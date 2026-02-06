English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • UP Shocker: আমার তোমাকে চাই! চুমুতে রাজি না হওয়ায় ক্লাস টিচারের ঠোঁটই কেটে নিল টুয়েলভের ছাত্র...

Uttar Pradesh Shocker: ছাত্রের তীব্র লালসার শিকার শিক্ষিকা। প্রকাশ্য রাস্তায় ভয়ংকর হামলা। কুপ্রস্তাবে নাকচ করায় শিক্ষিকার ঠোঁটই কেটে ফেলে দিল অভিযুক্ত ছাত্র।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 6, 2026, 01:47 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চাই তো চাই! স্কুলের টিচারের প্রেমে পাগল। যার জেরে প্রকাশ্যে শিক্ষিকার পথ আটকে ভয়ানক হামলা। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের মৈনপুরীর। স্কুল শিক্ষিকার পথ আটকে তাঁকে শ্লীলতাহানি। তারপর প্রাণঘাতী হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল দ্বাদশ শ্রেণীর এক ছাত্রের বিরুদ্ধে। ওই ছাত্রের লালসার প্রতিবাদ করায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে শিক্ষিকার ওপর হামলা চালায় সে। চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে অভিযুক্ত ছাত্র শিক্ষিকার ঠোঁটই কেটে ফেলে। রক্তে ভেসে যায় শিক্ষিকার সারা শরীর।

শিক্ষিকার ভাইয়ের দায়ের করা এফআইআর (FIR) অনুযায়ী, অভিযুক্ত ছাত্র প্রদীপ দীর্ঘ দিন ধরে ওই শিক্ষিকাকে উত্ত্যক্ত করছিল। ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল ওই ছাত্রের স্কুলেই। শিক্ষিকা যখন বিষয়টি ছাত্রের মাকে পিটিএম (PTM)-এর সময় জানান। তারপর থেকেই ছাত্রটি আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। সে রাস্তা আটকে অশালীন আচরণ শুরু করলে বাধ্য হয়ে ওই শিক্ষিকা সেই স্কুলের চাকরি ছেড়ে শহরের অন্য একটি স্কুলে যোগ দেন।

কিন্তু তাতেও নিস্তার মেলেনি। অভিযোগ, অভিযুক্ত ছাত্রটি নিজের প্রভাব খাটিয়ে নতুন কর্মস্থলেও তাঁর পিছু নেওয়া শুরু করে। বারবার তাঁকে শারীরিক সম্পর্কের জন্য চাপ দেওয়া এবং রাস্তা আটকে কুপ্রস্তাব দেওয়া হত বলে জানিয়েছেন তাঁর ভাই গত ২৬ জানুয়ারি বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ ওই শিক্ষিকা যখন যাচ্ছিলেন, তখন আগে থেকে ওত পেতে থাকা প্রদীপ ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অভিযোগ, প্রদীপ তাঁকে টেনেহিঁচড়ে রাস্তার মাঝখানে নিয়ে যায় এবং অশালীন আচরণ শুরু করে। শিক্ষিকা তার কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় এবং বাধা দেওয়ায়, ক্ষিপ্ত হয়ে প্রদীপ একটি অত্যন্ত ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর মুখে কোপ মারে। এর ফলে শিক্ষিকার দুটি ঠোঁটই কেটে আলাদা হয়ে যায়।

আক্রান্ত শিক্ষিকা রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় কাতরাতে থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পথচারীরা তাঁকে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে সফদরজং মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়। কিন্তু সেখানে প্লাস্টিক সার্জন না থাকায় দ্রুত চিকিৎসার জন্য তাঁকে আগ্রার পুস্পাঞ্জলি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে বর্তমানে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

এই ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত ছাত্র পলাতক। পুলিস অভিযুক্তের সন্ধানে ব্যাপক তল্লাশি শুরু করেছে। পুলিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এটি একটি অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ এবং অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

