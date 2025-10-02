Insurance Claim: শকিং! বিমার ৫০ কোটি টাকা হাতাতে বাবা-মা ও প্রাক্তন স্ত্রীকে খুন করে 'দুর্ঘটনা' দাবি...
UP Man killed parents and ex-wife: বাবা মুকেশ সিংহালের নামে প্রায় ৬৪টি বিমা ছিল। টাকার অংকে যার মোট কভার ৫০ কোটি টাকারও বেশি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাড়হিম হত্যালীলা! বিমার ৫০ কোটি টাকা হাতাতে একে একে বাবা-মা ও প্রাক্তন স্ত্রীকে খুন করে দুর্ঘটনা বলে দাবি করেন এক ব্যক্তি। ভয়ংকর চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশে। অভিযোগ, ওই ব্যক্তি ৮ বছরের মধ্যে একে একে তাঁর বাবা, মা ও প্রাক্তন স্ত্রীকে খুন করেন। তারপর দাবি করেন, সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। বিমার ৫০ কোটি টাকা হাতাতেই এই হত্যালীলা চালান ওই ব্যক্তি।
গোটা ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে, যখন অভিযুক্ত বিশাল সিংহাল বর্তমান স্ত্রী তাঁর স্বামীর নামে সম্ভাল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। মেরঠের বাসিন্দা ওই মহিলা দাবি করেন, তাঁর স্বামী বিশাল সিংহাল জীবনবিমার ৫০ কোটি টাকা হাতানোর জন্য মা প্রভা দেবী, বাবা মুকেশ সিংহাল ও প্রাক্তন স্ত্রী একতা সিংহালকে খুন করেছেন। বাবা মুকেশ সিংহালের নামে প্রায় ৫০ কোটি টাকার একাদিক বিমা ছিল। সেই বিমা হাতানোর জন্যই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে তাঁদের খুন করেন বিশাল সিংহাল।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, বাবা মুকেশ সিংহালের নামে প্রায় ৬৪টি বিমা ছিল। টাকার অংকে যার মোট কভার ৫০ কোটি টাকারও বেশি। ২০২৫-এর ২ এপ্রিল মারা যান তিনি। তার আগে ২০১৭-র ২২ জুন গাড়ির ধাক্কায় মারা যান মা প্রভা দেবী। সেটাকে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা হিসেবে দেখান বিশাল সিংহাল। সম্প্রতি সম্ভাল পুলিসের তরফে 'বিমা মাফিয়া' ধরতে অভিযান চালানো হয়। তাতেই সামনে আসে ৪টি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা। সেই মৃত্যুর তদন্তে নেমেই পুলিসের হাতে আসে বিশাল সিংহালের ভয়ংকর কুকীর্তি।
