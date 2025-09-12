Pregnant Deaf-Mute Woman Assaulted Died: যোগীরাজ্যে নারকীয় ঘটনা! নাগাড়ে একের পর এক নররাক্ষসের লালসার শিকার, বাঁচা হল না গর্ভবতী মূক-বধির যুবতীর...

Pregnant Deaf-Mute Woman Assaulted Died: যোগীরাজ্যে নারকীয় ঘটনা! নাগাড়ে একের পর এক নররাক্ষসের লালসার শিকার, বাঁচা হল না গর্ভবতী মূক-বধির যুবতীর...
UP Shocker: গ্রামবাসীর দুই যুবক তাঁকে প্রথমে গর্ভনিরোধক ওষুধ খাইয়ে গণধর্ষণ করে। এর আগেও অভিযুক্তরা তাঁকে ধর্ষণ করেছিল, যার ফলেই তরুণী গর্ভবতী হন। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ পরিবারের।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্বামীর বাড়িতে অশান্তির কারণে কিছুদিন ধরে বাবার বাড়িতে ছিলেন এই মূক ও বধির তরুণী (Deaf-Mute Woman)। সেখানেই গ্রামের ওই দুই যুবকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পরে তাঁরাই ধর্ষণ (Rape) করে এবং এর ফলে তিনি গর্ভবতী (Pregnant ) হন। পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন, অভিযুক্ত দু’জনকে আগেও একাধিকবার সতর্ক করা হয়েছিল এবং তাঁদের তরুণীর কাছ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, হমিরপুর জেলায় রবিবার সন্ধ্যায় গ্রামবাসীর দুই যুবক তাঁকে প্রথমে গর্ভনিরোধক ওষুধ খাইয়ে গণধর্ষণ করে। এর আগেও অভিযুক্তরা তাঁকে ধর্ষণ করেছিল, যার ফলেই তরুণী গর্ভবতী হন। এ ঘটনার পর তরুণীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস গণধর্ষণের মামলা রুজু করে। কানপুরে লাজপত রায় (এলএলআর) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার সকালে মৃত্যু হল ২৬ বছরের এক গর্ভবতী ধর্ষিতা তরুণীর। সে কানে শোনে না এবং কথা বলতে পারে না।
বুধবার ভোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হওয়ার পর দু’জন অভিযুক্তকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। মহিলার পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী, রবিবার যখন তিনি একা বাড়িতে ছিলেন, তখন দুই অভিযুক্ত তাঁকে প্রলোভন দেখিয়ে কাছের মাঠে নিয়ে যায় এবং গর্ভনিরোধক ওষুধ খাওয়ায়। এরপর পালা করে তাঁকে ধর্ষণ করে। ঘটনাটি জানতে পেরে পরিবারের লোকজন অভিযুক্তদের মধ্যে একজনকে প্রশ্ন করলে, সে গালাগালি করে এবং ভয় দেখায়।
এরপর মহিলার শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে থাকলে সোমবার তাঁকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে কানপুরের হাসপাতালে রেফার করা হয়। সার্কেল অফিসার সদর রাজেশ কমল জানান, ভুক্তভোগীর বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং দুই অভিযুক্তকেই আটক করা হয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তিনি আরও বলেন, 'মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে এবং তদন্ত কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।'
