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চাকরিপ্রার্থীদের জন্য দারুণ সুযোগ! সরকারি চাকরির বয়সসীমা বাড়াল সরকার

Government job age limit:  এর আগে ২০১৬ সালে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ৩৪ থেকে বাড়িয়ে ৪২ বছর করা হয়েছিল। সময়ে সময়ে তার মেয়াদ বাড়াচ্ছিল। এবার ৪২ বছরের বদলে এখন ঊর্ধ্বসীমা ৪৪ বছর কার্যকর হবে। প্রয়োগের সময়সীমা আরও এক বছর বাড়ানো হয়েছে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 16, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 04:43 PM IST
চাকরিপ্রার্থীদের জন্য দারুণ সুযোগ! সরকারি চাকরির বয়সসীমা বাড়াল সরকার

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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