঁর একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। যেখানে তিনি দাবি করেছিলেন, কোনও মুসলিম নারীর প্রসব বেদনা হলেও তিনি তাঁর স্বামীর শারীরিক চাহিদা পূরণে অস্বীকৃতি জানাতে পারবেন না।
মওলানার পূর্ব অপরাধ
বিতর্কিত মন্তব্য ছাড়াও মওলানা জারজিস আনসারির পূর্ব অপরাধের রেকর্ডও আছে। ২০২২-এর সেপ্টেম্বরে বারাণসীর এক ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে এক যুবতীকে একাধিকবার ধর্ষণ ও ব্ল্যাকমেইল করার অপরাধে জারজিস আনসারিকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। অভিযোগ ছিল, ২০১৩ সালে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বারাণসী গিয়ে তিনি ওই যুবতীকে ধর্ষণ করেন। এবার ফের তাঁর এই বিতর্কিত বক্তব্যের জেরে তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে। তাঁকে গ্রেফতারের দাবি উঠেছে।
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