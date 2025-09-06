UP man thrashed for samosa: সিঙাড়া নিয়ে না আসায় স্বামীকে পেটাল নতুন বউ থেকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা! ভাইরাল ভিডিয়ো...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 6, 2025, 09:19 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সিঙাড়া নিয়ে ঝগড়া! সিঙাড়া নিয়ে ঝগড়ায় স্বামীকে পেটাল বউ থেকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন। ভাইরাল হয়েছে বেধড়ক মারধরের সেই ভিডিয়ো

বিয়ের পর বউকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন শিবমনববিবাহিতা স্ত্রী সঙ্গীতা তাঁর স্বামী শিবমকে বলেন, সামোসা নিয়ে আসতে। সেইমতো সিঙাড়া আনতে বাড়ি থেকে বেরন শিবমকিন্তু রাস্তায় শিবমের টাকা হারিয়ে যায়। ফলে খালি হাতে বাড়ি ফিরে আসেশিবম। আর তারপরই শুরু হয় তীব্র তর্কাতর্কি।

অভিযোগ, সামোসা নিয়ে আসতে না পারায় স্বামী শিবমের উপর চড়াও হন তাঁর স্ত্রী সঙ্গীতা, শ্যালক থেকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন। পুরো ঘটনাটি একটি পারিবারিক কলহের রূপ নেয়অদ্ভূত এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের পিলিভিট জেলা

সেই ঘটনার ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরালশিবম জানিয়েছে, ঝগড়ার সময় তা মাকেও মারধর করে তাঁর শ্যালকবেল্ট দিয়ে মারা হয় তাঁকে।এমনকি পরে এই নিয়ে খাপ পঞ্চায়েত ডাকা

এই ঘটনায় শিবমের পরিবারের লোকেরা আহত হনএই ঘটনায় পুলিসে অভিযোগ দায়ের করেন শিবমঅভিযোগের ভিত্তিতে পুলি অভিযুক্ত আত্মীয়দের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে

