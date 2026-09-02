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পাহাড়জুড়ে প্রকৃতির রুদ্ররূপ! উত্তরাখণ্ডে প্রবল বৃষ্টি-ধসে মৃত অন্তত ৭, জারি রেড অ্যালার্ট

Uttarakhand heavy rain: উত্তরাখণ্ড জুড়ে প্রবল বৃষ্টিতে অন্তত সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। আলমোড়ায় আলাদা দুর্ঘটনায় দেওয়াল ধসে মারা গেছেন পাঁচজন। দেরাদুনে বানের জলে গাড়ি ভেসে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 02, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:12 AM IST
পাহাড়জুড়ে প্রকৃতির রুদ্ররূপ! উত্তরাখণ্ডে প্রবল বৃষ্টি-ধসে মৃত অন্তত ৭, জারি রেড অ্যালার্ট

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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