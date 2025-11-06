Dangerous VIDEO: বাড়ি ফেরার রাস্তা হারিয়ে আতঙ্কে চোদ্দর কিশোরীর ব্রিজ থেকে ঝাঁপ নদীতে! শিউরে ওঠা শেষ ভিডিয়ো...

Dangerous VIDEO: বাড়ি ফেরার রাস্তা হারিয়ে আতঙ্কে চোদ্দর কিশোরীর ব্রিজ থেকে ঝাঁপ নদীতে! শিউরে ওঠা শেষ ভিডিয়ো...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাসির সঙ্গে বাজারে বেরিয়েছিল নাবালিকা। তারপর হারিয়ে যায়। দুজনের দুটি পথ আলাদাও হয়ে যায়। অলাকক্ষণ বাড়ির রাস্তা খোঁজে, তারপর মাসিকে। কিল্তু কাউকে না পেয়ে ভাবে তার হয়ত আর বাড়ি ফেরা হবে না। ক্রমশ হতাশ ও বিষাগ্রস্ত হতে শুরহ করে। এরপরই একটি নদীর সেতুর খোলা দিকে উঠে আত্মহত্যার মতো সিদ্ধান্ত নেয়। উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়ায় (UttarParadesh, Deoria) এই ভয়ংকর ঘটনা ঘটে। কিন্তু সেতু থেকে ঝাঁপ দিতে যাওয়া ওই ১৪ বছর বয়সী নাবালিকার কী হল?
জীবন রক্ষা হল এক ব্যক্তির সাহসিকতা এবং মুহূর্তের দ্রুত পদক্ষেপের কারণে।
মেয়েটিকে ওল্ড পতনওয়া সেতুর একটি স্তম্ভের ওপর বসে কাঁদতে দেখা যায়। পুলিস দ্রুত তাঁর কাছে গিয়ে কথা বলতে শুরু করে,আর অন্য একটি দল ওই পিলারের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে।
পুলিস এবং উপস্থিত লোকজন সারাক্ষণ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিল, তখনই মেয়েটি ওই উঁচু স্তম্ভ থেকে ঝাঁপ দেয়। ঠিক সেই মুহূর্তে, একটি লোক স্তম্ভটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মেয়েটির হাত ধরে ফেলে। বোরখা পরা ওই মেয়েটির প্রথমে জামা ধরেই টানা হয়। কিন্তু মেয়েটি উঠতে চাইছিল না। এক সময় মনে হচ্ছিল,সব আশা শেষ, মেয়েটি হয়ত পড়েই যাবে নীচে। দ্রুত আরও অনেকে সেই ব্যক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মেয়েটিকে টানতে থাকে। অবশেষে নিরাপদে উপরে তুলে আনে। মেয়েটির কিছু হয়নি। সে অক্ষত ও নিরাপদ আছে।
দেখুন সেই রোমহর্ষক ভিডিয়ো-
মেয়েটিকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার পরিবারকে খবর দেওয়া হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়, মেয়েটি তার মাসির সঙ্গে বেরিয়েছিল, কিন্তু তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মেয়েটির মা জানান, সে অত্যধিক কান্নাকাটি করে এবং বিচলিত হলে চুপ করে থাকে।
এর আগে, এই রাজ্যে, মালদহের মানিকচকের ভূতনি সেতু থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল যুবতী। ফুলহার নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। সেতুতে উপস্থিত মানুষজন যখন গেল গেল রব তুলেছেন, তখনই ঘটনা দেখে নদীতে ঝাঁপ প্রত্যক্ষদর্শী এক যুবকেরও। জীবন বাজি রেখে উদ্ধার করেন ওই যুবতীকে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল মালদহের মানিকচকের ভূতনি সেতু এলাকায়। অজ্ঞাত পরিচয় ওই যুবতীকে উদ্ধার করার পর অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় হাসপাতালে। সেতুতে থাকা অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ওই যুবতী অপরিচিত এক নাবালকের কাছ থেকে মোবাইল ফোন নিয়ে কারও সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেছিল।
এরপর ওই নাবালকের হাতে ফোন ফেরত দিয়ে সেতুর মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেয়। সেইসময় সেতুতে বেশ কিছু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই দেখতে থাকেন নদীর জলে ছটফট করছে ওই যুবতী। এরপরেই লিটন মিয়া নামে এক যুবক ওই যুবতীকে প্রাণে বাঁচাতে ব্রিজ থেকে নদীতে ঝাঁপ দেয়।
