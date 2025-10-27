UPSC Aspirant's Murder Case: ঘি আর পোড়া দেহ! UPSC প্রার্থীকে খুনে হাড়হিম প্লট লিভ-ইন পার্টনার ফরেনসিক সায়েন্সের ছাত্রীর...
UPSC Aspirant's Burnt Body Found In Delhi Flat: এলপিজি সিলিন্ডারের বিস্ফোরণ হতে ঠিক কত সময় লাগে, তা জানত প্রাক্তন প্রেমিক! সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ ঘটে ফ্ল্যাটে আগুন। পড়ে থাকা ঘি থেকেই খুনের রহস্য ফাঁস...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির ফ্ল্যাটে উদ্ধার UPSC প্রার্থীর পোড়া দেহ। গ্রেফতার লিভ-ইন পার্টনার। রাজধানীর বুকে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দিল্লির গান্ধী বিহার এলাকায় একটি বিল্ডিংয়ে চারতলায় থাকতেন ৩২ বছর বয়সী নিহত UPSC প্রার্থী রামকেশ মীনা। নিজের ফ্ল্যাটেই পাওয়ার যায় রামকেশ মীনার পোড়া দেহ। দেহ উদ্ধারের কয়েকদিন পর, দিল্লি পুলিস খুনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মৃতের লিভ-ইন পার্টনার সহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস।
পুলিস সূত্রে খবর, ফরেনসিক সায়েন্সে বিএসসি করা লিভ-ইন-পার্টনার, ২১ বছরের যুবতী অমৃতা চৌহান তাঁর প্রাক্তন প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় যে মুখ ঢাকা দুজন পুরুষ ফ্ল্যাটের ভিতর ঢুকছে। তারপর তাদের একজনের সঙ্গে এক যুবতী বেরিয়ে আসেন। এই সিসিটিভি ফুটেজ ও পড়ে থাকা ঘি থেকেই খুনের রহস্য ফাঁস হয়। লিভ-ইন পার্টনার অমৃতা চৌহান, তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক সুমিত ও তাঁদের সহযোগী মোট ৩ জনকে গ্রেফতার করে পুলিস। ধৃতরা সকলেই উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদের বাসিন্দা।
পুলিস জানিয়েছে, ধৃতরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে। তদন্তকারীদের কাছে ধৃত লিভ-ইন পার্টনার অমৃতা চৌহান দাবি করেছেন, মীনা তাঁর বেশকিছু অশ্লীল ভিডিয়ো রেকর্ড করেছিলেন। সেগুলি মুছে ফেলতে অস্বীকার করেন। তিনি এই ঘটনাটি তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক সুমিতকে জানালে সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারপরই তারা ছক কষে মীনাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। জানা গিয়েছে, ক্রাইম থ্রিলার ওয়েব সিরিজ দেখতে আগ্রহী ছিল ধৃত ফরেনসিক বিজ্ঞানের ছাত্রী। লিভ-ইন পার্টনার রামকেশ মীনাকে খুনের পরিকল্পনায় সে সেখান থেকে পাওয়া আইডিয়াকে কাজে লাগায়।
ওদিকে প্রাক্তন প্রেমিক সুমিত রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বিতরণের কাজ করত। জানত যে একটি এলপিজি সিলিন্ডারের বিস্ফোরণ হতে ঠিক কত সময় লাগে। অভিযুক্তরা প্রথমে মীনাকে পিটিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করে। তারপর তারা ঘরে ও দেহের উপর তেল, ঘি ও ওয়াইন ঢেলে দেয়। রান্নাঘর থেকে গ্যাস সিলিন্ডারটি বের করে রামকেশের মাথার কাছে রাখে। সিলিন্ডারের নব ঘুরিয়ে দেয় ও ঘরটি গ্যাসে ভরে যায়। শেষে সুমিত একটি লাইটার দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ফ্ল্যাটের প্রধান দরজা বন্ধ করে দেয়।
অভিযুক্তরা বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা পর সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ ঘটে ফ্ল্যাটে আগুন ধরে যায়। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে পুলিস যখন তিমারপুরের গান্ধী বিহারে ছুটে যায়, তখন আগুন নিভিয়ে তারা চারতলার ফ্ল্যাট থেকে রামকেশ মীনার পোড়া দেহ উদ্ধার করে।
