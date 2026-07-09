Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /প্রবল বৃষ্টি-প্লাবন-ধসে মহা বিপর্যয়! মাথার উপর পাহাড় ভেঙে পড়ে ভয়ংকর মৃত্যু! ৭১টি রাস্তা বন্ধ

প্রবল বৃষ্টি-প্লাবন-ধসে মহা বিপর্যয়! মাথার উপর পাহাড় ভেঙে পড়ে ভয়ংকর মৃত্যু! ৭১টি রাস্তা বন্ধ

Uttarakhand Landslide Death Toll: হিমাচল প্রদেশের পর এবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে উত্তরাখণ্ড। উত্তরাখণ্ডে ঘোর বিপর্যয়! বুধবার রাত থেকেই বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ড। বিরাট ধসে বন্ধ হয়ে যায় সত্তরটিরও বেশি রাস্তা। প্রথামিক ভাবে একজন মারা গিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছিল। পরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয় ৪। এখন কী পরিস্থিতি? উদ্ধারকাজ কেমন চলছে?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 09, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:26 PM IST
প্রবল বৃষ্টি-প্লাবন-ধসে মহা বিপর্যয়! মাথার উপর পাহাড় ভেঙে পড়ে ভয়ংকর মৃত্যু! ৭১টি রাস্তা বন্ধ
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
প্রভাস এনকাউন্টারের তদন্ত করবে CID, বারুইপুর মামলায় বিরাট আপডেট
Baruipur rape case1 hr ago
2
Nadia incident1 hr ago
3
UP encounter model baruipur1 hr ago
4
Baruipur Rape Murder Case2 hrs ago
5
Baruipur Incident2 hrs ago