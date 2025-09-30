English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Viral Video: হাতে বিয়ার, বার ডান্সারের সঙ্গে উদ্দাম নাচ! দাগী আসামির জন্মদিন সেলিব্রেশনে মাতোয়ারা পুলিসরা...

Uttar Pradesh Viral Video: দাগী আসামির জন্মদিন সেলিব্রেশনে মাতোয়ারা পুলিসরা। হাতে বিয়ারের বোতল, বার ডান্সারের সঙ্গে উদ্দাম নাচে মাতলেন তাঁরা। ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পরই...

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 30, 2025, 01:35 PM IST
Viral Video: হাতে বিয়ার, বার ডান্সারের সঙ্গে উদ্দাম নাচ! দাগী আসামির জন্মদিন সেলিব্রেশনে মাতোয়ারা পুলিসরা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাত্র ২২ সেকেন্ডের ভাইরাল ভিডিয়োয় তোলপাড়। যেখানে দেখা যায়, বার ডান্সারের সঙ্গে চার পুলিসে উদ্দাম নাচ। তাও আবার কীসের খুশিতে জানেন? এক দাগী আসামি জন্মদিন সেলিব্রেশনের। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Chhattisgarh: প্রেমিকাই তোলে ধর্ষণের অভিযোগ! জেলমুক্তির ১৫ দিন পরই রেললাইনে মিলল IT কর্মীর...

ভাইরাল ভিডিয়োটি রেকর্ড করা হয় সোমবার রাতে। সেখানে দেখা যায়, পুলিসরা একেবারে ফেস্টিভ মুডে। হাতে বিয়ারের বোতল, গানের তালে কোমর দোলাতে ব্যস্ত তাঁরা। চার পুলিসদের মাঝে ছিলেন সাহিবাবাদ বর্ডার আউটপোস্টের ইনচার্জও।

দুর্ভাগ্যবশত, সেই ভিডিয়োতে পার্টির আয়োজক ইরশাদ মালিককেও দেখা যায়। যে একজন দাগী অপরাধী এবং যার নামে একাধিক পুলিসের রেকর্ড রয়েছে।

ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। ট্রান্স-হিন্ডন এলাকার ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিস নিমিশ পটেল সঙ্গে সঙ্গে তদন্তের নির্দেশ দেন। চার পুলিসকে  সাময়িক বরখাস্ত করেন। বরখাস্তদের মধ্যে আউটপোস্ট ইনচার্জ আশীষ জাদোন এবং তিনজন কনস্টেবল রয়েছেন।

প্রসঙ্গত, উত্তরপ্রদেশ এমন এক রাজ্য, যেখানে নিত্যদিন অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনায় নজির তৈরি করে। যেই ঘটনা হয়তো দেশে কোথাও ঘটেনি। কিছুদিন আগেই উত্তরপ্রদেশের হাপুরে এক বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা ঘটে।

আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: নবমীতে নিম্নচাপ, দশমীতে দুর্যোগ! পুজোর শেষ পর্যায়ে ভারী বৃষ্টিতে ভাসবে সব জেলা...

জানা যায়, মাদকের নেশা ছাড়ানোর জন্য বাড়ির লোকেরা নেশামুক্তি কেন্দ্রে পাঠিয়েছিলেন যুবককে। কিন্তু সেখানে গিয়ে নতুন নেশার ফাঁদে পড়ে যান তিনি। মদ বা মাদক নয়, খাওয়া শুরু করেন স্টিলের চামচ, দাঁত মাজার ব্রাশ থেকে পেন।

পেটে তীব্র ব্যথা অনুভবের পর হাসপাতালে আনা হয়েছিল হাপুড়ের মাদকাসক্তির চিকিৎসা করাতে আসা এক ব্যক্তিকে। পেট থেকে দুটি পেন, ১৯টি টুথব্রাশ এবং ২৯টি চামচ বের করে তার জীবন বাঁচিয়েছেন ডাক্তাররা। দেবনন্দনী হাসপাতালের ডাক্তাররা জানিয়েছেন যে, বুলন্দশহরের বাসিন্দা সচিন নামের এক রোগীকে সেখানকার একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি করানো হয়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Ghaziabad policeUP PoliceUP Cops Suspendedviral video
পরবর্তী
খবর

Chhattisgarh: প্রেমিকাই তোলে ধর্ষণের অভিযোগ! জেলমুক্তির ১৫ দিন পরই রেললাইনে মিলল IT কর্মীর...
.

পরবর্তী খবর

Karur stampede: পদপিষ্টের ভয়ংকর ঘটনা! আতঙ্ক জাগিয়ে ১৭ মহিলা ও ১০ শিশু-সহ মোট মৃত্যু...