Woman cuts off brother-in-law's private part: প্রেমে ধোঁকা, সবাই ঘুমাতেই রাতে ঘরে ঢুকে দেওরের পুরুষাঙ্গ কাটল বউদি!

Woman cuts off brother-in-law's private part: চিৎকার শুনে পরিবারের সদস্যরা ছুটে তাঁর গিয়ে দেখতে পান, রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘর। যন্ত্রণায় মেঝেতে কাতরাচ্ছে রক্তাক্ত উমেশ। শরীরে ছুরিকাঘাতের গভীর ক্ষত। গোপনাঙ্গ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 21, 2025, 04:01 PM IST
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রেমে ধোঁকা! দেওরের পুরুষাঙ্গ কেটে নিল বউদি! চরম চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে যোগীরাজ্য় উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে। অভিযুক্ত বউদিকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৬ অক্টোবর রাতে প্রয়াগরাজের মাইমার মালখানপুর গ্রামের বাসিন্দা রাম আসারের ছেলে ২০ বছর বয়সী উমেশকে তাঁর ঘরে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। মাঝরাতে তাঁর চিৎকারে জেগে ওঠেন বাড়ির লোকেরা। তাঁর চিৎকার শুনে পরিবারের সদস্যরা ছুটে তাঁর গিয়ে দেখতে পান, রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘর। যন্ত্রণায় মেঝেতে কাতরাচ্ছে রক্তাক্ত উমেশ। তাঁর শরীরে ছুরিকাঘাতের গভীর গুরুতর ক্ষত। গোপনাঙ্গ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান বাড়ির লোকেরা। পাশাপাশি পুলিসের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিস। প্রথমে কেউ-ই বুঝে উঠতে পারছিলেন না যে কে এই কাজ করেছেন ও কেন করেছেন! শেষে তদন্তে নেমে পুলিসের হাতে উঠে আসে সম্পর্কের জটিল জাল। জানা যায়, উমেশের বড় ভাই উদয়ের স্ত্রী মঞ্জু। ওদিকে মঞ্জুর ছোট বোনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে উমেশের। তাঁরা দুজন দুজনের ঘনিষ্ঠ হয়। এমনকি একে অপরকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতিও দেয়।

কিন্তু পরিবার এই সম্পর্কের বিরোধিতা করে। শেষে উমেশ এই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসে। অন্য একজন যুবতীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়। এই ঘটনায় মঞ্জুর বোন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অবসাদে ভুগতে থাকে। বোনের এহেন কষ্ট দেখে, মঞ্জুর উমেশের প্রতি আক্রোশ তৈরি হয়। সেই রাগ ও বিরক্তি থেকেই উমেশের উপর প্রতিশোধ নিতেই ১৬ অক্টোবর রাতে দেওরের উপর চড়াও হন মঞ্জু।

১৬ অক্টোবর রাতে, মঞ্জু বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। তারপর মাঝরাতের দিকে, চুপিচুপি রান্নাঘর থেকে একটি ছুরি নিয়ে উমেশের ঘরে প্রবেশ করেন। এরপরই ঝাঁপিয়ে পড়েন উমেশের উপর। একাধিকবার ছুরিকাঘাত করেন তাঁকে। কেটে দেন গোপনাঙ্গ! শেষে উমেশের চিৎকারে ছুটে আসেন সবাই। তাঁকে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দেড় ঘন্টারও বেশি সময় ধরে তাঁর জরুরি অস্ত্রোপচার করা হয়। 

উমেশের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বড় অস্ত্রোপচারের পর তাঁর শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল। তিনি বিপন্মুক্ত। তবে তাঁর সম্পূর্ণ সুস্থ হতে বেশ কয়েক মাস, সম্ভবত ৭ থেকে ৮ মাস সময় লাগবে। ওদিকে বউদি মঞ্জু এখনও পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিস।

