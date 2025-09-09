UP Horror: গায়ে আগুন ৬ বর্বরের! জ্বলন্ত শরীরেই স্কুটার চালিয়ে হাসপাতালে বীরাঙ্গনা নিশা...

UP Horror: গায়ে আগুন ৬ বর্বরের! জ্বলন্ত শরীরেই স্কুটার চালিয়ে হাসপাতালে বীরাঙ্গনা নিশা...
Uttar Pradesh Crime: ওষুধ কিনতে বেরিয়ে যুবতীকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দিল বর্বরের দল। তারপর সে জ্বলন্ত অবস্থাতেই স্কুটি চালিয়ে যান ডাক্তারের ক্লিনিকে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৩৩ বছরের যুবতীকে রাস্তায় জ্যান্ত জ্বালিয়ে দিল বর্বরের দল। জ্বলন্ত শরীর নিয়েই নির্যাতিতা স্কুটি চালিয়ে ডাক্তারের ক্লিনিকে যান। সেখানে ঢুকেই বাঁচার জন্য চিত্কার করতে থাকেন। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের লখনউ থেকে প্রায় ১৯০ কিমি দূরে ফারুখাবাদে।
ঘটনার সূত্রপাত:
নির্যাতিতার নাম নিশা সিং, তিনি বিবাহিত। ৬ অগাস্ট নিশা তাঁর বাবার বাড়িতে যান। সেখানে গিয়ে তিনি ওষুধ কিনতে বেরোন। রাস্তাতে দীপক বলে মূল অভিযুক্তের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। যে নিশার সঙ্গে কথা বলার জন্য় দুমাস ধরে তাঁকে জোর করে আসছিল। কিন্তু নিশা দীপকের সঙ্গে কোনওরকম কথা বলতেই চাননি। এই নিয়ে তাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়।
পুলিস জানিয়েছে, তর্কের মধ্যেই দীপক তার বন্ধুদের সঙ্গে মিলে নিশার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। নিশা ওই জ্বলন্ত অবস্থাতেই স্কুটি চালিয়ে পারিবারিক ডাক্তারের ক্লিনিকে চলে যান।
নিশার বাবার বক্তব্য:
নিশার বাবা বলরাম সিং জানিয়েছেন, তাঁর বিবাহিত মেয়েকে ৬ অগাস্ট এক ব্যক্তি এবং তার বন্ধুরা মিলে জীবন্ত পুড়িয়ে খুন করেছে। প্রথমে নিশাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে লোহিয়া হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখান থেকে তাকে সাইফাই হাসপাতালে রেফার করা হলেও পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।
নিশার বাবা বলেন, ডাক্তার আমাকে ফোন করে জানান, তাড়াতাড়ি এসো তোমার মেয়ে পুড়ে গিয়েছে। আমি সেখানে গিয়ে দেখি, ওর অবস্থা খুবই খারাপ। আমাকে দেখে চিত্কার করে বলছিল, বাবা আমাকে বাঁচাও। ডাক্তার নিশাকে লোহিয়া হাসপাতালে রেফার করতে বলেন। আমি যখন ওকে জিজ্ঞাসা করি, কে করেছে এটা। নিশা বলে, দীপক করেছে। সে তাঁকে কথা বলার জন্য, দেখা করার জন্য জোর করত।
নিশার বোন নীতু সিং বলেন, দীপকের সম্বন্ধ্যে সবটাই তিনি জানতেন। কিন্তু তারা কোনওদিন তাদের বাবা-মাকে বিষয়টা জানাননি। ইতোমধ্যেই এই ঘটনায় নির্যাতিতার বাবা ৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন।
২০১৩ সালে নিশার বিয়ে হয় মোহাম্মদাবাদ কোতোয়ালি এলাকার জল্লাপুর গ্রামের বাসিন্দা অমিত সিং চৌহানের সঙ্গে। স্বামী অমিত দিল্লিতে একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করেন। নিশা তাঁর দুই সন্তানকে নিয়ে ফতেহগড়ের নেকপুর চৌরাসিতে থাকতেন।
