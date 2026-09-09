/UPI-এবার দেশের বাইরেও, প্রবাসীদের জন্যও বড় সিদ্ধান্ত মোদীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের UPI এবার আরও বড় পরিসরে পৌঁছতে পারে বিশ্বে। দেশের জনপ্রিয় ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা Unified Payments Interface বা UPI-কে আরও বেশি দেশের পেমেন্ট সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত করার ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর লক্ষ্য, ভারতের নিজস্ব পেমেন্ট প্রযুক্তি শুধু দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আন্তর্জাতিক স্তরেও শক্তিশালী করা।
UPI-কে আরও দেশের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা
মুম্বইয়ে Global Fintech Fest-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোদী বলেন, ভারতের উচিত এমন দেশগুলির সঙ্গে UPI-কে যুক্ত করা, যেখানে ভারতীয় প্রবাসীর সংখ্যা বেশি, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ অথবা ভারতীয় ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতার আগ্রহ রয়েছে। অর্থাৎ, আগামী দিনে বিদেশে থাকা ভারতীয়দের জন্য UPI আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। বিভিন্ন দেশের স্থানীয় পেমেন্ট সিস্টেমের সঙ্গে UPI সরাসরি যুক্ত হলে সীমান্ত পেরিয়ে টাকা পাঠানো ও লেনদেন আরও সহজ হতে পারে।
১১টি দেশে ইতিমধ্যেই UPI
UPI-র আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণ অবশ্য নতুন নয়। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, বর্তমানে ১১টি দেশে UPI চালু রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, ফ্রান্স ও নেপাল। সিঙ্গাপুরের সঙ্গে UPI-এর সংযোগ ইতিমধ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। ২০২৩ সালে ভারতের UPI এবং সিঙ্গাপুরের PayNow-এর মধ্যে সংযোগ তৈরি হয়। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে নির্দিষ্ট ধরনের সীমান্ত-পারাপারের টাকা লেনদেন মোবাইল নম্বর বা পেমেন্ট আইডির মাধ্যমে করা সম্ভব হয়েছে। মোদীর বক্তব্য, এই ধরনের সংযোগ আরও দেশের সঙ্গে তৈরি করা দরকার।
প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য বড় সুবিধা
UPI আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে পড়লে সবচেয়ে বড় সুবিধা পেতে পারেন বিদেশে কর্মরত ভারতীয়রা। প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ টাকা বিদেশ থেকে ভারতে পাঠান প্রবাসীরা। এই টাকা পাঠানোর সময় বিভিন্ন পরিষেবা ও লেনদেনের জন্য খরচ হয়। মোদীর বক্তব্য, UPI-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংযোগ বাড়ানো গেলে রেমিট্যান্সের খরচ কমতে পারে এবং দ্রুত পরিবারের কাছে টাকা পৌঁছতে পারে। অর্থাৎ, বিদেশে থাকা কোনও ভারতীয় কর্মী যদি আরও সহজে ও কম খরচে দেশে টাকা পাঠাতে পারেন, তাহলে তার সরাসরি সুবিধা পৌঁছবে পরিবারের কাছেও।
শুধু UPI নয়, নিজস্ব নিয়ম তৈরির লক্ষ্য
মোদীর বক্তব্যে শুধু UPI-কে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ই ছিল না। তিনি আন্তর্জাতিক পেমেন্ট ব্যবস্থায় ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তি, নিয়ম এবং মানদণ্ড তৈরির উপরেও জোর দিয়েছেন। বর্তমানে আন্তর্জাতিক কার্ড পেমেন্ট ব্যবস্থার বড় অংশ বিদেশে তৈরি প্রযুক্তি ও পরিকাঠামোর উপর নির্ভরশীল। মোদীর বক্তব্য, ভারতের কাছে এখন নিজস্ব বিকল্প রয়েছে এবং সেই প্রযুক্তিকে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করার সময় এসেছে।
UPI-র পরের ধাপ কী?
গত এক দশকে UPI ভারতের ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থাকে আমূল বদলে দিয়েছে। ২০২৬ সালের অগাস্টে UPI-তে ২৪.৫১ বিলিয়ন লেনদেন হয়েছে বলে সরকারি তথ্য উদ্ধৃত করে রিপোর্টে জানানো হয়েছে। তবে মোদীর মতে, এখন শুধু পেমেন্টের মধ্যে আটকে থাকলে চলবে না। ভবিষ্যতে ফিনটেক ক্ষেত্রকে সঞ্চয়, বিমা, পেনশন, ঋণ-সহ আরও আর্থিক পরিষেবার দিকে এগোতে হবে। পাশাপাশি সাইবার নিরাপত্তা এবং তথ্যের সুরক্ষার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। সব মিলিয়ে, UPI-কে ভারতের সীমানার বাইরে আরও বড় নেটওয়ার্কে পরিণত করাই এখন কেন্দ্রের অন্যতম লক্ষ্য। দেশে QR কোড স্ক্যান করে যে সহজে টাকা দেওয়া যায়, সেই সুবিধা যদি আরও বেশি দেশে পৌঁছে যায়, তাহলে ভারতীয়দের আন্তর্জাতিক লেনদেনের ছবিটাই বদলে যেতে পারে।
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