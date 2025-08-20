UP Cop shocking case: ভয়ংকর! পথকুকুরকে বাঁচাতে বাইকের ব্রেক কষতেই ছিটকে রাস্তায়... মুহূর্তে গাড়ির চাকায় রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন মহিলা পুলিসকর্মী....

UP Cop shocking case: ভয়ংকর! পথকুকুরকে বাঁচাতে বাইকের ব্রেক কষতেই ছিটকে রাস্তায়... মুহূর্তে গাড়ির চাকায় রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন মহিলা পুলিসকর্মী....
Gaziabad Shocking news: গাজ়িয়াবাদের রাস্তায় আচমকাই বাইকের সামনে এসে পড়ে একটি কুকুর। তাকে বাঁচাতে গিয়ে দু'চাকা থেকে পড়ে যান সওয়ার মহিলা পুলিসকর্মী। পুলিস জানিয়েছে, সে সময় তাঁকে পিষে দিয়ে চলে যায় একটি গাড়ি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে রিচা সাচান নামে ওই পুলিসকর্মীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা।
সারা দেশ জুড়ে পথকুকুর নিয়ে যখন তুঙ্গে বিতর্ক, ঠিক তখনই তার প্রাণ বাঁচাতে নিজের প্রাণ বেঘোরে বলি দিলেন গাজিয়াবাদের তরুণী পুলিসকর্মী। এই ঘটনা চোখে আঙ্গুল দিয়ে এখনও সারমেয়দের প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ।
মর্মান্তিক ঘটনা উত্তর প্রদেশে। এক মহিলা পুলিসকর্মী বাইক চালানোর সময় একটি পথকুকুর সামনে আসে পড়ে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর দুর্ঘটনার কবলে ওই পুলিস। দ্রুত গতিতে আসা একটি গাড়ির নিচে পড়েন ওই মহিলা কর্মী।
ঘটনার সূত্রপাত:
গাজ়িয়াবাদের রাস্তায় আচমকাই বাইকের সামনে এসে পড়ে একটি কুকুর। তাকে বাঁচাতে গিয়ে দু'চাকা থেকে পড়ে যান সওয়ার মহিলা পুলিসকর্মী। পুলিস জানিয়েছে, সে সময় তাঁকে পিষে দিয়ে চলে যায় একটি গাড়ি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে রিচা সাচান নামে ওই পুলিসকর্মীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা।
কী ঘটেছিল:
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে ডিউটি সেরে কবিনগর থানা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন ২৫ বছরের রিচা। কবি নগরের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ভাস্কর বর্মা জানান, রিচার বাইকের সামনে একটি কুকুর চলে এসেছিল। তাকে বাঁচাতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে রাস্তায় পড়ে যান তিনি। সে সময় পিছন থেকে একটি গাড়ি এসে চাপা দেয় রিচাকে। তাঁর মাথায় হেলমেট থাকলেও গুরুতর জখম হন তিনি।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস। রিচাকে কাছের এক হাসপাতালে নিয়ে যায় তারা। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালে সাব-ইনস্পেক্টর পদে নিযুক্ত হন রিচা।
পুলিসকর্মী রিচা:
শাস্ত্রীনগর আউটপোস্টের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। ইউপিএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। রিচার পরিবার জানিয়েছে, আগামী বছর তাঁর বিয়ের পরিকল্পনা করছিল তারা। ময়নাতদন্তের পরে রিচার দেহ নিজেদের গ্রামে নিয়ে যায় পরিবার। গাজ়িয়াবাদ পুলিসের তরফে 'গার্ড অফ অনার' দেওয়া হয়েছে রিচাকে।
এই ঘটনায় বাইকচালক পুলিসকর্মীর মানবিকতা প্রশংসিত হলেও, তাঁর আঘাতের কারণে সকলেই শোকাহত। পুলিস এই ঘটনায় জড়িত গাড়িটির খোঁজ চালাচ্ছে।
