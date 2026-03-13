UP Woman runs away: খিদে পেয়েছে, এনে দাও প্লিজ: বরকে পকোড়া কিনতে পাঠিয়ে প্রেমিকের হাত ধরে উধাও বউ

UP Woman runs away: খিদে পেয়েছে, এনে দাও প্লিজ: বরকে পকোড়া কিনতে পাঠিয়ে প্রেমিকের হাত ধরে উধাও বউ
UP Woman runs away: পকোড়া কিনতে গিয়ে ঘটল অদ্ভুত ঘটনা। বর কিনতে গেল পকোড়া আর সেই ফাঁকে বউ পালালো অন্য কারও হাত ধরে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর কিনতে গেল পকোড়া, সেই ফাঁকে বউ পালালো অন্য কারও সাথে। এই অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ এলাকায়। আমরোহার প্রীতম সিং, বিয়ে করেছিলেন রামপুর এলাকার, রিমঝিমকে। রিমঝিমের বয়স ১৮ বছর। তাদের বিয়ে হয়েছিল গত বছরের ডিসম্বরে।
হোলিতে রিমঝিম তার বাবা-মায়ের বাড়ি গিয়েছিল। উত্সব শেষ হওয়ার পরই ৯ মার্চ প্রীতম রিমঝিমকে নিয়ে আসতে যায়। বাড়ির উদ্দেশে একসঙ্গে দুজন রওনা দিয়েছিল কিন্তু এরপর কী হতে চলেছে, তা কারোর ধারণাই ছিল না।
যাত্রার সময়, রিমঝিম ও প্রীতম, দুজনে বিলারী বাস স্ট্যান্ডে নেমে যায়। তারা সেখানে আরেকটি বাস ধরার জন্য অপেক্ষা করছিল। সেই সময় রিমঝিম তার স্বামীকে বলেছিল তার ক্ষিদে পেয়েছে। সে প্রীতমকে সামনের দোকান থেকে পকোড়া কিনে আনতে বলেছিল।
প্রীতম পকোড়া কিনতে যায়। কিছু মিনিট পর ফিরে এসে দেখে তার বউ, রিমঝিম সেখানে নেই। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন রিমঝিম আশেপাশেই কোথাও আছে। কিন্তু অনেক খোঁজ ও জিজ্ঞাসাবাদ করার পরও রিমঝিমকে খুঁজে পেল না প্রীতম। এমনকি বাস স্ট্যান্ডেও কেউ তাকে সেখান থেকে যেতে দেখেনি।
চিন্তায় প্রীতম পুলিস থানায় যায়। তিনি নিঁখোজ ব্যক্তির মামলা দায়ের করে। প্রীতম পুলিসকে জানিয়েছে, তার সন্দেহ রিমঝিম হয়তো তার গ্রামের কোনও যুবকের সাথে পালিয়ে গেছে।
পুলিস মামলা দায়ের করেছে এবং বাস স্ট্যান্ডের আশেপাশে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছেন। তাছাড়াও পুলিস রিমঝিমের মোবাইল লোকেশনের পরীক্ষা করে তার গতিবিধি খোঁজার চেষ্টা করছে।
