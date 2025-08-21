English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Husband wanted wife to look like Nora Fatehi: শিবম বলতেন, তিনি নোরা ফাতেহির মতো কাউকে বিয়ে করতে পারতেন! শানভিকে বিয়ে করে তাঁর জীবন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে! অন্য মহিলাদের আপত্তিকর ছবি এবং ভিডিয়ো দেখতেন।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 21, 2025, 05:27 PM IST
Husband tortures wife: নোরা ফতেহির মতো হিলহিলে শরীর চাই বউয়ের! ৩ ঘণ্টা ব্যায়াম না করলেই খাওয়া বন্ধ! অত্যা*চারে গর্ভপাত...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বউকে দেখতে হবে নোরা ফতেহির মতো! ছিপছিপে, হিলহিলে শরীর হতে হবে স্ত্রীর! আর সেইজন্য গর্ভবতী স্ত্রীর উপর অকথ্য মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার স্বামীর। রোজ ৩ ঘণ্টা করে শরীরচর্চা করতে চাপ। করতে না পারলে, সেদিনের জন্য খাওয়া বন্ধ স্ত্রীর! নানবিধ অত্যাচারের জেরে গর্ভপাতও হয়ে যায় স্ত্রীর। স্বামীর বিরুদ্ধে এমনই ভয়ংকর অভিযোগ করেছেন নির্যাতিতা স্ত্রী। 

প্রতিদিন ৩ ঘন্টা ব্যায়াম...

চরম ন্যক্কারজনক এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে। গাজিয়াবাদের বাসিন্দা শানু ওরফে শানভি নামে ওই মহিলা অভিযোগ করেছেন, তাঁর স্বামী শিবম উজ্জ্বল সর্বদা চাইতেন, তাঁকে যেন বলিউড অভিনেত্রী নোরা ফাতেহির মতো দেখতে লাগে! আর সেই জন্য লাগাতার তাঁর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়ে যান। স্বামী শিবম উজ্জ্বল নিজে একজন সরকারি স্কুলে পিটি টিচার। তিনি তাঁকে প্রতিদিন ৩ ঘন্টা ব্যায়াম করতে বাধ্য করতেন। ক্লান্তির কারণে বা শারীরিক কোনও সমস্যায় তিনি যদি তা করতে না পারতেন, তবে তাঁকে খেতে দেওয়াও হত না। 

অত্যাচারে গর্ভপাত...

শানভির অভিযোগ, তাঁর স্বামী শিবম বার বারই আক্ষেপের সুরে বলতেন তিনি নোরা ফাতেহির মতো কাউকে বিয়ে করতে পারতেন! শানভিকে বিয়ে করে তাঁর জীবন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে! টাকাপয়সা নিয়েও তাঁর উপর নির্যাতন চালাতেন স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন। তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করতেন। এমনকি মারধরও। তিনি গর্ভবতী হওয়ার পর, ঠিকমতো খেতে পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এত অত্যাচারের জেরে তাঁর গর্ভপাতও হয়ে যায়। 

বিয়েতে যৌতুক ২৪ লাখি মাহিন্দ্রা স্করপিও- নগদ ১০ লাখ!

শানভি নামে ওই যুবতী জানিয়েছেন, তাঁর স্বামী শিবম অন্য মহিলাদের আপত্তিকর ছবি এবং ভিডিয়ো দেখতেন। তিনি আপত্তি করলে, তাঁকে মারধর করে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়। শ্বশুর-শ্বাশুড়িও মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করেন। বাপেরবাড়ি থেকে জামাকাপড়, গ্যাস, গয়না নিয়ে আসতে চাপ দিতেন। ২০২৫-এর মার্চে তাঁদের বিয়ে হয়। বিয়েতে মোট খরচ হয় প্রায় ৭৬ লক্ষ টাকা। বিয়েতে যৌতুক হিসেবে ২৪ লাখ টাকার একটি মাহিন্দ্রা স্করপিও গাড়ি ও নগদ ১০ লাখ দেওয়া হয়। তারপরেও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা জমি, নগদ ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র দাবি করতে থাকেন।

