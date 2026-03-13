English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • UP Woman runs away: খিদে পেয়েছে, এনে দাও প্লিজ: বরকে পকোড়া কিনতে পাঠিয়ে প্রেমিকের হাত ধরে উধাও বউ

UP Woman runs away: খিদে পেয়েছে, এনে দাও প্লিজ: বরকে পকোড়া কিনতে পাঠিয়ে প্রেমিকের হাত ধরে উধাও বউ

UP Woman runs away: পকোড়া কিনতে গিয়ে ঘটল অদ্ভুত ঘটনা। বর কিনতে গেল পকোড়া আর সেই ফাঁকে বউ পালালো অন্য কারও হাত ধরে।   

রজত মণ্ডল | Updated By: Mar 13, 2026, 05:11 PM IST
UP Woman runs away: খিদে পেয়েছে, এনে দাও প্লিজ: বরকে পকোড়া কিনতে পাঠিয়ে প্রেমিকের হাত ধরে উধাও বউ
বর কিনতে গেল পকোড়া সেই ফাঁকে বউ পালালো অন্য কারও সাথে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর কিনতে গেল পকোড়া, সেই ফাঁকে বউ পালালো অন্য কারও সাথে। এই অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ এলাকায়। আমরোহার প্রীতম সিং, বিয়ে করেছিলেন রামপুর এলাকার, রিমঝিমকে। রিমঝিমের বয়স ১৮ বছর। তাদের বিয়ে হয়েছিল গত বছরের ডিসম্বরে। 

Add Zee News as a Preferred Source

হোলিতে রিমঝিম তার বাবা-মায়ের বাড়ি গিয়েছিল। উত্‍সব শেষ হওয়ার পরই ৯ মার্চ প্রীতম রিমঝিমকে নিয়ে আসতে যায়। বাড়ির উদ্দেশে একসঙ্গে দুজন রওনা দিয়েছিল কিন্তু এরপর কী হতে চলেছে, তা কারোর ধারণাই ছিল না। 

যাত্রার সময়, রিমঝিম ও প্রীতম, দুজনে বিলারী বাস স্ট্যান্ডে নেমে যায়। তারা সেখানে আরেকটি বাস ধরার জন্য অপেক্ষা করছিল। সেই সময় রিমঝিম তার স্বামীকে বলেছিল তার ক্ষিদে পেয়েছে। সে প্রীতমকে সামনের দোকান থেকে পকোড়া কিনে আনতে বলেছিল। 

আরও পড়ুন: UP Shocker: দুধে বিষ নয়, ময়নাতদন্তে হাড়হিম সত্যি! তিন সন্তানকে মেরে নিজেরাও...

আরও পড়ুন: UP Shocker: আমার তোমাকে চাই! চুমুতে রাজি না হওয়ায় ক্লাস টিচারের ঠোঁটই কেটে নিল টুয়েলভের ছাত্র...

প্রীতম পকোড়া কিনতে যায়। কিছু মিনিট পর ফিরে এসে দেখে তার বউ, রিমঝিম সেখানে নেই। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন রিমঝিম আশেপাশেই কোথাও আছে। কিন্তু অনেক খোঁজ ও জিজ্ঞাসাবাদ করার পরও রিমঝিমকে খুঁজে পেল না প্রীতম। এমনকি বাস স্ট্যান্ডেও কেউ তাকে সেখান থেকে যেতে দেখেনি। 

চিন্তায় প্রীতম পুলিস থানায় যায়। তিনি নিঁখোজ ব্যক্তির মামলা দায়ের করে। প্রীতম পুলিসকে জানিয়েছে, তার সন্দেহ রিমঝিম হয়তো তার গ্রামের কোনও যুবকের সাথে পালিয়ে গেছে। 

পুলিস মামলা দায়ের করেছে এবং বাস স্ট্যান্ডের আশেপাশে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছেন। তাছাড়াও পুলিস রিমঝিমের মোবাইল লোকেশনের পরীক্ষা করে তার গতিবিধি খোঁজার চেষ্টা করছে। 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
up woman runs awayuttarpradesh.Zee 24 Ghanta
পরবর্তী
খবর

Mahua Moitra: মহুয়ার সুপ্রিম স্বস্তি: টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন মামলায় এখনই চার্জশিট নয়, ৮৯ নম্বর অনুচ্ছেদে স্থগিতাদেশ
.

পরবর্তী খবর

BJP Candidates list in West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভা ভোটে বিজেপির প্রার্থী হচ...