Uttar Pradesh Crime: জন্মদিনের কেক কেটে মুখ লাগানোয় ঝামেলা, তিন বন্ধুকে কোপানো জীতু নিজেও মরল এনকাউন্টারে

Uttar Pradesh Crime: জন্মদিনের কেক কেটে মুখ লাগানোয় ঝামেলা, তিন বন্ধুকে কোপানো জীতু নিজেও মরল এনকাউন্টারে
Uttar Pradesh Shocker: বৃহস্পতিবার ভোরে পুলিসি এনকাউন্টারে খতম হল ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত ফেরার অভিযুক্ত জীতু সাইনি। ঝাঝর রোডের কাছে এক রোমহর্ষক গুলির লড়াইয়ের পর জীতুর মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছে পুলিস।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হইহই করে চলছে বার্থ ডে সেলিব্রেশন। চোখের নিমেষে সেই আনন্দ পালটে গেল চরম বিষাদে। বন্ধুকে ভালোবেসে মুখে কেক মাখানোই কাল হল তিন যুবকের। জন্মদিনের কেক বন্ধুর গালে মাখাতেই শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। প্রাণ গেল তিনজনের। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরের খুরজা নগর এলাকার। ইতোমধ্যেই পুলিসি এনকাউন্টারে খতম করা হল মূল অভিযুক্তকে। ঝাঝর রোডের কাছে এক রোমহর্ষক গুলির লড়াইয়ের পর জীতুর মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছে পুলিস।
আরও পড়ুন:Mumbai Attack: পহেলগাঁওয়ের ছায়া: কলমা পড়তে জানো? না বলতেই বাঙালি যুবক-সহ একজনকে জাস্ট কুপিয়ে দিল
ঘটনার সূত্রপাত গত ২৫ এপ্রিল খুরজা এলাকায়। স্থানীয় একটি জিমের ভেতর চলছিল জিতু সাইনির জন্মদিন পালন। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে খবর, সেলিব্রেশনে হাজির অতিথিরা মজার ছলে জীতুর মুখে কেক মাখিয়ে দেন। কিন্তু এই সাধারণ খুনসুটি মেনে নিতে পারেনি জীতু। সামান্য বচসা থেকেই পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করে। অভিযোগ, সেই সময় ওই এলাকা থেকে চলে গেলেও পরে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ফিরে আসে জীতু ও তার দলবল।
নিহতদের পরিবারের সদস্য সঞ্জয় সাইনি জানান, জিতুর পক্ষ থেকে ফোন করে অভিযোগ করা হয়েছিল যে তাঁর ভাই গালিগালাজ করছে। সঞ্জয় বিষয়টি পরের দিন মিটিয়ে নেওয়ার আশ্বাস দিলেও জিতু শোনেনি। অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে আক্রমণ চালায়। এলোপাথাড়ি হামলায় ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন ৩ জন। মৃতরা হলেন- অমরদীপ সাইনি(৩০), মণীশ সাইনি(২৮), আকাশ সাইনি(১৮)।
হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই জীতু সাইনি পলাতক ছিল। পুলিস গোপন সূত্রে খবর পায় যে দুই দুষ্কৃতী নম্বর প্লেটহীন একটি স্কুটারে চড়ে পালাচ্ছে। ধারাউ পুলিস ফাঁড়ির কাছে তাদের থামানোর চেষ্টা করলে তারা পুলিসকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। পুলিসের পালটা গুলিবর্ষণে জীতু সাইনি গুরুতর আহত হয়। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনাস্থল থেকে একটি অবৈধ .৩২ বোর পিস্তল, কার্তুজ এবং স্কুটারটি উদ্ধার করা হয়েছে। এই গুলির লড়াইয়ে দুই পুলিস কর্মীও আহত হয়েছেন। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে জিতুর এক সঙ্গী পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও পুলিস তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।
আরও পড়ুন:Chhattisgarh Horror: এই নিন, যা করার করুন: বউয়ের কাটা মুন্ডু ঠক করে থানার টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল রাম
জীতুর মৃত্যুর পর এই মামলায় এখনও পর্যন্ত মোট ছয়জন অভিযুক্ত পুলিসের জালে ধরা পড়ল। এর আগে বুধবারই আরও দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। জিতুর মৃতদেহ তার বাড়িতে পৌঁছালে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়ায়, পরিস্থিতি সামলাতে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিস বাহিনী। এদিকে, পুলিসের এই পদক্ষেপে সন্তোষ প্রকাশ করেছে নিহতদের পরিবার। তারা উত্তরপ্রদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি দাবি তুলেছে, অভিযুক্তদের অবৈধ সম্পত্তি অবিলম্বে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। রাজ্য প্রশাসনের কড়া মনোভাবে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)