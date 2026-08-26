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১৭৩ গ্রাম ধুয়ে-মুছে সাফ, ডুবল ২০ শহর! গঙ্গার গোঙানিতে থরথর করে কাঁপছে জেলার পর জেলা! প্রবল প্লাবনে মৃত ১৩

UP Flood Crisis for Heavy Rain: দিকে দিকে বৃষ্টি বন্যা ধ্বংস! উত্তর প্রদেশে গঙ্গা-যমুনার ভয়াল তাণ্ডব! ব্যাপক বন্যায় প্রাণহানি এখনই ১৩! এদিকে নেপালে আকস্মিক বন্যায় ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা ১০০০ জনের। কী হবে নেপালে? শেষ পর্যন্ত কত মৃত্যু?

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 26, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:04 PM IST
১৭৩ গ্রাম ধুয়ে-মুছে সাফ, ডুবল ২০ শহর! গঙ্গার গোঙানিতে থরথর করে কাঁপছে জেলার পর জেলা! প্রবল প্লাবনে মৃত ১৩

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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