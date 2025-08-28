English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
UP woman death: জানা গিয়েছে, বাড়ি ফেরার পথে ফোনে কথা বলার সময় তিনি জানতে পারেন যে, স্বামীর জীবনে নাকি দ্বিতীয় স্ত্রী রয়েছে। সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে বাসেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর...

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 28, 2025, 11:22 AM IST
Husband's second Wife called: 'আমি ওর দ্বিতীয় স্ত্রী', ফোনে প্রথম বউ একথা শুনতেই...ভয়ংকর...অবিশ্বাস্য...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এ এক অদ্ভুত ঘটনা। একটা ফোন কলই শেষ করে দিল মহিলার জীবন। বাসে করে বাড়ি ফেরার পথে এক মহিলার (UP woman) মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয় উত্তরপ্রদেশে। তাঁর মৃত্যুর আগের মূহুর্ত পর্যন্ত কেউ বুঝতেই পারেনি একটা ফোনে এমন কালো মেঘ ঘনিয়ে আসবে তার পরিবারের জীবনে।বছর ২৫-এর এক মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটল এক ফোনকলের পর। ওই ফোনে এক অচেনা মহিলা দাবি করেন, তিনি মৃতার স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী (husband's second wife)। 

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম রীতা, বাড়ি জালালপুর গ্রামে। ঘটনার সময় তিনি মায়ের ও ভাইয়ের সঙ্গে দিল্লিতে থাকছিলেন। মঙ্গলবার স্বামীর মোবাইল নম্বর থেকে একটি কল আসে রীতার কাছে। ফোনের অপর প্রান্তে থাকা মহিলা নিজেকে স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী বলে দাবি করেন। হঠাৎ পাওয়া এই খবর রীতাকে গভীর মানসিক আঘাত দেয়। এরপরেই তাঁর শারীরিক অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যায় এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটে।

সঙ্গে সঙ্গেই রীতার মা ও ভাই তাকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি থেকে বাসে চেপে উত্তরপ্রদেশের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। যাত্রাপথেই তিনি শারীরিক অস্বস্তির কথা জানান এবং ক্রমাগত মায়ের কোলে কেঁদে চলেন। হঠাৎই তিনি জ্ঞান হারান এবং তারপর বাসেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটে আতারৌলি থানার অন্তর্গত ধিকুনি গ্রামের কাছে।

পুলিস জানিয়েছে, মৃতা রীতা সীতাপুর জেলার বানিয়া মউ গ্রামের বাসিন্দা শৈলেন্দ্রর স্ত্রী। আড়াই বছর আগে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। তবে বিয়ের কিছুদিন পরেই রীতার যক্ষ্মা ধরা পড়ে এবং চিকিৎসার জন্য তিনি বাবার বাড়িতে চলে আসেন। চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠার পর রীতা শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যান। তবে চলতি বছরের মে মাসে বাবার মৃত্যু হলে তিনি আবারও নিজের গ্রাম জলালপুরে চলে আসেন। এই সময় স্বামীর সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য হয়, যার ফলে মা ও ভাইকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দিল্লিতে চলে যান। সেখানেই তিনি ওই মর্মান্তিক ফোনকলটি পান।

রীতার মৃত্যুর পর তাঁর ভাই আতারৌলি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। থানার ইনচার্জ মার্কণ্ডেয় সিং জানিয়েছেন, মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্তও শুরু হয়েছে। 

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
UP Woman Deathdistressing phone callhusband's second wifedelhiJalalpur village
