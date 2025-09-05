English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Monkeys snatched 2 month old: হনুমানের দল ২ মাসের ঘুমন্ত শিশুকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে যা করল... ভয়ংকর ঘটনায় মর্মান্তিক পরিণতি!

UP Shocker: ঘরে নেই দেখে, পরিবার শিশুটিকে খুঁজতে শুরু করে। শেষে ছাদ থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পায়।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 5, 2025, 08:07 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যোগীরাজ্যে ফের এক হাড়হিম করা তাজ্জব কাণ্ড। ২ মাসের ঘুমন্ত শিশুকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল হনুমানের দল। ছুঁড়ে ফেলল জলের ড্রামে। পরিণতি হল মর্মান্তিক। মৃত্যু হল ওই শিশুর।

এই ঘটনায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। হনুমানের দলের এহেন ক্রমাগত আক্রমণ ও আতঙ্কের বিরুদ্ধে জরুরি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। ঘরে ঘুমাচ্ছিল ২ মাস বয়সী ওই শিশু। বাড়ি থেকেই তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে হনুমানের দল জলভর্তি একটি পাত্রে ছুড়ে ফেলে দেয়। জলে ডুবে মৃত্যু হয় ওই শিশুর।

মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের সীতাপুরে। পরিবারের সদস্যরা যখন তাঁদের নিজেদের কাজে ব্যস্ত ছিল, ঠিক তখনই সীতাপুরের বাড়িতে ঢুকে পড়ে হনুমানের দল। ঘর থেকে শিশুটিকে হঠাৎ উধাও দেখে, পরিবার শিশুটিকে খুঁজতে শুরু করে। শেষে ছাদ থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পায়। ছুটে যায় সেখানে। একটি জলভর্তি ড্রামের মধ্যে খুঁজে পায় ওই শিশুকে। কিন্ত ততক্ষণে সব শেষ।

শিশুটিকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে পৌঁছানর পরই তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। এই ঘটনায় গ্রামবাসীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছেস্থানীয়দের অভিযোগ, বন বিভাগ এবং প্রশাসনের উদাসীনতাতেই এই ঘটনা ঘটেছে।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

