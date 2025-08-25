English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Woman Kills Self & 2 Children: গুটখা খাব, পয়সা দাও! স্ত্রীয়ের আবদারে 'না' স্বামীর, তাই ২ সন্তানকে মেরে নিজেও... ইনিও 'মা'...

Husband Refuses Give Money For Gutkha: জ্যোতির ‘গুটখা’ খাওয়া নিয়ে প্রায়ই পারিবারিক বিবাদ হত। স্বামী বাব্বু বারবার তাকে বারণ করার চেষ্টা করতেন, কারণ সে সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল। কিন্তু কথা শোনেনি জ্যোতি। এদিন সকালে...

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 25, 2025, 06:29 PM IST
Woman Kills Self & 2 Children: গুটখা খাব, পয়সা দাও! স্ত্রীয়ের আবদারে 'না' স্বামীর, তাই ২ সন্তানকে মেরে নিজেও... ইনিও 'মা'...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেশা করার পয়সা দেয়নি স্বামী। আর সে কারণেই শেষ হয়ে গেল একটা সংসার। এমনও হয়! ঘটনাটি শুনে বিশ্বাসই করতে পারছেন না অনেকে। উত্তরপ্রদেশের চিত্রকূটে এমনই ঘটনা ঘটেছে। এক মহিলা নিজের স্বামী সঙ্গে ‘গুটখা’ (Gutkha) নিয়ে ঝগড়ার পর বিষ খেয়ে আত্মহত্যা (Woman Kills Self) করেছেন। শুধু তাইই নয়, তার দুই সন্তানকেও বিষ খাইয়ে মেরেও ফেলেছেন। তৃতীয় সন্তানকেও বিষ খাইয়েছিল, যদিও বর্তমানে হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাচ্চাটি চিকিৎসাধীন।

আরও পড়ুন, Mother-Daughter Death: 'স্বামী ও তার বন্ধু একসঙ্গে আমাকে...', হাড়হিম চিঠি! একরত্তি মেয়েকে কোলে বসিয়ে আচমকাই...

২৬ বছর বয়সী জ্যোতি যাদব নেশাগ্রস্ত ছিলেন ‘গুটখা’-তে। শনিবার সকালে তিনি তার স্বামী বাব্বু যাদবের কাছে গুটখা কেনার জন্য টাকা চান। পেশায় ড্রাইভার স্বামী টাকা দিতে অস্বীকার করলে ঝগড়া বাড়ে। পরে সেদিন সন্ধ্যায় জ্যোতি নিজে বিষ খায় এবং সন্তানদেরও বিষ খাওয়ায়। বাব্বু যখন সারাদিনের কাজ শেষে বাড়ি ফেরেন, তখন দেখেন তার চার বছরের ছেলে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে এবং কাঁদতে কাঁদতে বলছে যে মা তাকে কিছু তেতো জিনিস খাইয়েছে।

এদিকে এক বছরের কন্যাশিশুটি তখনই নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে এবং জ্যোতিও ঘরের ভেতরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় পড়ে আছে। পরিবারের লোকজন সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাজঘাওয়ান কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে যায়, যেখানে চিকিৎসকরা এক বছরের শিশু বুলবুলকে মৃত ঘোষণা করেন। অন্যদের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় সৎনা জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। তবে পথেই জ্যোতি এবং তার চার বছরের মেয়ে চন্দ্রমার মৃত্যু হয়।

পাঁচ বছরের দীপচন্দ কোনওরকমে বেঁচে গেছে এবং চিকিৎসাধীন। যদিও তার অবস্থাও আশঙ্কাজনক। চিকিৎসক এবং পুলিস নিশ্চিত করেছেন যে বিষ খাওয়া হয়েছিল। মাজঘাওয়ান ব্লকের মেডিক্যাল অফিসার রূপেশ সোনি জানিয়েছেন, পরিবারটিকে যখন হাসপাতালে আনা হয়, তখনই বিষক্রিয়ার লক্ষণ স্পষ্ট ছিল এবং অবস্থা গুরুতর হওয়ায় দ্রুত রেফার করতে হয়েছিল।

আরও পড়ুন, Greater Noida Dowry Murder Case: প্রিয় মার্সিডিজে শেষবার চড়ছেন হতভাগ্য নিক্কি! এই গাড়িও চেয়েছিল বর্বর বিপিন...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
UP suicide caseSuicide caseWoman Kills Self & 2 Children
পরবর্তী
খবর

Maharashtra Couple Kidney Trasplant death: ভালোবেসে কিডনি দান স্বামীকে, সার্জারির পর একসঙ্গেই দুজনে ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে...
.

পরবর্তী খবর

Bangladesh Police Office Arrested: হাসিনা উত্খাতের পর লুকিয়ে ছিলেন সাতক্ষীরায়, সীমান্তে পার...