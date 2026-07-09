/প্রবল বৃষ্টি-প্লাবন-ধসে মহা বিপর্যয়! মাথার উপর পাহাড় ভেঙে পড়ে ভয়ংকর মৃত্যু! ৭১টি রাস্তা বন্ধ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার উত্তরাখণ্ডে বিপর্যয়! বুধবার রাত থেকেই বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ড। বিরাট ধসে বন্ধ হয়ে যায় সত্তরটিরও বেশি রাস্তা। প্রাথমিক ভাবে একজন মারা গিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছিল। তিনি পিথোরাগড় জেলার এক মহিলা। পরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয় ৪। বিপর্যয় এমনই মারাত্মক যে, ৬০০ মিটার লম্বা একটি কৃত্রিম লেক তৈরি হয়ে গিয়েছে রামগঙ্গা নদী-সংলগ্ন এলাকায়। এর জেরে হড়পা বানের আশঙ্কাও থাকছে।
পাথরের ধাক্কায় খাদে, মৃত্যু
এই বৃষ্টি ধসের জেরে পিথোরাগড়যিনি মারা গিয়েছেন, তাঁর পরিচয় জানা গিয়েছে-- সরস্বতী দেবী। পিথোরাগড়ের স্যানকুরি গ্রামের বাসিন্দা তিনি। তিনি গৃহপালিত পশুর কোনও কাজে গিয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট স্থানে। তখনই একটি বিরাট পাথর এসে পিষে দেয় তাঁকে। মর্মান্তিক মৃত্যু! তিনি পাথরের ধাক্কায় খাদে পড়ে যান এবং মারা যান।
৭১টি রাস্তা বন্ধ
হিমাচল প্রদেশের পরে এবার প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ল আর এক পার্বত্য রাজ্য উত্তরাখণ্ড। মঙ্গলবার উত্তরাখণ্ড জুড়ে মাঝারি থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত ঘটে। এর জেরে পাহাড়ি অঞ্চলগুলিতে ব্যাপক ধস নামে। পাহাড় থেকে হুড়মুড় করে নেমে আসা পাথর ও ধ্বংসস্তূপের কারণে রাজ্যের অন্তত ৩২টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। পরে সংখ্যাটা আরও বাড়ে। ফলে ব্যাহত হয় যান চলাচল। সমস্যায় সাধারণ মানুষ ও পর্যটকরা। উত্তরাখণ্ড জরুরি মোকাবিলা কেন্দ্র জানিয়েছে, ধসের কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া রাস্তাগুলি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পরিষ্কার করে পুনরায় সচল করার কাজ শুরু করেছে প্রশাসন। তবে অনবরত বৃষ্টি এই উদ্ধারকাজে বাধা সৃষ্টি করছে।
আরও বৃষ্টি? আরও ধস?
হাওয়া অফিস থেকে জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। মৌসম ভবনের দেওয়া তথ্য বলছে, মঙ্গলবার রাজ্যের পন্থনগরে সর্বোচ্চ ১০৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া চোরগলিয়ায় ৭৯.৫ মিমি, রুদ্রপুরে ৪৩.৫ মিমি, যমকেশ্বরে ৩৮ মিমি, কিচ্ছায় ৩২.৫ মিমি এবং খানপুরে ২৭ মিমি! রাজধানী দেরাদুন এবং লাকসারে ১৯ মিমি করে বৃষ্টিপাত নথিভুক্ত করা হয়েছে। একটানা এই বৃষ্টির ফলে পাহাড়ি নদীগুলির জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নিচু এলাকাগুলিতে জল জমার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আবহাওয়া দফতর বুধবারের জন্য রাজ্যের অধিকাংশ এলাকায় বৃষ্টি এবং বজ্রঝড়ের পূর্বাভাস দিয়েছিল। সঙ্গে দেরাদুন, হরিদ্বার, পৌড়ি, উধম সিং নগর, নৈনিতাল, উত্তরকাশী, রুদ্রপ্রয়াগ, পিথোরাগড় এবং বাগেশ্বর-- এই ৯ জেলার বেশ কিছু এলাকায় অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছিল।
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