/১৭৩ গ্রাম ধুয়ে-মুছে সাফ, ডুবল ২০ শহর! গঙ্গার গোঙানিতে থরথর করে কাঁপছে জেলার পর জেলা! প্রবল প্লাবনে মৃত ১৩

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তর প্রদেশে গঙ্গা-যমুনার ভয়াল তাণ্ডব! ব্যাপক বন্যায় প্রাণহানি এখনই ১৩! এদিকে নেপালে আকস্মিক বন্যায় ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা ১০০০ জনের। উত্তর ভারতে ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের কারণে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি চরম আকার নিয়েছে। একদিকে ভারতের উত্তর প্রদেশের গঙ্গা ও যমুনা নদীর জলস্তর বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজ্যের একাধিক জেলা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে, অন্য দিকে প্রতিবেশী দেশ নেপালে ভোটে কোশী নদীর তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে উত্তর সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা। দুই দেশেই উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে।
উথলে উঠল গঙ্গা-যমুনা
উত্তর প্রদেশে গঙ্গা-যমুনা উথলে ১৩ জেলা প্লাবিত। অবিরাম ভারী বৃষ্টির ফলে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজ, সোনভদ্র, মির্জাপুর, বান্দা, মহোবা এবং বিজনোর-সহ ১৩টি জেলায় ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য জুড়ে বৃষ্টি ও বন্যা সংক্রান্ত নানা দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু ঘটেছে।
জনজীবন স্তব্ধ
প্রয়াগরাজে জনজীবন স্তব্ধ! গঙ্গা ও যমুনা নদীর জল উথলে উঠে প্রয়াগরাজের নিম্নাঞ্চল সম্পূর্ণ প্লাবিত করেছে। শহরের বহু বাড়িতে জল ঢুকেছে। প্রয়াগরাজের রামবাগ রেলওয়ে স্টেশন, উত্তর প্রয়াগরাজের বিধায়ক হর্ষবর্ধন বাজপেয়ীর বাসভবন এবং স্থানীয় মহিলা পুলিস স্টেশনেও বন্যার জল ঢুকে পড়েছে। ভারী বৃষ্টিতে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রতাপগড়ে ছাদ ধসে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। প্রয়াগরাজের মেজা এলাকায় বজ্রপাতে এক যুবক এবং বাহারিয়ায় ঝড়ে গাছ ভেঙে পড়ে অন্য এক ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটেছে। এ ছাড়া কৌশাম্বীর মহেওয়াঘাটে প্রবল বৃষ্টিতে দেয়াল ধসে এক মহিলা প্রাণ হারিয়েছেন।
নিখোঁজ একাধিক
সোনভদ্রে নদীতে উথালপাথাল। নিখোঁজ একাধিক। সোনভদ্রে বিজুল নদীর জলস্তর দ্রুত বাড়ায় পারসোই গ্রামে কালভার্ট ডুবে যাতায়াত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রবল স্রোতে ভেসে গিয়ে ২ জন প্রাণ হারিয়েছেন। অন্য এক নদীতে ভেসে গিয়ে আরও ২ জন নিখোঁজ। স্থানীয় ডুবুরি ও উদ্ধারকারী দল তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।
উদ্ধার ও ত্রাণ
ত্রাণ কমিশনার রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ত্রাণকাজ দ্রুত করার নির্দেশ দিয়েছেন। সরকারি তথ্য বলছে, উত্তর প্রদেশের ১৩ জেলার ১৭৩ গ্রাম বর্তমানে বন্যাকবলিত। প্রায় ৮৪,৩৬২ জন মানুষ এবং ১৩০৫৮ হেক্টর জমি সরাসরি ক্ষতির মুখে। প্রশাসন ইতিমধ্যে ১৫৮৯টি বন্যাত্রাণ কেন্দ্র এবং ১২৬৩টি আশ্রয় শিবির স্থাপন করেছে। প্রায় ৪৮৪৫ জন মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এঁদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে এবং দেওয়া হচ্ছে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা।
নেপালে ধ্বংসযজ্ঞ
নেপালে ভোটে কোশী নদীর তাণ্ডবে ভয়াবহ বিপর্যয় সেখানে। উত্তর প্রদেশের এই বন্যা-পরিস্থিতির মাঝেই প্রতিবেশী দেশ নেপালের তিব্বত সীমান্ত সংলগ্ন রসুয়া জেলায় ভোটে কোশী নদীতে এক ভয়াবহ আকস্মিক বন্যা আঘাত হেনেছে। তিমুরে ও স্যাফ্রুবেসিতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছে। স্থানীয় সময় সকাল ৯টা নাগাদ তিব্বতের দিক থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে রসুয়ার তিমুরে ও স্যাফ্রুবেসি এলাকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাস্টমস প্রাঙ্গণে থাকা অসংখ্য যানবাহন মালপত্র ভেসে যায়। একটি নবনির্মিত সেতুও বন্যাস্রোতে ভেসে গেছে। অন্তত ১০০০ জন ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। পাহাড়ের দুর্গম ভূখণ্ড ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে উদ্ধারকাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নেপাল সেনাবাহিনী, সশস্ত্র পুলিস ও স্থানীয় পুলিস যৌথ অভিযান শুরু করেছে। উদ্ধারকাজে সহায়তার জন্য সেনাবাহিনী দুটি হেলিকপ্টার এবং জরুরি চিকিৎসাকাজের জন্য মেডিকেল টিমসহ একটি এমআই-১৭ (MI-17) হেলিকপ্টার পাঠিয়েছে। নেপালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (NDRRM) রসুয়া ছাড়াও নুওয়াকোট, ধাদিং, চিতওয়ান এবং গোর্খা জেলার নদী তীরবর্তী বাসিন্দাদের উঁচু ও নিরাপদ স্থানে থাকার নির্দেশ দিয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)