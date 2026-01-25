English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • RG Kar Case: রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাচ্ছেন আর জি কর কাণ্ডে তদন্তের দায়িত্বে থাকা সিবিআই অফিসার

RG Kar Case: আরজি কর কাণ্ডের তদন্তে সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে  প্রশ্ন উঠেছিল বিভিন্ন মহলে। তাদের তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল নির্যাতিতার পরিবার  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Jan 25, 2026, 08:01 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার সাধারণতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাচ্ছে সিবিআইয়ের ৩১ অফিসার। তাঁদের পুলিস মেডেল দিয়ে সম্মানিত করা হচ্ছে। ওই ৩১ জনের মধ্যে রয়েছেন কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারি পড়ুয়ার ধর্ষণ ও খুন কাণ্ডে তদন্তকারী সিবিআই অফিসার।

আরজি কর কাণ্ডের তদন্তে সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে  প্রশ্ন উঠেছিল বিভিন্ন মহলে। তাদের তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল নির্যাতিতার পরিবার। সেইসময় আর জি কাণ্ডে যে তদন্ত টিম গঠিত হয় তাঁর দায়িত্বে ছিলেন ভি চন্দ্রশেখর। এবার তাঁকেই পুরস্কৃত করছেন রাষ্ট্রপতি। সেইসময় ভি চন্দ্রশেখর ছিলেন সিবিআইয়ের জয়েন্ট ডিরেক্টর। তাঁর নজরদারিতে তদন্তের চার্জশিট জমা পড়ার পরই মূল অভিয়ুক্ত সঞ্জয় রাইকে দোষী সাব্য়স্ত করে আদালত।

ভি চন্দ্রশেখরের পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাচ্ছেন, নিশু কুশওয়াহা, অরিজিত্ সিনহা, শরদ সুরেশ ভাবর, তাহির আব্বাস, ধর্মেন্দ্র কুমার। অমিত শ্রীবাস্তব, মুকেশ শর্মা, চমনলাল, প্রমোদ কুমার যতি, রামু গোল্লা, সি বেঙ্কট সুব্বা, আনমোল সাচান, মণীশ উপাধ্যয়া, কৈলাশ সাহু, বৈদ্যনাথ সমল, কৈলাস সাহু, রুবি চৌধুরী।

আর জি করের চিকিত্সক পড়ুয়ার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তোলপাড় হয় রাজ্য রাজনীতি। রাজ্য পুলিসের ভূমিকা নিয়ে প্রবল বিক্ষোভ ফেটে পড়েন সাধারণ মানুষজন। রাত দখল, রাস্তা অবরোধ-সহ একাধিক কর্মসূচিতে তোলপাড় হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। সেই সময় পুলিসের পাশাপাশি সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্নওঠে বিভিন্ন মহল। দাবি করা হতে থাকে মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রাই ছাড়াও ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন অনেকে। তাদের কেন ধরা হচ্ছে না। যাই হোক সিবিআইয়ের তদন্তের পর আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়ে সঞ্জয় রাই। 

উল্লেখ্য, আজ কেন্দ্রের তরফে পদ্মশ্রী, পদ্মবিভূষণ-সহ একাধিক সম্মানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এবার বাংলা থেকে পদ্মশ্রী পাচ্ছেন অভিনেতা প্রসেনজিত্ চট্টোপাধ্যায়। তালিকায় রয়েছেন আরও ১০ জন। রয়েছেন বিশিষ্ট চিকিত্সক সরোজ মণ্ডল।

R G Kar CaseR G Kar incedentCBIPolice Medal
