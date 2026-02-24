UP Wedding Chaos: মালাবদলের সময় কনের কুকুরের কান্না, রেগে পেটাল বরযাত্রীরা! দু'পক্ষের তুমুল মারামারি, ভাঙল বিয়ে....

UP Wedding Chaos: মালাবদলের সময় কনের কুকুরের কান্না, রেগে পেটাল বরযাত্রীরা! দু'পক্ষের তুমুল মারামারি, ভাঙল বিয়ে....
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কুকুর নিয়ে বিরাট কাণ্ড। ভেস্তে গেল গোটা বিয়ের আয়োজন। ভেঙে গেল বিয়ে। গোটা ঘটনা কনের পোষা কুকুরকে নিয়ে। তাকে নিয়েই বরপক্ষ ও কনপক্ষের মধ্যে প্রবল মারামারি। তার জেরেই ভেঙে গেলে বিয়েটাই। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশে।
উত্তর প্রদেশের ফতেহপুরে খাগা কোতোয়ালি এলাকায় একটি গেস্টহাউসে হয়েছিল একটি বিয়েবাড়ির আয়োজন। কনের বাড়ির লোকজন প্রয়াগরাজ থেকে বিয়েবাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল নিজেদের গাড়িতে। অন্যদিকে, বরকে নিয়ে বরযাত্রীদল বিয়ের আসরে পৌঁছে গিয়েছিল ঠিকসময়ে। বিয়ের কাজকর্মও শুরু হয়ে গিয়েছিল খুব শান্তির সঙ্গে।
এই বিয়ের লম্বা ইতিহাস রয়েছে। বর সুমিত কেশরওয়ানির সঙ্গে কনের বহুদিন ধরেই সম্পর্ক ছিল। তারা পালিয়ে গিয়ে কানপুরে আর্য সমাজে বিয়েও করেছিলেন। কিন্তু দু পক্ষই পরিবার তাদের রাজী করিয়ে বাড়িতে আনে। ঠিক হয় সামাজিকভাবে তাদের চারহাত এক করে দেওয়া হবে। সেই সমঝোতা মতো ফতেহপুরে করা হয়েছিল বিয়ের আয়োজন। কিন্তু কপালে গেরো থাকলে কে খণ্ডায়!
একটা একটা করে বিয়ের রীতি শেষ হচ্ছিল। সকাল চারটে নাগাদ বরের আসনের কাছে প্রথামত গহনা দেখানো হচ্ছিল। তার পরেই হচ্ছিল মালাবল। সেইসময় কনের পোষা কুকুরটি বাঁধা ছিল একটু দূরে। কুকুরটি চিত্কার করতে থাকে। টানা চিত্কারে বিরক্ত হয়ে বর পক্ষের এক তরুণ কুকুরটিকে ঘা কতক লাগিয়ে দেয়। এতেই খেপে যায় কনের বাড়ির লোকজন। এনিয়েই শুরু হয়ে যায় দুপক্ষের বচসা। সেই বচসা শেষপর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায় মারামারিতে।
প্রত্য়ক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, লাঠি ও চেয়ার নিয়ে মারামারি শুরু হয়ে যায়। কনের পক্ষের তিনজন— শুভম গুপ্ত, ঋষভ কেসারওয়ানি এবং সঙ্গীতা দেবী— মাথায় আঘাত পান। তাদের মাথা থেকে গলগল করে কর্ত পড়তে থাকে। বরের পক্ষের এক বা দু’জন সদস্যও সামান্য আহত হন। ঘটনাস্থলে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে, এবং পুলিশ পৌঁছালে অনেক অতিথি সেখান থেকে চলে যান।
বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে খাগা থানার পুলিস। পুলিস হস্তক্ষেপ করে বিয়ের আনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। আহতদের প্রথমে সেন্ট্রাল হেলথ সেন্টারে (সিএইচসি) পাঠানো হয়। পরে তাদের প্রয়াগরাজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার দুই পরিবার আবার থানায় আসে। যেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের উপস্থিতিতে আলোচনা চলতে থাকে।
জিজ্ঞাসাবাদের সময় কনে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তিনি আর এই বিয়ে করতে চান না। এরপর দুই পরিবারের বড়দেন নিয়ে একটি পঞ্চায়েত বসে। বিয়ের সময় দেওয়া উপহার ও টাকার লেনদেন ফেরত দেওয়া হয় এবং উভয় পক্ষ পারস্পরিক সমঝোতায় পৌঁছায়। কেউই আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেনি বা আইনি পদক্ষেপ নেয়নি। পোষা কুকুরকে ঘিরে বিরোধের কারণে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার এই অদ্ভুত ঘটনা সোশাল মিডিয়ায় তোলপাড় ফেলে দিয়েছে।
