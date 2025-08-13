UP Shocker: দাদাকে রাখি বাঁধার 'উপহার' ধ*র্ষ*ণ-খু*ন! ৩৩-র দাদা ছিঁ*ড়ে খে*ল কিশোরী বোনকে! যৌ*ন লা*লসা মিটিয়ে শেষে, ভয়ংকর...

UP Shocker: দাদাকে রাখি বাঁধার 'উপহার' ধ*র্ষ*ণ-খু*ন! ৩৩-র দাদা ছিঁ*ড়ে খে*ল কিশোরী বোনকে! যৌ*ন লা*লসা মিটিয়ে শেষে, ভয়ংকর...
Youth raped and killed cousin after rakhi: বোনকে ধর্ষণ করে। তারপর খুন করে ঝুলিয়ে দেয় দেহ। বাবা অন্য ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন। পরদিন সকালে তিনি কিশোরী মেয়ের নিথর দেহ দেখতে পান।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় হাতে রাখি বেঁধে দিয়েছিল বোন। সেই ভাই-ই ছোট্ট বোনের শরীরে চালাল চরম নারকীয় নির্যাতন। ১৪ বছরের বোন রাখি বাঁধার কয়েক ঘণ্টা পরই, তাকে ধর্ষণ করে খুন করল ৩৩ বছরের দাদা। খুনের পর ঝুলিয়ে দিল ছোট বোনের দেহ। যাতে দেখে মনে হয়, বোন আত্মঘাতী হয়েছে।
চরম ঘৃণ্য এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের আউরিয়ায়। পুলিস সূত্রে খবর, দেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিস। পুলিস এলে পর পুলিসকেও ভুল বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তারপরই কথায় অসঙ্গতি মেলায় সন্দেহ হয় পুলিসের। তারপরই জেরায় সামনে আসে আসল ঘটনা। জানা গিয়েছে, রাখি উপলক্ষে ৩৩ বছরের সুরজিৎ তার কাকার বাড়িতে আসে। সেখানেই খুড়তুতো বোন তার হাতে রাখি বাঁধে। এরপর সেই রাতেই চরম অপরাধটি করে সুরজিৎ।
প্রচুর মদ্যপান করে ঘরে ফেরে সে। ফিরে নেশার ঘোরে ১৪ বছরের খুড়তুতো বোনকে ধর্ষণ করে। তারপর তাকে খুন করে দেহ ঝুলিয়ে দেয়। তার বাবা অন্য ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি কোনও শব্দ শুনতে পাননি। পরদিন সকালে তিনি কিশোরী মেয়ের নিথর দেহ দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গেই পুলিসকে খবর দেন। পুলিস এসে ঘরের বেশ কয়েকটি জায়গায় রক্তের দাগ দেখতে পেয়ে বুঝতে পারে, এটি আত্মহত্যার ঘটনা নয়।
তখন পুলিস পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে। সেইসময়ও সুরজিত তাদের সঙ্গেই ছিল। পরিবারের সদস্যদের হয়ে সে-ই সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল। শেষে তার কথায় সন্দেহ হতেই সুরজিতকে হেফাজতে নেওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় সুরজিৎ তার অপরাধ স্বীকার করে। পুলিস জানিয়েছে, মৃত কিশোরীর শরীরে ধর্ষণের প্রমাণ মিলেছে।
