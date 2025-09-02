English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

UP horror: ধড় থেকে মাথা-হাত-পা কে*টে আলাদা! মু*ণ্ডহীন দেহ মিলল...যোগী রাজ্যে যুবকের ভালোবাসার ভয়ংকর শাস্তি...

UP man Beheaded and Dismembered: যুবকের ধড় থেকে মাথা, হাত, পা কেটে আলাদা করে দেওয়া হয়। বস্তায় পুরে ফেলে দেওয়া হয় গঙ্গায়। মৃতের ডান হাতে ট্যাটু ও কবজিতে বাঁধা পবিত্র সুতো দেখে দেহটি ঋষিকেশের বলে শনাক্ত করে তাঁর পরিবার।    

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 2, 2025, 03:19 PM IST
UP horror: ধড় থেকে মাথা-হাত-পা কে*টে আলাদা! মু*ণ্ডহীন দেহ মিলল...যোগী রাজ্যে যুবকের ভালোবাসার ভয়ংকর শাস্তি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বন্ধুর বোনের সঙ্গে সম্পর্ক! যোগী রাজ্যে যুবকের ভয়ংকর শাস্তি মিলল ভালোবাসার! মাথা, হাত, পা কেটে মুণ্ডহীন সেই দেহ ফেলে দিল যুবকের... হাড়হিম করে দেওয়া এই ঘটনাটি ঘটেছে ২২ বছরের এক যুবকের সঙ্গে। 

উত্তরপ্রদেশের কানপুরের এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিস সূত্রে খবর, বন্ধুর বোনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে, একথা জেনে ফেলার পরই ২২ বছরের ওই যুবককে খুন করা হয়। তারপর তাঁর মাথা কেটে নদীর ধারে ফেলে দেওয়া হয় দেহ। কেটে ফেলা হয় হাত-পাও। রবিবার কানপুরের চাকেরির বাসিন্দা ঋষিকেশের নিখোঁজ হন। দাদা রবি কুমার যখন পুলিসে অভিযোগ করেন, ততক্ষণে মহারাজপুর এলাকায় ওই যুবকের মুণ্ডহীন মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। যুবকের মাথা কেটে নদীর তীরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। তবে প্রধান অভিযুক্ত পবন মাল্লা সহ আরও ৪ জন এখনও নিখোঁজ। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিস। সবাই মৃত যুবকের বন্ধু বলেই জানা গিয়েছে। পুলিসের মতে, ঘটনার সূত্রপাত ২৯ অগাস্ট সন্ধ্যায়। যখন ঋষিকেশকে মোগলি এবং নিখিল নামে তাঁর দুই প্রতিবেশী এবং বন্ধু গণেশ চতুর্থীর প্যান্ডেলে বেড়াতে যাবে বলে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়।  

ওদিকে আরও কয়েকজন পরিচিত পবন, বাবি, ড্যানি, সত্যম, রিশু এবং আকাশ প্যান্ডেলের কাছেই অপেক্ষা করছিল। এরপর এই দলটি ঋষিকেশকে জোর করে মোটরসাইকেলে তুলে কানপুরের উপকণ্ঠে কাকোরি জঙ্গলের দিকে একটি নির্জন এলাকায় নিয়ে যায়। ওই কাকোরি জঙ্গলেই ঋষিকেশকে দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে, ছুরি দিয়ে তাঁর গলা কেটে হত্যা করা হয়। দুদিন পরেও যখন ঋষিকেশ বাড়ি না ফিরলে, দাদা রবি কুমার পুলিসের কাছে অপহরণের অভিযোগ করেন। 

পুলিস সূত্রে খবর, অভিযুক্তরা জেরায় স্বীকার করে যে মৃতদেহের পরিচয় যাতে কেউ শনাক্ত করতে না পারে, সেইজন্যই ঋষিকেশের মাথা কেটে ধড় থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়। তারপর তাঁর হাত-পাও কেটে ফেলা হয়। এরপর তারা দেহাংশগুলি বস্তায় পুরে জাজমৌ সেতুতে নিয়ে যায় ও গঙ্গা নদীর বিভিন্ন জায়গায় ফেলে দেয়। শেষে মৃতের ডান হাতে ট্যাটু ও কবজিতে বাঁধা পবিত্র সুতো দেখে দেহটি ঋষিকেশের বলে শনাক্ত করে তাঁর পরিবার।

এই হত্যাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত পবন মাল্লা। তাঁর বোনের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন ঋষিকেশ। এই পবন মাল্লার পূর্ব অপরাধ রেকর্ড রয়েছে। যে কারণে ৬ মাসের জন্য তাঁকে কানপুর জেলা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। ফিরে আসার পরই বোনের সম্পর্কের কথা জানতে পেরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন পবন। ছক কষেন বোনের প্রেমিক বন্ধু ঋষিকেশকে খুনের। 

আরও পড়ুন, Father daughter died eating mushrooms: মুখ দিয়ে ফেনা, সাংঘাতিক খিঁচুনি! বাড়িতেই রান্না মাশরুমের তরকারি খেয়ে মৃত বাবা-মেয়ে...

আরও পড়ুন, Health Insurance Cashless Treatment: 'ভারতে সবচেয়ে বড় জালিয়াতি হেলথ ইনসিওরেন্সে!' লিউকেমিয়া আক্রান্তের ৬১ লাখের জরুরি ক্যাশলেস ক্লেইম রিজেক্ট....

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
UP manBeheaded and DismemberedRelationship With Friend SisterUP ShockerUP horror
পরবর্তী
খবর

Death knocks on the field: মাঠে চলছিল চুটিয়ে কবাডি খেলা! হঠাত্‍ আকাশ থেকে মাটিতে নামল মারাত্মক বাজ... ভিডিয়োয় সেই ভয়ংকর মুহূর্ত...
.

পরবর্তী খবর

Health Insurance Cashless Treatment: 'ভারতে সবচেয়ে বড় জালিয়াতি হেলথ ইনসিওরেন্সে!'...