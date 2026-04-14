Zee News Bengali
Forced Home Delivery didaster: বাড়িতেই প্রসবের চেষ্টা: আশাকর্মীর টানাটানির জেরে নবজাতকের মাথাটা ছিঁড়ে ধড় থেকে আলাদা

UP Horror: কেবল প্রাণ হারানোই নয়, জোরপূর্বক বাড়িতে প্রসব করানোর চেষ্টায় শিশুটির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মতো এক নারকীয় ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত আশাকর্মীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 14, 2026, 07:44 PM IST
বাড়িতেই প্রসবের চেষ্টায় শিশুর মাথা-ধর আলাদা হয়ে গেল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুর জেলায় ঘটে যাওয়া একটি শিউরে ওঠা এবং মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। একজন আশাকর্মীর অদূরদর্শিতা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের তোয়াক্কা না করে জোরপূর্বক বাড়িতে প্রসব করানোর চেষ্টার ফলে একটি নবজাতকের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার এই বীভৎস ঘটনাটি গোটা দেশকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো যখন প্রতিনিয়ত আধুনিকীকরণের দাবি জানাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুর জেলা থেকে উঠে এল এক মধ্যযুগীয় বর্বরতার চিত্র। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে পরিচিত একজন আশাকর্মীর (ASHA worker) চরম গাফিলতি এবং অদক্ষতার কারণে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই প্রাণ হারাল এক নবজাতক।

কেবল প্রাণ হারানোই নয়, জোরপূর্বক বাড়িতে প্রসব করানোর চেষ্টায় শিশুটির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মতো এক নারকীয় ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত আশাকর্মীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘটনার বিবরণ

পুলিস এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শাহজাহানপুর জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা এক গর্ভবতী মহিলা গত সপ্তাহে প্রসববেদনা নিয়ে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময়ে ওই এলাকার দায়িত্বরত আশাকর্মী, যার নাম সন্ধ্যা (নাম পরিবর্তিত), ওই পরিবারটিকে হাসপাতালে না যাওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি দাবি করেন যে, তিনি নিজেই বাড়িতে প্রসব করাতে সক্ষম এবং এর জন্য হাসপাতালে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

অভিযোগ উঠেছে, প্রসবের সময় কিছু জটিলতা দেখা দিলেও সন্ধ্যা পিছু হটেননি। বরং তিনি অস্বাভাবিক বলপ্রয়োগ করে শিশুটিকে গর্ভ থেকে বের করে আনার চেষ্টা করেন। এই টানাটানির এক পর্যায়ে শিশুটির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং দেহটি মায়ের গর্ভেই রয়ে যায়। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। মহিলার শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে শুরু করলে তাঁকে তড়িঘড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

উদ্ধারকাজ

জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা যখন ওই মহিলাকে পরীক্ষা করেন, তখন তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে যান। তাঁরা দেখতে পান যে শিশুটির শরীর গর্ভের ভেতরে রয়ে গিয়েছে কিন্তু মাথাটি বাইরে। চিকিৎসকরা তৎক্ষণাৎ অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে শিশুটির বাকি দেহটি বের করে আনেন এবং মায়ের জীবন রক্ষা করেন।

হাসপাতালের সার্জন ডঃ মিশ্র জানান, "এটি একটি অত্যন্ত নৃশংস ঘটনা। প্রসবের ক্ষেত্রে সঠিক চিকিৎসা জ্ঞান না থাকলে এভাবে বলপ্রয়োগ করা অপরাধের সমান। শিশুটির মাথা এবং ধড় আলাদা হয়ে যাওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে যে কতটা অমানবিক ভাবে টানাটানি করা হয়েছিল।" বর্তমানে ওই মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক হলেও চিকিৎসকরা তাঁকে স্থিতিশীল করার চেষ্টা করছেন।

আইনি পদক্ষেপ

এই ঘটনা জানাজানি হতেই মৃত শিশুর পরিবার এবং গ্রামবাসীরা অভিযুক্ত আশাকর্মীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। শিশুর পিতা পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর অভিযোগ, আশাকর্মী টাকার লোভে এবং সরকারি রেকর্ড এড়াতে তাঁদের ভুল বুঝিয়ে বাড়িতে প্রসব করানোর ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

শাহজাহানপুর পুলিশের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট জানান, অভিযুক্ত আশাকর্মীর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-র প্রাসঙ্গিক ধারা অনুযায়ী অনিচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু ঘটানো (Culpable Homicide) এবং চরম গাফিলতির মামলা দায়ের করা হয়েছে। ওই আশাকর্মীকে বর্তমানে আটক করা হয়েছে এবং তাঁর লাইসেন্স বাতিলের জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকেও একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কঙ্কালসার দশা 

এই ঘটনাটি ভারতের গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কিছু মৌলিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে:

১. অদক্ষ আশাকর্মীর হস্তক্ষেপ: আশাকর্মীদের কাজ হলো গর্ভবতী মহিলাদের সচেতন করা এবং তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া নিশ্চিত করা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরাই দাই বা চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করতে শুরু করেন, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

২. হাসপাতালে ভূমিকা: অনেক পরিবার হাসপাতালে যাওয়ার খরচের ভয়ে বা যাতায়াতের অসুবিধার কারণে আশাকর্মীদের ওপর ভরসা করে। এই সুযোগটিই নিয়ে থাকেন অসাধু কিছু স্বাস্থ্যকর্মী।

৩. তদারকির অভাব: গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্যকর্মীরা কী ভাবে কাজ করছেন, তার ওপর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরদারি প্রায় নেই বললেই চলে। উত্তরপ্রদেশের এই ঘটনা সেই প্রশাসনিক ব্যর্থতারই প্রমাণ।

সামাজিক প্রতিক্রিয়া

ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। মানবাধিকার কর্মীরা এই ঘটনাকে 'প্রাতিষ্ঠানিক হত্যাকাণ্ড' বলে অভিহিত করেছেন। অনেকের মতে, নবজাতকের এই পরিণতি কেবল চিকিৎসা বিভ্রাট নয়, বরং এটি একটি জঘন্য অপরাধ। সরকারি ব্যবস্থার ওপর সাধারণ মানুষের ভরসা এই ধরণের ঘটনার ফলে ভেঙে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

শাহজাহানপুরের এই ঘটনাটি একটি চরম সতর্কবার্তা। আধুনিক ভারতে যখন ডিজিটাল হেলথ মিশন এবং উন্নত মাতৃকালীন চিকিৎসার কথা বলা হচ্ছে, তখন একটি শিশুর এভাবে ছিন্নমস্তক হয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়া মেনে নেওয়া যায় না। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়তো মৃত শিশুটিকে ফিরিয়ে আনবে না, কিন্তু ভবিষ্যতে আর কোনো মায়ের কোল যাতে এভাবে অদক্ষ হাতে উজাড় না হয়, তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে কঠোর হতে হবে।

চিকিৎসা পেশা এবং জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করাই এখন সময়ের দাবি। এই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি যেন কেবল একটি সংবাদ শিরোনাম হয়ে না থেকে যায়, বরং এটি যেন গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের ডাক দেয়।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

