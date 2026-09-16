/চাকরিপ্রার্থীদের জন্য দারুণ সুযোগ! সরকারি চাকরির বয়সসীমা বাড়াল সরকার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চাকরিপ্রার্থীদের জন্য দারুণ সুযোগ। সরকারি চাকরির বয়সসীমা বাড়াল সরকার। বড় সিদ্ধান্তে চন্দ্রবাবু নাইডুর নেতৃত্বাধীন অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের। বিভিন্ন সরকারি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়সের ঊর্ধ্বসীমা আরও ২ বছর বাড়ানোর নির্দেশ জারি করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের মতে, বিগত কয়েক বছরে সীমিত নিয়োগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বেকার যুবকদের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপটি বাড়তি সুযোগ তৈরি করবে।
অন্ধ্রপ্রদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (APPSC) বিভিন্ন বিভাগে মোট ৮৯২টি শূন্যপদ পূরণের জন্য আলাদা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৬৩টি গ্রুপ-১ ক্যাটাগরির পদ। যোগ্যতা, পরীক্ষার নিয়মাবলী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি APPSC তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে। মুখ্য সচিব জি সাই প্রসাদের জারি করা একটি সরকারি আদেশ (GO) অনুসারে, APPSC এবং অন্যান্য নিয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে সমস্ত নন-ইউনিফর্ম (সাধারণ) পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়সের মূল ঊর্ধ্বসীমা ৩৪ থেকে বাড়িয়ে ৪৪ বছর করা হয়েছে। এই ছাড়টি ২০২৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিজ্ঞাপিত সমস্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার এর আগে ২০১৬ সাল থেকে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ৩৪ থেকে বাড়িয়ে ৪২ বছর করেছিল এবং সময়ে সময়ে এর মেয়াদ বাড়াচ্ছিল। নতুন এই আদেশের ফলে আগের ৪২ বছরের বদলে এখন ৪৪ বছর কার্যকর হবে এবং এর প্রয়োগের সময়সীমা আরও এক বছর বাড়ানো হয়েছে। এর পাশাপাশি পুলিশ এবং হোম গার্ড-সহ ইউনিফর্মড সার্ভিস (সশস্ত্র বাহিনী) পদগুলোর ক্ষেত্রেও একইভাবে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো হয়েছে। ইউনিফর্মড সার্ভিসগুলোর জন্য বাড়ানো এই ছাড়ের মেয়াদ ২০২৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে বাড়িয়ে ২০২৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত করা হয়েছে।
সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, বিধান পরিষদের সদস্যদের আবেদন এবং রাজ্যের আইটি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী নারা লোকেশ ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণের দপ্তরের অনুরোধের পর বয়স বাড়ানোর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আবেদনে বিগত কয়েক বছরে বেকার যুবকদের জন্য সীমিত নিয়োগের সুযোগের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছিল। সরকারি বিজ্ঞপ্তি বলা হয়েছে, "অন্ধ্রপ্রদেশ স্টেট অ্যান্ড সাবঅর্ডিনেট সার্ভিস রুলস, ১৯৯৬-এর ১২ নম্বর ধারা অনুযায়ী নির্দিষ্ট যোগ্য ক্যাটাগরির প্রার্থীরা যে বয়সের ছাড় পান, নতুন এই ছাড়টি তার অতিরিক্ত হিসেবে যুক্ত হবে।"
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