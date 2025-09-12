English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Pregnant Deaf-Mute Woman Assaulted Died: যোগীরাজ্যে নারকীয় ঘটনা! নাগাড়ে একের পর এক নররাক্ষসের লালসার শিকার, বাঁচা হল না গর্ভবতী মূক-বধির যুবতীর...

UP Shocker: গ্রামবাসীর দুই যুবক তাঁকে প্রথমে গর্ভনিরোধক ওষুধ খাইয়ে গণধর্ষণ করে। এর আগেও অভিযুক্তরা তাঁকে ধর্ষণ করেছিল, যার ফলেই তরুণী গর্ভবতী হন। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ পরিবারের। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 12, 2025, 06:20 PM IST
Pregnant Deaf-Mute Woman Assaulted Died: যোগীরাজ্যে নারকীয় ঘটনা! নাগাড়ে একের পর এক নররাক্ষসের লালসার শিকার, বাঁচা হল না গর্ভবতী মূক-বধির যুবতীর...
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্বামীর বাড়িতে অশান্তির কারণে কিছুদিন ধরে বাবার বাড়িতে ছিলেন এই মূক ও বধির তরুণী (Deaf-Mute Woman)। সেখানেই গ্রামের ওই দুই যুবকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পরে তাঁরাই ধর্ষণ (Rape) করে এবং এর ফলে তিনি গর্ভবতী (Pregnant ) হন। পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন, অভিযুক্ত দু’জনকে আগেও একাধিকবার সতর্ক করা হয়েছিল এবং তাঁদের তরুণীর কাছ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন, Tamil Nadu Horror: দু' হাতে স্ত্রী-প্রেমিকের জোড়া কাটা মুণ্ডু ঝুলিয়ে জেলে ঢুকলেন স্বামী! ভয়ংকর! হাড়হিম! বীভৎস!

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, হমিরপুর জেলায় রবিবার সন্ধ্যায় গ্রামবাসীর দুই যুবক তাঁকে প্রথমে গর্ভনিরোধক ওষুধ খাইয়ে গণধর্ষণ করে। এর আগেও অভিযুক্তরা তাঁকে ধর্ষণ করেছিল, যার ফলেই তরুণী গর্ভবতী হন। এ ঘটনার পর তরুণীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস গণধর্ষণের মামলা রুজু করে। কানপুরে লাজপত রায় (এলএলআর) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার সকালে মৃত্যু হল ২৬ বছরের এক গর্ভবতী ধর্ষিতা তরুণীর। সে কানে শোনে না এবং কথা বলতে পারে না।

বুধবার ভোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হওয়ার পর দু’জন অভিযুক্তকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। মহিলার পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী, রবিবার যখন তিনি একা বাড়িতে ছিলেন, তখন দুই অভিযুক্ত তাঁকে প্রলোভন দেখিয়ে কাছের মাঠে নিয়ে যায় এবং গর্ভনিরোধক ওষুধ খাওয়ায়। এরপর পালা করে তাঁকে ধর্ষণ করে। ঘটনাটি জানতে পেরে পরিবারের লোকজন অভিযুক্তদের মধ্যে একজনকে প্রশ্ন করলে, সে গালাগালি করে এবং ভয় দেখায়।

এরপর মহিলার শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে থাকলে সোমবার তাঁকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে কানপুরের হাসপাতালে রেফার করা হয়। সার্কেল অফিসার সদর রাজেশ কমল জানান, ভুক্তভোগীর বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং দুই অভিযুক্তকেই আটক করা হয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তিনি আরও বলেন, 'মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে এবং তদন্ত কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।'

আরও পড়ুন, Karnataka Shocker: দশম শ্রেণির ছাত্রীকে বিবস্ত্র করে যৌন নির্যাতন! নগ্ন নাচে বাধ্য! পিজি রুমে যে ভয়ংকর ঘটনা ঘটে...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
Kanpur gang harasment Pregnant deaf-mute womancontraceptive pills
পরবর্তী
খবর

Telengana School Boy death case: স্কুলের মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল ক্লাস X-এর জয়ন্ত, ধপ করে পড়েই শেষ! শকিং VDO...
.

পরবর্তী খবর

11 Year Boy China Schoolwork: সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা! একদিনেই সব হোমওয়ার্ক! ভয়ংকর পরিণতি ১১...