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১৫০ কোটির সম্পত্তি একাই চাই! লোভে কোটিপতি বাবার মুখ-বুক-পেটে গুলিতে ঝাঁজরা করল গুণধর ছেলে

Uttar Pradesh Horror: মধ্যরাতে নেশায় চুর। ছেলে মদ্যপ অবস্থায় মধ্যরাতে বাড়ি ফিরতেই বাবাকে বকাঝকা করতে শুরু করে। বচসা চরমে উঠলে ছেলে আচমকা বন্দুক করে দেদার গুলি।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 16, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:05 PM IST
১৫০ কোটির সম্পত্তি একাই চাই! লোভে কোটিপতি বাবার মুখ-বুক-পেটে গুলিতে ঝাঁজরা করল গুণধর ছেলে
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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