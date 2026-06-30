/গরমের দাপটে স্বস্তির খবর: বিদ্যুতের বিলে বড় ছাড়? জুলাই মাস থেকেই সস্তা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি, সরকারের বিরাট সিদ্ধান্ত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তীব্র দহনে পুড়ছে দেশ। গরমের দাপট বাড়তেই পাল্লা দিয়ে ঘরে ঘরে বাড়ছে পাখা, আলো এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (AC)-এর ব্যবহার। আর তার সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে বিদ্যুতের বিল (Electric Bill)। মাসের শেষে আকাশছোঁয়া সেই বিল মেটাতে একপ্রকার কালঘাম ছুটে যায় সাধারণ মধ্যবিত্তের। তবে এই চরম সংকটের মধ্যেই এবার বিদ্যুৎ বিল নিয়ে বড় স্বস্তির খবর। আগামী মাস অর্থাৎ জুলাই থেকেই এক ধাক্কায় বেশ খানিকটা কমতে চলেছে বিদ্যুতের খরচ। ৪.৪৩ শতাংশ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল কমিয়ে আনার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যোগী রাজ্য।
সর্বভারতীয় প্রতিবেদন অনুযায়ী, গরমের মরসুমে যখন বিদ্যুতের চাহিদা তুঙ্গে, ঠিক তখনই গ্রাহকদের মুখে হাসি ফুটিয়ে বড় পদক্ষেপ করেছে উত্তরপ্রদেশ পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড (UPPCL)। তারা জুলাই মাসে বিদ্যুতের উপর থেকে অতিরিক্ত ‘সারচার্জ’ কমিয়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
কেন এবং কতটা কমছে বিল?
মূলত গত এপ্রিল মাসে বিদ্যুৎ ক্রয়ের প্রকৃত খরচের ওপর ভিত্তি করে এই নতুন হিসেব কষা হয়েছে। নিয়ামক কমিশনের কঠোর অবস্থান এবং উপভোক্তা পরিষদের দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের ফল হিসেবে অবশেষে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে বিদ্যুৎ দফতর। মোট হিসেব থেকে ৪.৪৩ শতাংশ পর্যন্ত জ্বালানি সারচার্জ কমিয়ে আনছে উত্তরপ্রদেশ পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড। যার সরাসরি ইতিবাচক প্রভাব পড়তে চলেছে সাধারণ মানুষের পকেটে।
মনে করা হচ্ছে, এই সারচার্জ কমানোর ফলে উত্তরপ্রদেশের শহর এবং গ্রাম মিলিয়ে সমস্ত স্তরের বিদ্যুৎ গ্রাহকরা সরাসরি উপকৃত হবেন। সব মিলিয়ে উপভোক্তাদের প্রায় ৩৫৮ কোটি টাকারও বেশি সাশ্রয় হতে চলেছে এই একটি মাসে।
কারা উপকৃত হবেন?
দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সিদ্ধান্তের ফলে কেবল গৃহস্থ বাড়ির সাধারণ মানুষই নন, উপকৃত হবেন রাজ্যের একটা বড় অংশের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা।
গ্রামীণ ও শহুরে এলাকা: বিদ্যুৎ খরচ কমায় গ্রামীণ ও শহরের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির মাসিক বাজেটে অনেকটাই সাশ্রয় হবে।
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শিল্পক্ষেত্র: উত্তরপ্রদেশের ছোট-বড় শিল্প এবং স্থানীয় ছোট দোকানদাররা এই মাসটিতে বিদ্যুতের খরচ কমায় সরাসরি ব্যবসায়িক সুবিধা পাবেন।
সাশ্রয়ের মেয়াদ কতদিন?
তবে গ্রাহকদের মনে রাখতে হবে, বিদ্যুতের ওপর এই সারচার্জ কমানোর মেয়াদ আপাতত আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, আগামী মাসে যে বিলটি আপনার হাতে আসবে, কেবল সেটিতেই এই ৪.৪৩ শতাংশ ছাড়ের সুবিধা মিলবে। পরবর্তী মাসগুলিতে বিদ্যুতের বিলের গ্রাফ ঠিক কোন দিকে যাবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আগামী দিনগুলিতে পরিস্থিতি অনুযায়ী বিদ্যুৎ দফতর পুনরায় আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবে। তবে আপাতত জুলাই মাসের চড়া গরমে এই সাময়িক স্বস্তিটুকু পেয়েই খুশি উত্তরপ্রদেশের কোটি কোটি মানুষ।
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