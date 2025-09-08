UP Horror: ১৭-র কিশোরের সঙ্গে যৌনতা ৩০-র যুবতীর! 'ঘনিষ্ঠ' দেখে ফেলায় হাড়হিম পরিণতি ৬-র শিশুর...

UP Horror: ১৭-র কিশোরের সঙ্গে যৌনতা ৩০-র যুবতীর! 'ঘনিষ্ঠ' দেখে ফেলায় হাড়হিম পরিণতি ৬-র শিশুর...
30 year old Woman and 17-Year-Old Boy Killed 6 Year-Old Girl: ওই শিশুকন্যার বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান চলছিল। অনুষ্ঠানের মাঝেই সে বাড়ি থেকে বেরয়। এরপর সেদিনই দুপুর দেড়টা নাগাদ ওই শিশুকে পাওয়া যায়...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৭ বছরের কিশোরের সঙ্গে যৌনতা ৩০ বছরের যুবতীর! দুজনকে 'ঘনিষ্ঠ' আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলেছিল ৬ বছরের মেয়েটি। তাই ওই ৬ বছরের শিশুকন্যাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে ওই যুবতী ও কিশোরী। হাড়হিম করে দেওয়া এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশের হাথরসে। হাথরসের একটি কুয়ো থেকে ওই ৬ বছরের শিশুকন্যার নিথর দেহ উদ্ধার হয়।
এই ঘটনায় অভিযুক্ত ওই যুবতী ও কিশোরকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। জেরায় ওই যুবতী স্বীকার করেছে যে, ওই মেয়েটি তাদের দুজনকে একসঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় আপত্তিকর পরিস্থিতিতে দেখে ফেলেছিল। তারপরই ওই শিশুকন্যটিকে খুন করা হয়। ঘটনাটি হাথরসের সিকান্দ্রা রাউ থানা এলাকার। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টার দিকে ওই শিশুকন্যা নিখোঁজ হয়ে যায়। সেদিন ওই শিশুকন্যার বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান চলছিল। অনুষ্ঠানের মাঝেই সে বাড়ি থেকে বেরয়।
এরপর সেদিনই দুপুর দেড়টা নাগাদ একটি পরিত্যক্ত কুয়োর ভিতর তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহটি একটি পাটের ব্যাগে ভরে রাখা ছিল। গলায় কাপড়ের টুকরো বাঁধা ছিল। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা যায়, শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে তাকে। ওদিকে অভিযুক্ত ৩০ বছরের ওই যুবতীর হাতে মেলে শিশুটির কামড়ের চিহ্ন। পুলিসে ধারণা, সম্ভবত শিশুটি পালানোর চেষ্টাতেই ওই যুবতীর হাতে কামড় বসিয়েছিল।
পুলিস জানিয়েছে, জেরায় ওই যুবতী স্বীকার করেছেন যে তিনি প্রায় ৩ মাস ধরে ১৭ বছরের ওই কিশোরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে ছিলেন। ঘটনার দিন বাড়িতে তাঁর স্বামী ও শাশুড়ি ছিলেন না। সেই সুযোগে তিনি ওই কিশোরকে তাঁর বাড়িতে ডাকেন। কিন্তু তাঁদের দুজনে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলে ৬ বছরের মেয়েটি। সে বিষয়টি তার বাবাকে বলতে যাচ্ছিল। তখনই তাকে ধরে দুজন মিলে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। খুনের পর দেহ একটি বস্তায় ভরে পরিত্যক্ত কুয়ো ফেলে দেয়।
আরও পড়ুন, Guest house racket: শরীর দিলেই মিলত কমিশন! গেস্ট হাউজের রুমে চলছিল... 'চরম মুহূর্তে' ১৫ জন মহিলাকে একসঙ্গে...
আরও পড়ুন, Bihar man train stunt to touch woman: WATCH | চলন্ত ট্রেন থেকে ঝুঁকে যুবতীকে ছোঁওয়ার নোংরা চেষ্টা! ভাইরাল যুবকের ভয়ংকর স্টান্ট...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)