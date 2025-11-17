English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
UP Horror: একালের যুধিষ্ঠির! জুয়ার নেশায় স্ত্রীকেই বাজি, হারতেই আট বর্বর মিলে ঝাঁপাল দেহে... শ্বশুর-ভাসুর-ননদাইও... ছিঃ...

Uttar Pradesh Shocker: বিয়ের পর থেকেই শুরু হয় অত্যাচার। শ্বশুর বলেছিল, 'পণ আনোনি, তাই আমাদের কথা মানতে হবে এবং খুশিতে রাখতে হবে। '

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 17, 2025, 04:42 PM IST
UP Horror: একালের যুধিষ্ঠির! জুয়ার নেশায় স্ত্রীকেই বাজি, হারতেই আট বর্বর মিলে ঝাঁপাল দেহে... শ্বশুর-ভাসুর-ননদাইও... ছিঃ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ের পর থেকেই শুরু হয় নারকীয়, হাড়হিম অত্যাচার। মাসের পর মাস ধরে তা চলতেই থাকে। আঁতকে ওঠার মত অত্যাচার। হয়তো পশুও তার শিকারকে এত নৃশংসতার সঙ্গে মারে না। যা এখানে হয়েছে।

নির্যাতিতা মহিলা জানিয়েছে, তার স্বামী মদ ও জুয়ার নেশায় আসক্ত। নেশা করলে  প্রায়ই তাকে মারধর করত। তিনি অভিযোগ করেন, একসময় তার স্বামী তাকে জুয়ার খেলায় বাজি হিসেবে পর্যন্ত রেখে দেয়। তিনি বলেন, 'স্বামী ও অন্য অভিযুক্তরা আমাকে মারধর করত এবং আমাকে জোর করে অন্য পুরুষদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে বাধ্য করত।' তিনি আরও জানান, 'স্বামী জুয়ায় হেরে যাওয়ার পর আটজন আমাকে ধর্ষণ করেছে।' তিনি তাদের মধ্যে তিনজনকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন- উমেশ গুপ্ত, মনু এবং অন্শুল- তারা গাজিয়াবাদের বাসিন্দা। পুরো ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের বাঘপতের।

গত বছর অক্টোবরে মেরঠের খিওয়াই গ্রামের বাসিন্দা দানিশের সঙ্গে বিয়ে করেন নির্যাতিতা মহিলা। নির্যাতিতা দাবি, শ্বশুরবাড়ির অন্যান্যরা তাঁকে নৃশংস নির্যাতন করেছে। তিনি বলেন, তার স্বামীর বড় ভাই শাহিদ তাকে ধর্ষণ করেছে এবং ননদের স্বামী শওকিনও ছাড়েনি। তিনি আরও যোগ করেন, তার শ্বশুর ইয়ামিনও তাকে ধর্ষণ করেছে এবং বলেছে, 'তুমি যৌতুক আনোনি, তাই আমাদের কথা মানতে হবে এবং আমাদের খুশি রাখতে হবে।'  

তিনি নিজের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে বলেন, 'বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের জন্য আমাকে নির্যাতন করা হচ্ছিল। স্বামী আমাকে জুয়ায় বাজি রাখে, পরে আটজন আমাকে ধর্ষণ করে। শ্বশুর, ভাসুর, ননদের স্বামী- সবাই আমাকে নির্যাতন করেছে। আমাকে জোর করে গর্ভপাত করানো হয়েছে। আমার পায়ে অ্যাসিড ঢালা হয়েছে। আমাকে নদীতে ফেলে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। পথচারীরা আমাকে দেখে উদ্ধার করে। এখন তারা মামলা তুলে নিতে হুমকি দিচ্ছে।'

নদীতে ফেলে দেওয়ার পর নির্যাতিতা মহিলা কোনওক্রমে বেঁচে যান। নি বাঘপত এসপি অফিসে গিয়ে সাহায্যের আবেদন করেছেন। পুলিস এক্স হ্যান্ডেলে এক অফিসিয়াল পোস্টে জানিয়েছে যে বিনৌলি থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং বিষয়টি তদন্তাধীন।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

