Uttar Pradesh Shocker: ধারালো ছুরির প্যাঁচে কাটা গলার শিরা, ভলকে ভলকে তাজা রক্ত: বরকে মেরে সারারাত পাশেই সহবাসে রুহি
Uttarpradesh Shocker: গলায় ধারালো ছুড়ির কোপ। স্বামীর মৃতদেহের পাশে সন্তানদের নিয়ে ঘুমিয়েছিল স্ত্রী, রুহি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের অমরোহা। ভয়ংকর ঘটনায় স্তম্ভিত এলাকার মানুষজন। প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে নিজের স্বামীকে নৃশংসভাবে খুন করল এক গৃহবধূ। এখানেই শেষ নয়, খুনের পর রাতভোর স্বামীর মৃতদেহর পাশেই শুয়ে ছিলেন ওই তরুণী গৃহবধূ। ডাকাতির গল্প ফেঁদেও শেষরক্ষা হল না। পুলিসের জেরে বেরিয়ে পড়ল ভয়ংকর কাহিনী।
নিহতের নাম মেহরাজ। অমরোহার পিপলাওতি কালা গ্রামের বাসিন্দা মেহরাজ পেশায় রাজমিস্ত্রি। তার স্ত্রী, রুহি একটি অবৈধ সম্পর্কে জড়িত ছিল। তার প্রেমিকের নাম ফারমান। ফারমান হল রুহির বোনের দেওর। রুহি ও ফারমান একসঙ্গে থাকতে চেয়ে ছিল। যখন তার স্বামী তাদের অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে জানতে পারে, তিনি তীব্র বিরোধীতা করে।
রুহি তার স্বামীকে তাদের রাস্তা থেকে সরানোর জন্য খুনের পরিকল্পনা করে। রুহি গোপনে মেহরাজের খাবারে ঘুমের ঔষুধ মিশিয়ে দেয়। তারপর তিনি ফারমান ও তার বন্ধু আদানকে রাতের বেলা বাড়িতে ডেকে আনে।
তারা দড়ি দিয়ে মেহরাজের পা বেঁধে দেয়। তারপর একটি ধারালো ছুরি দিয়ে নৃশংসভাবে তার গলা কেটে দেয়। এই ভয়ংকর ঘটনাটির পর, রুহি তার স্বামীর মৃতদেহের পাশে রাখা একটি খাটে সারারাত ঘুমিয়েছিল। রুহির সঙ্গে তার দুই সন্তানরাও ছিল। পরের দিন সকালে, মেহরাজের বাবা তার বাড়িতে আসে। তিনি দেখেন, তার ছেলে বারান্দায় রাখা একটি খাটিয়াতে শুয়ে। তার হাত ও পা তখনও বাঁধা ছিল।
নিজেকে বাঁচানোর জন্য, রুহি একটি ভুয়ো গল্প বানায়। তিনি দাবি করে বলেন, তিনি নির্যাতন এবং ডাকাতির শিকার হয়েছে। মেহরাজের বাবার সন্দেহ হওয়ায় তিনি পুলিসকে খবর দেন। রুহিকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এবং খুনের পেছনের আসল কারণটি প্রকাশ্যে আসে।
পুলিস তিনজনকেই গ্রেফতার করে এবং ধারালো ছুরিটিও উদ্ধার করে যা দিয়ে মেহরাজকে হত্যা করা হয়। পাশাপাশি দুটি মোবাইলও উদ্ধার হয়। অপরাধটি প্রকাশ্যে আসতেই তিনজন অভিযুক্তকে জেলে পাঠানো হয়। পরবর্তী তদন্ত এখনও চলছে।
