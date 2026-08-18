/জনগণনার দ্বিতীয় পর্বে ৪০ প্রশ্নে লুকিয়ে বিতর্কের শিকড়, ফের NRC-CAA আন্দোলন? দেশ জুড়ে বিতর্কের ঝড়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের বহু প্রতীক্ষিত পরবর্তী জনগণনার (Census) রূপরেখা ও প্রশ্নাবলি চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া জোরকদমে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সম্প্রতি প্রকাশিত বিভিন্ন খসড়া তথ্য ও প্রশাসনিক বিবরণী অনুযায়ী, আসন্ন জনগণনায় সম্ভাব্য প্রশ্নের তালিকা, জাতভিত্তিক সমীক্ষা (Caste Enumeration) এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবহার সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক সামনে এসেছে।
প্রশ্নের পরিধি কতটা?
প্রস্তাবিত জনগণনা প্রক্রিয়াটি সাধারণত দুটি প্রধান ধাপে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে-- প্রথম ধাপে বাড়িঘরের তালিকাভুক্তি ও গৃহসংক্রান্ত সমীক্ষা (House Listing & Housing Census) এবং দ্বিতীয় ধাপে জনসংখ্যা গণনা (Population Enumeration)। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণ নাগরিকদের জীবনযাত্রা ও পরিকাঠামো সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হবে:
গৃহ ও পরিবারের পরিকাঠামো: বাসগৃহের ধরন, মালিকানা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, পানীয় জলের উৎস, বিদ্যুতের সংযোগ, রান্নার জ্বালানি ও শৌচাগার সুবিধা।
ব্যবহার্য সুযোগ-সুবিধা: ইন্টারনেট ব্যবহার, কম্পিউটার/ল্যাপটপ, টেলিভিশন, স্মার্টফোন এবং যানবাহনের (দ্বিচক্র বা চারচাকা) প্রাপ্যতা সংক্রান্ত তথ্য।
সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচক: বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, মাতৃভাষা, পেশা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ।
জাতগণনা (Caste Census) নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি
দেশজুড়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ জাতগণনা (Caste-based Enumeration) অন্তর্ভুক্ত করার জোরালো দাবি উঠেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের খসড়া রূপরেখায় তপশিলি জাতি (SC) ও তপশিলি উপজাতি (ST) সংক্রান্ত প্রথাগত তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (OBC) বা সামগ্রিক জাতভিত্তিক তথ্য নথিভুক্ত করার পদ্ধতিগত ও আইনি দিকগুলি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা চলছে।
জাতগণনা সংক্রান্ত বিতর্ক
জনগণনার অন্যতম প্রধান বিতর্কিত ও স্পর্শকাতর বিষয় হলো জাতভিত্তিক গণনা। দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও বিরোধী রাজনৈতিক দল সারা দেশে সর্বাত্মক জাতগণনা (Caste Census) এবং ওবিসি (OBC) সম্প্রদায়ের পৃথক তথ্য সংগ্রহের জোরালো দাবি জানিয়ে আসছে।
সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা: ঐতিহাসিকভাবে ভারতের জনগণনায় শুধুমাত্র তফসিলি জাতি (SC) এবং তফসিলি উপজাতি (ST) সংক্রান্ত পৃথক তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির দাবি: বিরোধীদের যুক্তি, স্বাধীনতার পর থেকে পূর্ণাঙ্গ জাত সমীক্ষা না হওয়ায় সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণির সঠিক পরিসংখ্যান নেই, যার ফলে সংরক্ষণ ও কল্যাণমূলক প্রকল্পের সঠিক রূপায়ণ ব্যাহত হচ্ছে।
কেন্দ্রের অবস্থান: কেন্দ্র সরকার অতীতে নীতিগত ও কারিগরি জটিলতার কথা উল্লেখ করে কেবল সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে নির্ধারিত তফসিলি জাতি ও উপজাতির তথ্য সংগ্রহে সীমাবদ্ধ থাকার পক্ষে মত দিয়েছিল। তবে আসন্ন জনগণনার প্রশ্নমালায় এই বিষয়ে কোনো অতিরিক্ত সামাজিক বা অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস অন্তর্ভুক্ত হবে কি না, তা নিয়ে বিতর্ক
ডিজিটাল মাধ্যম
আসন্ন জনগণনাকে ভারতের ইতিহাসে প্রথম সম্পূর্ণ বা আংশিক ‘ডিজিটাল জনগণনা’ হিসেবে পরিচালিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর আওতায় নাগরিকদের সুবিধার্থে মোবাইল অ্যাপ ও স্ব-গণনা (Self-enumeration) পোর্টাল ব্যবহারের সুযোগ রাখা হতে পারে। পরিচয় যাচাইকরণ এবং তথ্যের পুনরাবৃত্তি এড়াতে পরিচয়পত্র বা আধার নম্বরের ব্যবহার ঐচ্ছিক (Optional) রাখা হবে নাকি নির্দিষ্ট তথ্য যাচাইয়ের জন্য ব্যবহার করা হবে, তা নিয়েও প্রশাসনিক স্তরে নির্দেশিকা চূড়ান্ত করা হচ্ছে।
প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞদের মতে, করোনা মহামারী-সহ নানা কারণে পিছিয়ে যাওয়া এই জনগণনা দেশের ভবিষ্যৎ নীতি প্রণয়ন, অর্থনৈতিক বাজেট বরাদ্দ এবং কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সুনির্দিষ্ট রূপায়ণে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।
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