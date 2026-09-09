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UPI-এবার দেশের বাইরেও, প্রবাসীদের জন্যও বড় সিদ্ধান্ত মোদীর

ভারতের ডিজিটাল পেমেন্টের সাফল্য এবার পৌঁছতে পারে আরও বেশি দেশে। UPI-কে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নিজস্ব পেমেন্ট সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত করার ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিশেষ করে যে দেশগুলিতে ভারতীয়দের সংখ্যা বেশি এবং ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক শক্তিশালী, সেগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। এর ফলে বিদেশ থেকে ভারতে টাকা পাঠানোর খরচ কমতে পারে, দ্রুত টাকা পৌঁছতে পারে পরিবারের কাছে। ইতিমধ্যেই ১১টি দেশে UPI চালু রয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 09, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 06:54 PM IST
UPI-এবার দেশের বাইরেও, প্রবাসীদের জন্যও বড় সিদ্ধান্ত মোদীর
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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