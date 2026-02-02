English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • UP Employees salary Withheld: রাজ্যের ৬৮০০০ কর্মচারীর বেতন আটকে দিলেন যোগী, ছোট্ট একটা ভুলে চরম শাস্তি...

UP Employees salary Withheld: রাজ্যের ৬৮০০০ কর্মচারীর বেতন আটকে দিলেন যোগী, ছোট্ট একটা ভুলে চরম শাস্তি...

UP Employees salary Withheld: রাজ্য সরকারের মোট ৮,৬৬,২৬১ জন কর্মচারীর মধ্যে গ্রুপ-সি কর্মীরাই সবথেকে বেশি নিয়ম অমান্য করেছেন। ওই তালিকার ৩৪,৯২৬ জন এখনও তাদের সম্পদের হিসাব দেননি  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Feb 2, 2026, 09:22 PM IST
UP Employees salary Withheld: রাজ্যের ৬৮০০০ কর্মচারীর বেতন আটকে দিলেন যোগী, ছোট্ট একটা ভুলে চরম শাস্তি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জিরো টলারেন্স। উত্তরপ্রদেশে ৬৮০০০ সরকারি কর্মচারীর জানুয়ারি মাসের বেতন আটকে দিলেন যোগী আদিত্যনাথ। কারণ জানলে আবাক হবেন। সরকার সম্প্রতি নির্দেশিকা জারি করেছিল, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারি কর্মচারীদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ জানাতে হবে রাজ্য সরকারের 'মানব সম্পদ' পোর্টালে। অনেকে তা করতে পারেননি।  আর তাতেই কড়া পদক্ষেপ নিল যোগী সরকার।

Add Zee News as a Preferred Source

সরকারি আধিকারিকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মানব সম্পদ পোর্টালে সরকারী কর্মীরা তাদের সম্পদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আপলোড না করা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বেতন সাময়িক বন্ধ থাকবে। মুখ্য সচিব এস পি গোয়েলের নির্দেশ অনুযায়ী,সকল সরকারি কর্মচারীকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অর্জিত সম্পদের তথ্য ৩১ জানুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে জমা দেওয়ার কথা ছিল। তবে বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বড় একটি অংশ তথ্য জমা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় সরকার এই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রাজ্য সরকারের মোট ৮,৬৬,২৬১ জন কর্মচারীর মধ্যে গ্রুপ-সি কর্মীরাই সবথেকে বেশি নিয়ম অমান্য করেছেন। ওই তালিকার ৩৪,৯২৬ জন এখনও তাদের সম্পদের হিসাব দেননি। এরপরই রয়েছেন ২২,৬২৪ জন গ্রুপ-ডি কর্মী, ৭,২০৪ জন গ্রুপ-বি এবং ২,৬২৮ জন গ্রুপ-এ অফিসার। সরকারি কর্মকর্তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন,প্রয়োজনীয় তথ্য আপলোড না করা পর্যন্ত এই কর্মচারীদের কেউই ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের জানুয়ারি মাসের বেতন পাবেন না।

আরও পড়ুন-বাজেটের পরদিনই হুড়মুড়িয়ে কমল সোনার দাম, সস্তা হল রুপোও, জানুন কলকাতার দর

আরও পড়ুন-'সাজানো নির্বাচন; বাঁচতে চাইলে ভোট বয়কট করুন', দেশবাসীকে আবেদন হাসিনাপুত্র জয়ের

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের আচরণবিধি অনুযায়ী প্রতি বছর সম্পদের হিসাব দেওয়া বাধ্যতামূলক। এটি না করাকে গুরুতর নিয়ম লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য করা হয়। কর্তৃপক্ষ সতর্ক করে দিয়েছে , এর পরেও যদি কেউ তথ্য জমা না দেন,তবে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে,যার মধ্যে পদোন্নতি আটকে দেওয়া বা অন্যান্য জরিমানাও হতে পারে।

উল্লেখ্য, 'মানব সম্পদ' পোর্টালটিতে রাজ্যের কর্মচারীদের চাকরির রেকর্ড, বেতন, সম্পদের হিসাব এবং অন্যান্য তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়। মূলত দুর্নীতি রোধ এবং প্রশাসনিক শৃঙ্খলা জোরদার করার লক্ষ্যে যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বাধীন সরকার যে ব্যাপক প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে, বর্তমান এই পদক্ষেপ তারই একটি অংশ।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Uttar PradeshUP Employees salaryYogi Adityanath
পরবর্তী
খবর

Oracle mass layoffs: TCS, Amazon- এর পর এবার বিগ টেক ওরাকেলও! খুব তাড়াতাড়ি ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ কর্মী ছাঁটাই করার মতো প্ল্যান রেডি...
.

পরবর্তী খবর

Union Budget 2026: নজর তামিলনাড়ুতে! কাঞ্জিভরমেই এবার বাজেট পেশ নির্মলার...