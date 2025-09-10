India US Tariff Row: শুল্কগুঁতো দিয়ে নিজেই কাত ট্রাম্প! বন্ধু মোদীর সঙ্গে এবার কথা বলতে চান, কী বললেন প্রধানমন্ত্রী...

India US Tariff Row: শুল্কগুঁতো দিয়ে নিজেই কাত ট্রাম্প! বন্ধু মোদীর সঙ্গে এবার কথা বলতে চান, কী বললেন প্রধানমন্ত্রী...
India US Tariff Row: ট্রাম্প কেন এত ভারতের উপরে বিরূপ তা স্পষ্ট। এনিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে আপনি কি আগ্রহী?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের উপরে লাগামছাড়া ৫০ শতাংশ শুল্ক বসিয়ে এখন ঘরে বাইরে বিরোধিতার সম্মুখীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দেশে বিরোধীরা তাঁকে চেপে ধরেছেন, আদালত তাঁকে ধাক্কা দিয়েছে বিভিন্ন ভাবে। তার উপরে ট্রাম্পের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারত-চিন-রাশিয়ার বৈঠক। সবেমিলিয়ে ভারতকে জব্দ করতে গিয়ে এখন সিঁদুরে মেঘ দেখছেন ট্রাম্প। আর সেই আশঙ্কা থেকেই তিনি এবার শুল্ক নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আলোচনায় বসতে চান।
ট্রাম্প তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট Truth Social-এ তিনি বার্তা দিয়েছেন যে তিনি ভারতের সঙ্গে শুল্ক নিয়ে নিয়ে আলোচনা করতে চান। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, ভারত ও আমারিকার মধ্যে যে বাণিজ্য সমস্যা রয়েছে তা মেটাতে দুদেশ আলাপ আলোচনা করছে। আগামী সপ্তাহে বন্ধু মোদীর সঙ্গে এনিয়ে আলোচনার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। আসা করছি শুল্ক সমস্যা নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে কোনও সমস্যা হবে না।
রাশিয়া থেকে সস্তায় তেলে কেনার কারণে ভারতের উপরে ৫০ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছে আমেরিকা। ওই শুল্কের মধ্যে ২৫ শতাংশ জরিমানা। এসসিও সম্মেলনে চিনের প্রেসিডেন্ট শি ও রাশিয়ার পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তার পরেই ট্রাম্প বলতে বাধ্য হন, ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক একেবারেই অন্যরকম।
ট্রাম্প কেন এত ভারতের উপরে বিরূপ তা স্পষ্ট। এনিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে আপনি কি আগ্রহী? ট্রাম্প বলেন, সবসময় চাই। প্রধানমন্ত্রী মোদীকে সবসময় বন্ধু হিসেবে চাই। কিন্তু উনি এই মুহূর্তে যা করেছেন তা আমার ঠিক লাগছে না। কিন্তু ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক বরাবরই অন্যরকম। এনিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই।
আরও পড়ুন-বিকেলের পর বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণের ৮ জেলা, বিশ্বকর্মা পুজোর পর একাধিক নিম্নচাপ!
আরও পড়ুন-হাতে মাত্র দেড় বছর, মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে মেট্রো সুড়ঙ্গের বাতাস ঠাণ্ডা করার যন্ত্রগুলির, তারপর...
প্রবল বিরোধিতার মুখে সুর বদল করেছেন ট্রাম্প। পাল্টা এক্স হ্যান্ডেলে এনিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদীও। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, ভারত ও আমেরিকার সম্পর্ক বরাবরই খুব ঘনিষ্ঠ। আশাকরি শুল্ক নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা দুদেশের সম্পর্কের নতুন দিক খুলে দেবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা এই আলোচনা চাই।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, আগামী সপ্তাহেই তিনি ভারতের সঙ্গে কথা বলতে চান। এনিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, আমি নিশ্চিত কোনও ইতিবাচক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দুদেশের কোনও সমস্যা হবে না। দুদেশের মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আশাকরি দুদেশ কাজ করবে।
দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)