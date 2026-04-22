Karnataka Horror: তিন দিন নেট কানেকশন বন্ধ করে আমেরিকান ট্যুরিস্ট তরুণীকে লাগাতার বলাত্কার, কলঙ্কিত হোমস্টে
Karnataka Crime: ধামাচাপা দিতে মালিক তিন দিন ইন্টারনেট বন্ধ করে নির্যাতিতাকে আটকে রাখে। পরে ওই তরুণী পালিয়ে মার্কিন দূতাবাসে অভিযোগ জানালে পুলিস দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। বর্তমানে অভিযুক্তরা জেল হেফাজতে রয়েছে এবং তদন্ত চলছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঘুরতে এসে দুঃস্বপ্নের থেকে ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। মার্কিন তরুণীকে হোমস্টে-তে আটকে রেখে যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ। ইতোমধ্যেই ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস হোমস্টে-র মালিক এবং একজন কর্মীকে গ্রেফতার করেছে।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকের কোডাগু জেলার কুত্তা গ্রামের একটি হোমস্টে-তে। মূল অভিযুক্তের নাম ব্রজেশ কুমার, যে ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা এবং ওই হোমস্টে-তে কর্মী হিসেবে কাজ করত। অভিযোগ অনুযায়ী, ব্রজেশ ওই মার্কিন তরুণীকে ধর্ষণ করেন। এই মামলায় হোমস্টে-র মালিককেও গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। নির্যাতিতা যাতে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারেন, সেজন্য মালিক টানা তিন দিন হোমস্টে-র ওয়াইফাই (WiFi) সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন বলে জানা গিয়েছে।
বুদ্ধি লাগিয়ে নির্যাতিতা যেভাবে মহীশূর যাওয়ার অজুহাতে সেখান থেকে পালিয়ে যান। তারপর তিনি সরাসরি মার্কিন দূতাবাসে বিষয়টি জানান। এরপর মার্কিন দূতাবাস থেকে ইমেলের মাধ্যমে মহীশূর পুলিসকে বিষয়টি জানানো হলে পুলিস দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। কোডাগুর পুলিল সুপার জানিয়েছেন যে, কুট্টা থানায় বিদেশি নাগরিকের ওপর যৌন নির্যাতনের মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। অভিযুক্ত দুইজনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, দিল্লিতে কাস্টমস (IRS) অফিসারের ২২ বছরের মেয়েকে নৃশংস খুন। বুধবার সকালে যখন তরুণীর বাবা-মা দুজনেই জিমে গিয়েছিলেন, সেই সময় বাড়িতে একাই ছিলেন ওই তরুণী। জিম থেকে ফিরে এসে বাবা-মা মেয়ের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। জানা গিয়েছে, মৃত তরুণী পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বর্তমানে সিভিল সার্ভিস (UPSC) পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।
প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, তরুণীকে মোবাইল চার্জিং কেবল (তার) দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। তবে পাশবিকতার মাত্রা এতটাই ছিল যে, খুনের আগে তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে প্রবল আশঙ্কা। পুলিস জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলেই এই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে।
পুলিসি তদন্তে উঠে এসেছে যে, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্তের নাম রাহুল। অভিযুক্ত রাহুল ওই পরিবারেরই প্রাক্তন পরিচারক ছিল। সম্প্রতি তাকে কাজ থেকে ছাঁটাই করা হয়েছিল। পুলিসের প্রাথমিক ধারণা, সেই আক্রোশ থেকেই সে এই অপরাধ ঘটিয়ে থাকতে পারে। তদন্তে পুলিস জানতে পারে যে, বাড়িতে জোর করে ঢোকার কোনো চিহ্ন নেই। পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, অভিযুক্ত রাহুল জানত যে বাড়ির পরিচারকদের ব্যবহারের জন্য একটি অতিরিক্ত চাবি বাইরে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা থাকত। সেই চাবি ব্যবহার করেই বুধবার সকালে সে অনায়াসেই বাড়িতে ঢোকে এবং তরুণীর ওপর হামলা চালায়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)