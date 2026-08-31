/মারাত্মক আপডেট: রাহুল গান্ধীর সব সম্ভাবনা খতম, শেষে অখিলেশই মারলেন ছুরি? ভোটের আগেই ইন্ডিয়া জোটের ইতি?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৭ সালের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজার আগেই রাজনীতিতে অন্য গন্ধ। সমাজবাদী পার্টি (সপা) সভাপতি অখিলেশ যাদব এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর মধ্যে দূরত্ব? তাহলে কি ভাঙছে জোট? তাঁদের রাজনৈতিক জোট বেশি দিন টিকবে না বলে বিস্ফোরক দাবি করেছেন সমাজ পার্টি (SBSP)-র প্রধান তথা উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ মন্ত্রিসভার সদস্য ওম প্রকাশ রাজভর। তাঁর দাবি, ২০২৭ সালের নির্বাচনের আগেই সপা-কংগ্রেস জোট ভেঙে তছনছ হয়ে যাবে।
রাহুলই কি দূরত্ব বাড়াচ্ছে?
আম্বেদকর নগরে এক কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এবং পরবর্তীতে সমাজমাধ্যমে দেওয়া মন্তব্যে ওম প্রকাশ রাজভর দাবি করেন, সাম্প্রতিক সময়ে দুই নেতার শারীরিক ভাষা ও পারস্পরিক বিবৃতি থেকে স্পষ্ট যে তাঁদের মধ্যে বড় দূরত্ব তৈরি হয়েছে।
রাজভরের বক্তব্য অনুযায়ী, কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব ও রাহুল গান্ধী ইতোমধ্যেই বুঝতে পেরেছেন যে উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ যাদব বা সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে জোট বেঁধে ক্ষমতা দখল করা সম্ভব নয়। তাই সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বিভিন্ন রাজনৈতিক বিতর্ক ও ব্যর্থতার দায় যাতে কংগ্রেসের ওপর না পড়ে, সেজন্য রাহুল গান্ধী ধীরে ধীরে সপা থেকে দূরত্ব বাড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
২০২৭-এ সরকার গড়ার দাবি নিয়েও কটাক্ষ
২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জিতে সমাজবাদী পার্টি ক্ষমতায় ফিরবে বলে অখিলেশ যাদবের যে দাবি , তা নিয়েই চরম কটাক্ষ করেছেন রাজভর। তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন, '২০২৭ সালে সরকার গড়ার স্বপ্ন অখিলেশবাবুর বহু আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এ জন্মে ক্ষমতায় ফেরার আশা ছেড়ে তাঁর বরং পরের জন্মের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া উচিত।' তিনি আরও বলেন, বিরোধী জোটের ভিত্তি এতটাই নড়বড়ে যে নির্বাচনের সময় যত এগোবে, তাদের আসন বণ্টন, সমঝোতা ও পারস্পরিক বিশ্বাসের জায়গায় আরও ফাটল চওড়া হবে।
‘পিডিএ’ তত্ত্ব ও আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে আক্রমণ
সমাজবাদী পার্টির ‘পিডিএ’ (PDA) তত্ত্ব নিয়েও তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন যোগী মন্ত্রিসভার এই সদস্য। সপা-র পক্ষ থেকে দাবি করা ধৈর্য (Patience), শৃঙ্খলা (Discipline) ও পদক্ষেপের (Action) কথা উল্লেখ করে রাজভর বলেন, এই আদর্শগুলি বাইরে প্রচার করার আগে অখিলেশ যাদবের উচিত নিজের দলের কর্মীদের সেগুলো শেখানো।
একই সঙ্গে সমাজবাদী পার্টির এর আগের বারের শ্রমতায় থাকার সময়ে শাসনব্যবস্থা ও আইন-শৃঙ্খলার তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। রাজভর অভিযোগ করেন, সপা আমলে উত্তরপ্রদেশে অবাধে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি ও খুনের মতো অপরাধ সংঘটিত হতো এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কোনও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করত না। তাঁর মতে, জনগণ সেই অতীত ভুলে যায়নি এবং পুনরায় তারা সমাজবাদী পার্টিকে প্রত্যাখ্যাত করবে।
আসন বণ্টন ও আপ-এর সঙ্গে সমীকরণ নিয়ে প্রশ্ন
শুধু কংগ্রেসই নয়, আম আদমি পার্টি (আপ) এবং তাদের নেতা সঞ্জয় সিংয়ের সঙ্গে অখিলেশের সাম্প্রতিক মেলামেশা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন রাজভর। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, যেখানে কংগ্রেসের সঙ্গেই আসন সমঝোতায় জটিলতা তৈরি হচ্ছে, সেখানে নতুন বন্ধুদের সপা কতগুলি আসন দেবে, তা নিয়ে ইতোমধ্যেই বিরোধীদের অন্দরে অস্বস্তি শুরু হয়েছে।
যদিও রাজভরের এই সমস্ত দাবি ও ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষিতে এখনও পর্যন্ত সমাজবাদী পার্টি বা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি। তবে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগেই এনডিএ শিবিরের পক্ষ থেকে বিরোধী জোটের ভাঙন নিয়ে এহেন মন্তব্য উত্তরপ্রদেশের রাজনৈতিক উত্তাপ যে অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।
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