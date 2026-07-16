/১৫০ কোটির সম্পত্তি একাই চাই! লোভে কোটিপতি বাবার মুখ-বুক-পেটে গুলিতে ঝাঁজরা করল গুণধর ছেলে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কিছুদিন আগেই মৃত বাবার চাকরি, সম্পত্তির লোভে নিজের মাকে খুনের অভিযোগ ওঠে ২৩ বছরের মেয়ের বিরুদ্ধে। সুপারি কিলার দিয়ে মাকে নির্মমভাবে খুনের চক্রান্ত করে অভিযুক্ত আয়ুষি। এই তদন্তে জানা যায়, মায়ের আগে বাবাকে খুন করে সে। এবারও সেই একই ঘটনা। গত বুধবার মধ্যরাতে সম্পত্তির লোভে কোটিপতি বাবার গুলি করে খুন ছেলের। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের মোদিনগর এলাকায়। বাবাকে খুনের পর পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। ইতোমধ্যেই পুলিসের ৪টি বিশেষ টিম গঠন করে তল্লাশি শুরু হয়েছে।
নিহত হরিওম চৌধুরী মোদিনগর থানা এলাকার বুদানা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। এলাকার অন্যতম প্রভাবশালী ও ধনী কৃষক হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মোদিনগরে তাঁর প্রায় ৭৫ বিঘা জমি রয়েছে এবং দিল্লি-মেরঠ রোডের ওপর একটি বড় বাজারও আছে। তাঁর মোট সম্পত্তির আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। বর্তমানে তাঁর পরিবারে স্ত্রী অনিতা এবং ছোট ছেলে নীশু রয়েছেন।
মোদিনগরের এসিপি ভাস্কর বর্মা জানিয়েছেন, অভিযুক্ত বড় ছেলে নিখিল অতিরিক্ত মদ্যপানে আসক্ত ছিল। এই নিয়ে বাবা প্রায়ই তাকে বকাঝকা করতেন। হরিওম চৌধুরী কিছুদিন আগেই নিখিলকে বাজারের কয়েকটি দোকান এবং ২৫ বিঘা জমি লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু নিখিল এতে তুষ্ট হয়নি। সে সমস্ত জমি নিজের নামে লিখে দেওয়ার জন্য বাবাকে চাপ দিচ্ছিল। হরিওম বাবু তাতে পরিষ্কার রাজি হননি। তাঁর স্পষ্ট আশঙ্কা ছিল যে, সব সম্পত্তি পেলে নিখিল তা মদ ও অন্যান্য নেশা করে উড়িয়ে দেবে।
পুলিসি তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, গত বুধবার রাতে হরিওম চৌধুরী তাঁর স্ত্রী ও ছোট ছেলের সঙ্গে রাতের খাবার খেয়েছিলেন। এরপর মধ্য রাতে নিখিল চরম মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফেরে। এই নিয়ে বাবা তাকে শাসন করতেই দুজনের মধ্যে তুমুল তর্কাতর্কি শুরু হয়। বচসা চলাকালীন নিখিল আচমকাই একটি পিস্তল বের করে বাবাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দেয়।
প্রথম গুলিটি সরাসরি হরিওম বাবুর মুখে লাগে এবং তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এরপর নিষ্ঠুরভাবে নিখিল তাঁর মুখ, বুক ও পেট লক্ষ্য করে আরও বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় হরিওমের। তদন্তে আরও উঠে এসেছে যে, নিখিল মদ্যপান ও সম্পত্তির জন্য মাঝেমধ্যেই বাবা-মায়ের সঙ্গে অশান্তি করত। এর আগে ২০১৮ সালেও পারিবারিক বিবাদের জেরে সে নিজের ছোট ভাই নীশুকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল। পুলিস এখন সেই পুরনো ঘটনার ফাইলও নতুন করে খতিয়ে দেখছে।
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