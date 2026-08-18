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জনগণনার দ্বিতীয় পর্বে ৪০ প্রশ্নে লুকিয়ে বিতর্কের শিকড়, ফের NRC-CAA আন্দোলন? দেশ জুড়ে বিতর্কের ঝড়

Census 2027: প্রস্তাবিত জনগণনা প্রক্রিয়াটি সাধারণত দুটি প্রধান ধাপে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে-- প্রথম ধাপে বাড়িঘরের তালিকাভুক্তি ও গৃহসংক্রান্ত সমীক্ষা (House Listing & Housing Census) এবং দ্বিতীয় ধাপে জনসংখ্যা গণনা (Population Enumeration)। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 18, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:40 PM IST
জনগণনার দ্বিতীয় পর্বে ৪০ প্রশ্নে লুকিয়ে বিতর্কের শিকড়, ফের NRC-CAA আন্দোলন? দেশ জুড়ে বিতর্কের ঝড়

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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