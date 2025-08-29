Woman forced to drink Acid: ১৭ দিনের বীভত্স যন্ত্রণা! পণ চাহিদায় অ্যাসিড খেতে বাধ্য করেছিল বউমাকে...শেষ দিনে..
Dowry case uttar pradesh: বিয়ের পর থেকেই পণ বাবদ ১০ লক্ষ টাকা নগদ ও একটি গাড়ি দাবি করতে থাকে গৃহবধুর শ্বশুরবাড়ির লোকজন। পণ না পেয়ে তাঁদের মেয়ের সঙ্গে দূর্ব্যবহার ও অকথ্য অত্যাচার তো চলতই। কিন্তু এদিন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কখনও জলন্ত জ্বালিয়ে দেওয়ার মতো মর্মান্তিক ঘটনা, তো কোথাও পণের জন্য মারধর, নারী নিরাপত্তায় প্রশ্নচিহ্নের মুখে। দাবি মতো পণ না দেওয়ায় ২৩ বছর বয়সি এক গৃহবধুকে অ্যাসিড খাইয়ে খুন করার অভিযোগ উঠছে তাঁরই শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। ফের নৃশংসতা দেখল উত্তরপ্রদেশের অমরোহা। ১৭ দিন হাসপাতালে চরম লড়াইয়ের পর অবশেষে মারা গেলেন ওই ওই তরুণী।
মৃতার নাম গুল ফিজা। সূত্রের খবর, ১১ আগস্ট ঘটনাটি ঘটে। সেদিনই তাঁকে অ্যাসিড খাওয়ানো হয় বলে অভিযোগ ওঠে। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শেষরক্ষা হয়নি। মৃত্যুর পর মোরাদাবাদেই তাঁর ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় এক বছর আগে অমরোহার কালা খেদা গ্রামের বাসিন্দা পরভেজ-এর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল গুল ফিজার।
বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ি ও অন্যান্য আত্মীয়রা পণের জন্য তাঁকে নিয়মিত হেনস্থা করত বলে অভিযোগ গুল ফিজার বাবা ফুরকান-এর। অ্যাসিড খাওয়ানোর পর গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে মোরাদাবাদের এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে টানা ১৭ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর রবিবার মৃত্যু হয় তাঁর। গুল ফিজার বাবা ফুরকান জানিয়েছেন, বিয়ের পর থেকেই তাঁর মেয়েকে শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা পণের জন্য নানাভাবে হেনস্থা করছিল। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিস শুরুতে স্বামী পারভেজ এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের বিরুদ্ধে পণ-নির্যাতন, শারীরিক হেনস্থা এবং অন্যান্য ধারায় মামলা রুজু করে।
