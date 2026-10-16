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হায়দরাবাদেই যেন এক টুকরো কলকাতা, উৎসব কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের জমজমাট পুজো, গান শোনাচ্ছেন রূপঙ্কর-সাহানা

প্রবাসের পুজোয় থাকে এক আলাদাই গন্ধ, এক অন্য় আমেজ! হায়দরাবাদের উৎসব কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনে গেলে মনে হবে কলকাতারই কোনও পুজোয় আপনি

Written BySubhapam Saha
Published: Oct 16, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Oct 16, 2026, 10:41 AM IST
হায়দরাবাদেই যেন এক টুকরো কলকাতা, উৎসব কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের জমজমাট পুজো, গান শোনাচ্ছেন রূপঙ্কর-সাহানা
Image Credit: উৎসব কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিমা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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