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মারাত্মক আপডেট: রাহুল গান্ধীর সব সম্ভাবনা খতম, শেষে অখিলেশই মারলেন ছুরি? ভোটের আগেই ইন্ডিয়া জোটের ইতি?

Rahul Gandhi Akhilesh Yadav alliance is coming to an end? আম্বেদকর নগরে এক কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এবং পরবর্তীতে সমাজমাধ্যমে দেওয়া মন্তব্যে ওম প্রকাশ রাজভর দাবি করেন, সাম্প্রতিক সময়ে দুই নেতার শারীরিক ভাষা ও পারস্পরিক বিবৃতি থেকে স্পষ্ট যে তাঁদের মধ্যে বড় দূরত্ব তৈরি হয়েছে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 31, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 02:25 PM IST
মারাত্মক আপডেট: রাহুল গান্ধীর সব সম্ভাবনা খতম, শেষে অখিলেশই মারলেন ছুরি? ভোটের আগেই ইন্ডিয়া জোটের ইতি?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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