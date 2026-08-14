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সুড়ঙ্গে ভয়াবহ বিপর্যয়! হুড়হুড় করে ঢুকে পড়ল জল-জঞ্জাল-কাদা, চাপা মৃত ৭, আহত ১৪

Tunnel Collapse: টিএইচডিসি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গে ধস নেমে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। হঠাৎ কাদা ও জল ঢুকে পড়ায় ৭ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে এবং ১৪ জন আহত হয়েছেন। ভেতরে আটকে থাকা এক শ্রমিককে উদ্ধারে এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ-এর যৌথ অভিযান চলছে। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী পরিস্থিতি নিজে তদারকি করছেন।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 14, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:13 AM IST
সুড়ঙ্গে ভয়াবহ বিপর্যয়! হুড়হুড় করে ঢুকে পড়ল জল-জঞ্জাল-কাদা, চাপা মৃত ৭, আহত ১৪
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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