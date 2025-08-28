Husband's second Wife called: 'আমি ওর দ্বিতীয় স্ত্রী', ফোনে প্রথম বউ একথা শুনতেই...ভয়ংকর...অবিশ্বাস্য...

Husband's second Wife called: 'আমি ওর দ্বিতীয় স্ত্রী', ফোনে প্রথম বউ একথা শুনতেই...ভয়ংকর...অবিশ্বাস্য...
UP woman death: জানা গিয়েছে, বাড়ি ফেরার পথে ফোনে কথা বলার সময় তিনি জানতে পারেন যে, স্বামীর জীবনে নাকি দ্বিতীয় স্ত্রী রয়েছে। সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে বাসেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এ এক অদ্ভুত ঘটনা। একটা ফোন কলই শেষ করে দিল মহিলার জীবন। বাসে করে বাড়ি ফেরার পথে এক মহিলার (UP woman) মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয় উত্তরপ্রদেশে। তাঁর মৃত্যুর আগের মূহুর্ত পর্যন্ত কেউ বুঝতেই পারেনি একটা ফোনে এমন কালো মেঘ ঘনিয়ে আসবে তার পরিবারের জীবনে।বছর ২৫-এর এক মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটল এক ফোনকলের পর। ওই ফোনে এক অচেনা মহিলা দাবি করেন, তিনি মৃতার স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী (husband's second wife)।
আরও পড়ুন, Class 5 Girl Sets Herself Ablaze: স্কুলের টয়লেটেই গায়ে আগুন দিল ক্লাস ৫-এর ছাত্রী! জ্বলছে দাউ দাউ করে... বীভৎস, ভয়ংকর...
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম রীতা, বাড়ি জালালপুর গ্রামে। ঘটনার সময় তিনি মায়ের ও ভাইয়ের সঙ্গে দিল্লিতে থাকছিলেন। মঙ্গলবার স্বামীর মোবাইল নম্বর থেকে একটি কল আসে রীতার কাছে। ফোনের অপর প্রান্তে থাকা মহিলা নিজেকে স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী বলে দাবি করেন। হঠাৎ পাওয়া এই খবর রীতাকে গভীর মানসিক আঘাত দেয়। এরপরেই তাঁর শারীরিক অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যায় এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটে।
সঙ্গে সঙ্গেই রীতার মা ও ভাই তাকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি থেকে বাসে চেপে উত্তরপ্রদেশের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। যাত্রাপথেই তিনি শারীরিক অস্বস্তির কথা জানান এবং ক্রমাগত মায়ের কোলে কেঁদে চলেন। হঠাৎই তিনি জ্ঞান হারান এবং তারপর বাসেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটে আতারৌলি থানার অন্তর্গত ধিকুনি গ্রামের কাছে।
পুলিস জানিয়েছে, মৃতা রীতা সীতাপুর জেলার বানিয়া মউ গ্রামের বাসিন্দা শৈলেন্দ্রর স্ত্রী। আড়াই বছর আগে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। তবে বিয়ের কিছুদিন পরেই রীতার যক্ষ্মা ধরা পড়ে এবং চিকিৎসার জন্য তিনি বাবার বাড়িতে চলে আসেন। চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠার পর রীতা শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যান। তবে চলতি বছরের মে মাসে বাবার মৃত্যু হলে তিনি আবারও নিজের গ্রাম জলালপুরে চলে আসেন। এই সময় স্বামীর সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য হয়, যার ফলে মা ও ভাইকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দিল্লিতে চলে যান। সেখানেই তিনি ওই মর্মান্তিক ফোনকলটি পান।
রীতার মৃত্যুর পর তাঁর ভাই আতারৌলি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। থানার ইনচার্জ মার্কণ্ডেয় সিং জানিয়েছেন, মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্তও শুরু হয়েছে।
আরও পড়ুন, 55 year old woman gives birth to 17th child: ৫৫ বছরে 'কাগজ কুড়ানি' মা জন্ম দিলেন ১৭তম সন্তানের! নেই বাড়ি, জোটে না খাবার...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)