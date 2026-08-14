/সুড়ঙ্গে ভয়াবহ বিপর্যয়! হুড়হুড় করে ঢুকে পড়ল জল-জঞ্জাল-কাদা, চাপা মৃত ৭, আহত ১৪

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় একটি নির্মীয়মাণ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭ জনে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৪ জন শ্রমিক। সুড়ঙ্গের ভেতর ধ্বংসাবশেষ ও জল জমে থাকায় এখনও এক শ্রমিক ভেতরে আটকে রয়েছেন, যাঁকে উদ্ধারে যুদ্ধকালীন তৎপরতা চালাচ্ছে বিভিন্ন বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।
ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ও পটভূমি
গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৬:৪৫ মিনিট নাগাদ উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার পিপলকোটি এলাকায় টিএইচডিসি-র একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গে এই দুর্ঘটনা ঘটে। সুড়ঙ্গটি নির্মাণ করছে এইচসিসি নামক একটি সংস্থা। কাজের শিফট চলাকালীন হঠাৎ করেই বিপুল পরিমাণ জল এবং মাটি-পাথরের কাদা-জঞ্জাল সুড়ঙ্গের ভেতরে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে। এর ফলে সেই মুহূর্তে কর্মরত শ্রমিকরা ভেতরে আটকা পড়ে যান। সুড়ঙ্গের ভেতরে সেই সময় মোট ২২ জন শ্রমিক ছিলেন। এর মধ্যে ২১ জনের খোঁজ মিলেছে এবং বাকি ১ জন শ্রমিক এখনও ভেতরে আটকে রয়েছেন।
যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ ও কৌশল
পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিচার করে একাধিক সংস্থাকে একসঙ্গে ময়দানে নামানো হয়েছে, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, ভারতীয় সেনাবাহিনী, ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিস, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স, জেলা ইন্সিডেন্ট রেসপন্স ফোর্স এবং স্থানীয় পুলিস যৌথভাবে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে।সুড়ঙ্গের ভেতর অতিরিক্ত জল ও কাদা জমে থাকায় আটকে থাকা শ্রমিকদের কাছে পৌঁছনো বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় এসডিআরএফ কর্মীরা 'ইম্প্রোভাইড ড্রাম বোট' ব্যবহার করছেন। এছাড়া ভারী যন্ত্রপাতি দিয়ে জল নিষ্কাশন ও জঞ্জাল সরানোর কাজ দ্রুতগতিতে চলছে।
আহতদের চিকিৎসা ও প্রশাসনিক তৎপরতা
উদ্ধার হওয়া আহত শ্রমিকদের দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যাঁদের আঘাত গুরুতর, তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য উচ্চতর মেডিকেল সেন্টারে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। বাকিদের গোপেশ্বরের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। চামোলির জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গৌরব কুমার জানিয়েছেন, প্রশাসন সমস্ত লজিস্টিক ও যন্ত্রপাতি কাজে লাগিয়ে আটকে থাকা শ্রমিককে দ্রুত নিরাপদে বের করে আনার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করছে।
মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামীর সরাসরি নজরদারি
পুরো পরিস্থিতির ওপর ব্যক্তিগতভাবে তদারকি করছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী। তিনি জানিয়েছেন, আটকে থাকা প্রতিটি শ্রমিককে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করাই সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। উদ্ধারকাজে যাতে কোনো রকম অবহেলা না হয়, সে বিষয়ে তিনি কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। এই ঘটনায় তিনি ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গেও টেলিফোনে আলোচনা করেছেন। প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও শুক্রবার সকালেই তিনি দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান এবং পরবর্তীতে গোপেশ্বরে গিয়ে চিকিৎসাধীন আহত শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করেন। এদিকে, সুড়ঙ্গটি হঠাত্ কেন ধসে পড়ল এবং ঠিক কী কারণে ভেতরে জল ও জঞ্জাল প্রবেশ করল, সে বিষয়ে এখনও সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ জানাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
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