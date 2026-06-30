Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /গরমের দাপটে স্বস্তির খবর: বিদ্যুতের বিলে বড় ছাড়? জুলাই মাস থেকেই সস্তা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি, সরকারের বিরাট সিদ্ধান্ত

গরমের দাপটে স্বস্তির খবর: বিদ্যুতের বিলে বড় ছাড়? জুলাই মাস থেকেই সস্তা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি, সরকারের বিরাট সিদ্ধান্ত

Uttarpradesh Govt Electricity Bill decision: আগামী মাস অর্থাৎ জুলাই থেকেই এক ধাক্কায় বেশ খানিকটা কমতে চলেছে বিদ্যুতের খরচ। ৪.৪৩ শতাংশ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল কমিয়ে আনার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যোগী রাজ্য।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 30, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:56 PM IST
গরমের দাপটে স্বস্তির খবর: বিদ্যুতের বিলে বড় ছাড়? জুলাই মাস থেকেই সস্তা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি, সরকারের বিরাট সিদ্ধান্ত
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'পরের বিশ্বকাপে আবার চেষ্টা করবেন'! গণিতজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী ভুল হতেই নেইমারের ট্রোল
German mathematician Joachim Klement1 hr ago
2
bank merger1 hr ago
3
mAadhaar App Closed1 hr ago
4
PoK Agitation1 hr ago
5
Adiala Jail2 hrs ago