UP Crime: 'তোর বুকে হাত দেবে শ্বশুর, যৌনাঙ্গে দেওর...' কন্যা জন্ম দেওয়ার অপরাধে শ্বশুরবাড়ির নারকীয় অত্যাচার! বারবার গর্ভপাত...

UP Crime: 'তোর বুকে হাত দেবে শ্বশুর, যৌনাঙ্গে দেওর...' কন্যা জন্ম দেওয়ার অপরাধে শ্বশুরবাড়ির নারকীয় অত্যাচার! বারবার গর্ভপাত...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছেলের জন্য উত্তরপ্রদেশের মহিলাকে দুবার গর্ভপাত করতে বাধ্য করা হলো, শ্বশুরবাড়ির লোকের সাথে শারীরিক সম্পর্কের জন্যও চাপ দেওয়া হয়।
মেহক খান- উত্তরপ্রদেশের কানপুরের মহিলাকে, শাশুড়ি ও ননদ পুত্রসন্তানের জন্য তার শ্বশুর বা দেওরের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করতে চাপ দেন।
পুলিস ওই মহিলার স্বামীর পরিবারের সাতজনের বিরুদ্ধে এফআইআর (FIR) দায়ের করেছে। উত্তরপ্রদেশের কানপুরে ওই মহিলাকে ছেলে সন্তানের লোভে দুবার গর্ভপাত করতে বাধ্য করা হয়। শুধু তাই নয়, তাকে তার শ্বশুর ও দেওরের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক রাখতেও জোর করা হয়েছিল।
২০২১ সালে শাহ ফাহীদের সঙ্গে মেহক খানের বিয়ে হয়। বিয়ের কয়েক মাস পর থেকেই তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা লক্ষ লক্ষ টাকা এবং একটি গাড়ি দাবি করতে থাকে। মেহক সেই দাবি মানতে না পারায় তাকে রোজ মারধর করা হতো, যার ফলে তার মেরুদণ্ডে গুরুতর চোট লাগে।
ওই মহিলা একটি মেয়ে সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর তার ওপর অত্যাচার আরও বেড়ে যায়। এরপর তিনি যখনই গর্ভবতী হতেন, পেটের সন্তান ছেলে না মেয়ে তা জানার জন্য আল্ট্রাসাউন্ড (Ultrasound) করা হতো। দুবার পরীক্ষায় মেয়ে সন্তান ধরা পড়ায় তার গর্ভপাত করানো হয়।
মেহকের শাশুড়ি ও ননদ তাকে চাপ দিতে থাকে যে, ছেলে সন্তানের জন্য তাকে (মেহককে) তার শ্বশুর বা দেবরের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করতে হবে। মেহক আরও অভিযোগ করেন যে, তার শ্বশুর ও দেবর বেশ কয়েকবার তার শ্লীলতাহানি ও নির্যাতন করেছেন। এই সব বিষয়ে স্বামীকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।
মেহক জানান, কয়েকদিন আগে তাকে ও তার মেয়েকে খুব মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে বলে দিয়েছে, পণের (যৌতুকের) দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি যেন বাড়ি না ফেরেন।
মেহকের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস তার স্বামী, শাশুড়ি, ননদ ও দেওর-সহ মোট সাতজনের নামে এফআইআর দায়ের করেছে।
