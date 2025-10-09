UP Shocker: জামাই-শাশুড়ির তুলাকালাম প্রেম, পথের কাঁটা মেয়েকে সরাল...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 9, 2025, 01:36 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শাশুড়ির প্রেমে মগ্ন তরুণ জামাই। বিবাহ বহির্ভূত সেই সম্পর্কের জেরেই খুন হয়ে গেলেন বছর কুড়ির তরুণী গৃহবধূ। ওই তরুণীর খুনের পর শ্বাশুড়ি-জামাইয়ের ঘনিষ্ঠ ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। তার পরেই প্রকাশ্যে চলে আসে সবকিছু। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের  কাজগঞ্জ জেলার সিধাপুরে। বাড়ির ভেতর থেকে শিবাণী নামে এওই তরুণী গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিস।

পুলিস সূত্রে খবর, ২০১৮ সালে প্রমোদ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল শিবাণীর। পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, প্রমোদের সঙ্গে তাঁর শাশুড়ির অবৈধ সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্ক নিয়েই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ হতো। এর জেরে চলত মারধর। এমনটাই দাবি শিবাণীর পরিবারের লোকজনের।

তাঁর মৃতদেহ উদ্ধারের মাত্র দু'দিন আগে, প্রমোদ ও শিবাণীর মধ্যে আরও একবার তীব্র ঝগড়া হয়, সেই সময়েই অভিযুক্ত প্রমোদ তাঁকে খুন করে বলে অভিযোগ।

এই ঘটনার পর প্রমোদ এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। খুনের পর, প্রমোদ ও তাঁর শাশুড়ির কয়েকটি আপত্তিকর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

শিবাণীর আত্মীয়দের করা অভিযোগের ভিত্তিতে, পুলিশ প্রমোদ এবং তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করেছে।

