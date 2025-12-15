English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

UP Shocker: ৫ সন্তানকেই খুনের চেষ্টা বাবার! শেষে নিজেকেও... ৪ জনেরই মৃত্য়ু...

Father kills his 5 children: ৬ বছরের শিবমের গলায় ফাঁস আটকায়নি। শিবমই তার ছোট ভাই চন্দনের গলা থেকেও ফাঁস খুলে দেয়।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 15, 2025, 09:15 PM IST
UP Shocker: ৫ সন্তানকেই খুনের চেষ্টা বাবার! শেষে নিজেকেও... ৪ জনেরই মৃত্য়ু...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: পাঁচ সন্তানকে গলায় ফাঁস দিয়ে খুনের চেষ্টা! তারপর আত্মঘাতী বাবাও! মর্মান্তিক এই ঘটনায় মৃত্যু ৩ মেয়ের ও বাবার। কোনওমতে পালিয়ে বাঁচে ২ ছেলে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের মুজাফ্ফরপুরে। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। 

Add Zee News as a Preferred Source

মৃতের নাম অমরনাথ, বয়স ৪০ বছর। সন্দেহ করা হচ্ছে যে ৪০ বছর বয়সী অমরনাথ প্রথমে তাঁর শিশুদের গলায় ফাঁস দিয়ে খুন করেন। তারপর নিজেও আত্মঘাতী হন। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন অমরনাথ রামের তিন মেয়ে রাধা কুমারী (১১), শিবানী (৭) এবং রাধিকা (৯)। তবে তাঁর ২ ছেলে, ৬ বছর বয়সী শিবম এবং ৪ বছর বয়সী চন্দন, কোনওভাবে বেঁচে যায়। শিবমের গলায় ফাঁস আটকায়নি। তাই সে রক্ষা পায়। ওদিকে শিবমই তার ছোট ভাই চন্দনের গলা থেকেও ফাঁস খুলে দেয়। ফলে দুজনেই বেঁচে যায় ও বাড়ি থেকে পালায়। 

এরপরই গোটা ঘটনা পুলিসকে জানানো হয়। পুলিস এসে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে। জানা গিয়েছে, অমরনাথের স্ত্রী জানুয়ারিতে মারা যান। তারপর থেকেই পেশায় শ্রমিক অমরনাথ রাম মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। একাকিত্ব তাকে গ্রাস করে। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সমস্ত মৃতদেহগুলি হেফাজতে নিয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেছে ফরেনসিক দলও। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না পাওয়া পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করতে রাজি হয়নি পুলিস।

জানা গিয়েছে, পরিবারটি আর্থিক অনটনেও ভুগছিল। স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, অমরনাথের মানসিক অসুস্থতার কারণে পুরো পরিবার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তবে এই ঘটনায় হতভম্ব গ্রামবাসীরা। তারা হতবাক। পুলিস সবদিক খতিয়ে দেখে ঘটনার পিছনের কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করছে।

আরও পড়ুন, PF Rules change: পিএফ-এর নিয়মে ১২ বড় পরিবর্তন, প্রত্যেক কর্মীর জন্য যা জানা অত্যন্ত জরুরি...

আরও পড়ুন, Messi in Kolkata: মেসি-বিপর্যয়ে আরও কোন বড় রহস্য? যুবভারতী কাণ্ডে এবার মামলা হাইকোর্টে! মঙ্গলবারই...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
UP Shockerfather kills his 5 children
পরবর্তী
খবর

Zee Media won ENBA Awards: মর্যাদার এনবিএ-তে একাই ৯১ Zee! সাংবাদিকতার স্বকীয়তায় স্বীকৃতি, জ়ি ২৪ ঘণ্টার মুকুটে আরও ঝলমলে পালক...
.

পরবর্তী খবর

Birbhum Death: মাঠ পড়ে তৃণমূল বুথ সভাপতির রক্তাক্ত দেহ, ঘটনাস্থলে গিয়ে কঠিন প্রশ্ন তুললেন দ...