UP lawyer shot dead: বাড়ির কাছেই একের পর এক গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়লেন নামী আইনজীবী, মর্নিং ওয়াকে মারাত্মক বাইক-হামলার ভয়াল ভিডিয়ো

UP lawyer shot dead: বাড়ির কাছেই একের পর এক গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়লেন নামী আইনজীবী, মর্নিং ওয়াকে মারাত্মক বাইক-হামলার ভয়াল ভিডিয়ো
UP lawyer shot dead: উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে এক আইনজীবীকে গুলি করে খুন। ঘটনার হাড়হিম ছবি ধরা পড়েছে সিসিটিভি ক্যামেরায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে শুক্রবার সকালে এক আইনজীবীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। গোটা ঘটনাটির ভয়ংকর ছবি ধরা পড়েছে সিসিটিভি ক্যামেরাতে।
নিহতের নাম রাজীব কুমার। শুক্রবার সকালে প্রতিদিনের মতো তিনি হাঁটতে বেড়িয়েছিলেন। সেই সময় বাইকে করে দুটি ব্যক্তি তার উপর আক্রমণ করে। এবং তাকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়।
পুলিস সূত্রে জানা যায়, দুটি লোক বাইকে করে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তাদের মধ্যে একজন বাইক থেকে নামে এবং খুব কাছ থেকে গুলি চালাতে থাকে। জনসমক্ষে তারা সেই আইনজীবীকে গুলি করে খুন করে। শ্যুটিংয়ের পর, অভিযুক্তরা সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করেছিল কিন্তু অবিলম্বে তাদের বাইক চালু হয় না।
বাইকটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাড়াহুড়োর মধ্যে দুই হামলাকারী নিজেদের জায়গা বদলে নেয়।। শ্যুটার আবার বাইক চালু করার চেষ্টা করছিল। এবং তার সহযোগী পরিস্থিতির সামাল দিতে থাকে। অন্যদিকে অভিযুক্তদের ধরার উদ্দেশ্যে আশেপাশের লোকেরা এগিয়ে আসতে শুরু করে। তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য এবং পিছু হটাতে অভিযুক্তরা আকাশে গুলি চালায়।
অনেক চেষ্টার পর, তাদের বাইক চালু হয় এবং অভিযুক্তরা সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হয়।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত ও অভিযুক্তরা একই গ্রামে থাকতেন। তাদের মধ্যে কিছু সময় ধরে বিবাদ চলছিল। মির্জাপুরের পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট অর্পণা রজত কৌশিক বলেছেন যে, নিহত ও অভিযুক্তরা একই গ্রামের বাসিন্দা। গ্রামের কোনও বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে পুলিসের দল তল্লাশি শুরু করেছে।
