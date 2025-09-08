English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
UP Horror: ১৭-র কিশোরের সঙ্গে যৌনতা ৩০-র যুবতীর! 'ঘনিষ্ঠ' দেখে ফেলায় হাড়হিম পরিণতি ৬-র শিশুর...

30 year old Woman and 17-Year-Old Boy Killed 6 Year-Old Girl: ওই শিশুকন্যার বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান চলছিল। অনুষ্ঠানের মাঝেই সে বাড়ি থেকে বেরয়। এরপর সেদিনই দুপুর দেড়টা নাগাদ ওই শিশুকে পাওয়া যায়... 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 8, 2025, 01:01 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৭ বছরের কিশোরের সঙ্গে যৌনতা ৩০ বছরের যুবতীর! দুজনকে 'ঘনিষ্ঠ' আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলেছিল ৬ বছরের মেয়েটি। তাই ওই ৬ বছরের শিশুকন্যাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে ওই যুবতী ও কিশোরী। হাড়হিম করে দেওয়া এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশের হাথরসেহাথরসের একটি কুয়ো থেকে ওই ৬ বছরের শিশুকন্যার নিথর দেহ উদ্ধার হয়

এই ঘটনায় অভিযুক্ত ওই যুবতী কিশোরকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। জেরায় ওই যুবতী স্বীকার করেছে যে, ওই মেয়েটি তাদের দুজনকে একসঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় আপত্তিকর পরিস্থিতিতে দেখে ফেলেছিল। তারপরই ওই শিশুকন্যটিকে খুন করা হয় ঘটনাটি হাথরসের সিকান্দ্রা রাউ থানা এলাকার। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টার দিকে ওই শিশুকন্যা নিখোঁজ হয়ে যায়। সেদিন ওই শিশুকন্যার বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান চলছিল। অনুষ্ঠানের মাঝেই সে বাড়ি থেকে বেরয়

এরপর সেদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ একটি পরিত্যক্ত ুয়োিতর তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়মৃতদেহটি একটি পাটের ব্যাগে ভরে রাখা ছিল। গলায় কাপড়ের টুকরো বাঁধা ছিল ময়নাতদন্তে রিপোর্টে জানা যায়, শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে তাকে। ওদিকে অভিযুক্ত ৩০ বছরের ওই যুবতী হাতে মেলে শিশুটির কামড়ের চিহ্ন। পুলিসে ধারণা, সম্ভবত শিশুটি পালানোর চেষ্টাতেই ওই যুবতীর হাতে কামড় বসিয়েছিল

পুলিজানিয়েছে, জেরায় ওই যুবতী স্বীকার করেছেন যে তিনি প্রায় মাস ধরে ১৭ বছরের ওই কিশোরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে ছিলেন। ঘটনার দিন বাড়িতে তার স্বামী শাশুড়ি ছিলেন না। সেই সুযোগে তিনি ওই কিশোরকে তাবাড়িতে ডাকেন। কিন্তু তাঁদের দুজনে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলে বছরের মেয়েটি সে বিষয়টি তার বাবাকে বলতে যাচ্ছিল। তখনই তাকে ধরে দুজন মিলে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। খুনেপর দেহ একটি বস্তায় ভরে পরিত্যক্ত ুয়ো ফেলে দেয়।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
UP horrorextra maritalaffairintimate Compromising PositionUP Shocker
