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UPI পেমেন্ট এবার বসছে চার্জ, মোবাইলে কত টাকা লেনদেনে দিতে হবে কত?

UPI payment Charge: এমডিআর (MDR) হল এমন একটি সার্ভিস ফি যা ব্যবসায়ীরা তাঁদের ডিজিটাল লেনদেন  করার জন্য ব্যাংক এবং পেমেন্ট সার্ভিস প্রদানকারী সংস্থাগুলোকে দিয়ে থাকেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 05, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:01 PM IST
UPI পেমেন্ট এবার বসছে চার্জ, মোবাইলে কত টাকা লেনদেনে দিতে হবে কত?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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