English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Woman forced to drink Acid: ১৭ দিনের বীভত্‍স যন্ত্রণা! পণ চাহিদায় অ্যাসিড খেতে বাধ্য করেছিল বউমাকে...শেষ দিনে..

Dowry case uttar pradesh: বিয়ের পর থেকেই পণ বাবদ ১০ লক্ষ টাকা নগদ ও একটি গাড়ি দাবি করতে থাকে গৃহবধুর শ্বশুরবাড়ির লোকজন। পণ না পেয়ে তাঁদের মেয়ের সঙ্গে দূর্ব্যবহার ও অকথ্য অত্যাচার তো চলতই। কিন্তু এদিন...

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 29, 2025, 08:10 PM IST
Woman forced to drink Acid: ১৭ দিনের বীভত্‍স যন্ত্রণা! পণ চাহিদায় অ্যাসিড খেতে বাধ্য করেছিল বউমাকে...শেষ দিনে..
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কখনও জলন্ত জ্বালিয়ে দেওয়ার মতো মর্মান্তিক ঘটনা, তো কোথাও পণের জন্য মারধর, নারী নিরাপত্তায় প্রশ্নচিহ্নের মুখে। দাবি মতো পণ না দেওয়ায় ২৩ বছর বয়সি এক গৃহবধুকে অ্যাসিড খাইয়ে খুন করার অভিযোগ উঠছে তাঁরই শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। ফের নৃশংসতা দেখল উত্তরপ্রদেশের অমরোহা। ১৭ দিন হাসপাতালে চরম লড়াইয়ের পর অবশেষে মারা গেলেন ওই ওই তরুণী।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন,Dowry harassment: 'গায়ের রং কালো, আমার ছেলের পাশে মানায় না!' বাড়িতেই মিলল এক সন্তানের মা গর্ভবতী তরুণী ইঞ্জিনিয়ারের দে*হ...

মৃতার নাম গুল ফিজা। সূত্রের খবর, ১১ আগস্ট ঘটনাটি ঘটে। সেদিনই তাঁকে অ্যাসিড খাওয়ানো হয় বলে অভিযোগ ওঠে। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শেষরক্ষা হয়নি। মৃত্যুর পর মোরাদাবাদেই তাঁর ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় এক বছর আগে অমরোহার কালা খেদা গ্রামের বাসিন্দা পরভেজ-এর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল গুল ফিজার।

বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ি ও অন্যান্য আত্মীয়রা পণের জন্য তাঁকে নিয়মিত হেনস্থা করত বলে অভিযোগ গুল ফিজার বাবা ফুরকান-এর। অ্যাসিড খাওয়ানোর পর গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে মোরাদাবাদের এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে টানা ১৭ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর রবিবার মৃত্যু হয় তাঁর। গুল ফিজার বাবা ফুরকান জানিয়েছেন, বিয়ের পর থেকেই তাঁর মেয়েকে শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা পণের জন্য নানাভাবে হেনস্থা করছিল। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিস শুরুতে স্বামী পারভেজ এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের বিরুদ্ধে পণ-নির্যাতন, শারীরিক হেনস্থা এবং অন্যান্য ধারায় মামলা রুজু করে।

আরও পড়ুন, Dog Feeders Brutally Thrashed: 'কুকুরকে খাওয়াচ্ছিলাম, তাই আমার বুকে, গোপনাঙ্গে পর্যন্ত...' প্রৌঢ়াকে মেরে র*ক্তা*ক্ত করে দিলেন আইনজীবী... ভয়ংকর ভিডিয়ো...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
Amroha acid attackDowry deathGul Fiza caseUP crime newsforced acid drinking
পরবর্তী
খবর

Stray dog killed and consumed body parts: বন্ধ ঘরের ভিতর একাকী ৮০-র বৃদ্ধকে মে*রে হাত-পা খে*য়ে নিল কুকুরে!
.

পরবর্তী খবর

Baby Birth in School Washroom: গিয়েছিল স্কুলের টয়লেটে, ক্লাস নাইনের ছাত্রী প্রসব করল বাচ্চা!...