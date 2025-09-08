UP Horror: যোগী রাজ্যে চরম বর্বরতা! নারকীয় নারী নির্যাতন! ওষুধ আনতে বেরনো যুবতীকে জ্যান্ত জ্বালাল ৬ বর্বর...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
UP woman burnt alive: এই ঘটনায় নির্যাতিতার বাবা ৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর অভিযোগ, অভিযুক্তরা তাঁর মেয়েকে হয়রানি করত বিয়ের আগে।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 8, 2025, 07:07 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যোগী রাজ্যে চরম বর্বরতাওষুধ আনতে যাওয়া যুবতীকে ধরে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দিলবর্বরউত্তরপ্রদেশের ফারুখাবাদে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেঅভিযু্তরা প্রথমে ওই যুবতীকে রাস্তায় থামিয়ে বেধড়ক পেটায়তারপর পেট্রোল ঢেলে তাঁকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেয়

জাহানগঞ্জের দরিয়াগঞ্জের গ্রামের বাড়ি থেকে ওষুধ কিনতে বেরিয়েছিলেন তিনিসেই সময় এই ঘটনা ঘটেদ্রুত ওই যুবতীকে দগ্ধ অবস্থায় লোহিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায়, তাঁকে মেডিকেল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে রেফার করা হয়। সেখানেই দগ্ধ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়

এই ঘটনায় নির্যাতিতার বাবা ৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর অভিযোগ, অভিযুক্তরা তাঁর মেয়েকে হয়রানি করত বিয়ের আগে। শেষে ২০১৩ সালে তিনি তাঁর মেয়ের বিয়ে দেন মোহাম্মদাবাদ কোতোয়ালি এলাকার জল্লাপুর গ্রামের বাসিন্দা অমিত সিং চৌহানের সঙ্গে। স্বামী অমিত দিল্লিতে একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করেন।

ওই যুবতী তাঁর দুই সন্তানকে নিয়ে ফতেহগড়ের নেকপুর চৌরাসিতে থাকতেন। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় নিশা ওষুধ আনতে বেরন। তখনই তাঁর উপর চড়াও হয় বর্বরের দল। পরে এক ডাক্তার ফোন করে তাঁকে ঘটনার কথা জানান।

