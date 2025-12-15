UP Shocker: ৫ সন্তানকেই খুনের চেষ্টা বাবার! শেষে নিজেকেও... ৪ জনেরই মৃত্য়ু...

UP Shocker: ৫ সন্তানকেই খুনের চেষ্টা বাবার! শেষে নিজেকেও... ৪ জনেরই মৃত্য়ু...
Father kills his 5 children: ৬ বছরের শিবমের গলায় ফাঁস আটকায়নি। শিবমই তার ছোট ভাই চন্দনের গলা থেকেও ফাঁস খুলে দেয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: পাঁচ সন্তানকে গলায় ফাঁস দিয়ে খুনের চেষ্টা! তারপর আত্মঘাতী বাবাও! মর্মান্তিক এই ঘটনায় মৃত্যু ৩ মেয়ের ও বাবার। কোনওমতে পালিয়ে বাঁচে ২ ছেলে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের মুজাফ্ফরপুরে। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
মৃতের নাম অমরনাথ, বয়স ৪০ বছর। সন্দেহ করা হচ্ছে যে ৪০ বছর বয়সী অমরনাথ প্রথমে তাঁর শিশুদের গলায় ফাঁস দিয়ে খুন করেন। তারপর নিজেও আত্মঘাতী হন। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন অমরনাথ রামের তিন মেয়ে রাধা কুমারী (১১), শিবানী (৭) এবং রাধিকা (৯)। তবে তাঁর ২ ছেলে, ৬ বছর বয়সী শিবম এবং ৪ বছর বয়সী চন্দন, কোনওভাবে বেঁচে যায়। শিবমের গলায় ফাঁস আটকায়নি। তাই সে রক্ষা পায়। ওদিকে শিবমই তার ছোট ভাই চন্দনের গলা থেকেও ফাঁস খুলে দেয়। ফলে দুজনেই বেঁচে যায় ও বাড়ি থেকে পালায়।
এরপরই গোটা ঘটনা পুলিসকে জানানো হয়। পুলিস এসে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে। জানা গিয়েছে, অমরনাথের স্ত্রী জানুয়ারিতে মারা যান। তারপর থেকেই পেশায় শ্রমিক অমরনাথ রাম মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। একাকিত্ব তাকে গ্রাস করে। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সমস্ত মৃতদেহগুলি হেফাজতে নিয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেছে ফরেনসিক দলও। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না পাওয়া পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করতে রাজি হয়নি পুলিস।
জানা গিয়েছে, পরিবারটি আর্থিক অনটনেও ভুগছিল। স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, অমরনাথের মানসিক অসুস্থতার কারণে পুরো পরিবার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তবে এই ঘটনায় হতভম্ব গ্রামবাসীরা। তারা হতবাক। পুলিস সবদিক খতিয়ে দেখে ঘটনার পিছনের কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করছে।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)